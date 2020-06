Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse am 30. Spieltag

Den 30. Spieltag der Bundesliga eröffnet Borussia Mönchengladbach am Freitagabend beim SC Freiburg. Können die Fohlen vorübergehend auf Rang drei springen? Hier gibt's alle Ansetzungen und Ergebnisse im Überblick.

Am Samstag können die Bayern im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Top-Duell am Samstag ist die Begegnung zwischen dem BVB und der unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia erstarkten Hertha.

Bundesliga: Die Spiele des 30. Spieltags

Datum Heim Gast 05.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Mönchengladbach 06.06. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 07 06.06. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München 06.06. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 06.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim 06.06. 18:30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC 07.06. 13:30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 07.06. 15:30 Uhr Union Berlin Schalke 04 07.06. 18:00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag