Bundesliga: Auch Tottenham angeblich an Freiburgs Robin Koch interessiert

Der letztjährige Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur ist angeblich an einer Verpflichtung von Robin Koch vom SC Freiburg interessiert. Das berichtet die Bild.

Demnach sei der 23-Jährige beim Team von Trainer Jose Mourinho ein Kandidat für einen Sommer-Transfer.

Dem Bericht zufolge könnte Koch die Defensive der Spurs verstärken, die in den kommenden Wochen zwei Abgänge verzeichnen könnte: So wird Juan Foyth mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht und der Vertrag von Routinier Jan Vertonghen läuft aus.

Koch wurde in den vergangenen Monaten bereits mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht: So sollen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Bundesliga, die SSC Neapel, Benfica Lissabon sowie Tottenhams Liga-Konkurrent West Ham am Innenverteidiger dran sein.