Bundesliga, letzter Spieltag: Spielplan und Termine - Der 34. Spieltag im Überblick

Am oberen Ende der Tabelle ist vor dem 34. Spieltag der Bundesliga bereits alles entschieden, im Abstiegskampf bleibt es jedoch weiterhin spannend. Welche Duelle am letzten Spieltag anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga, 34. Spieltag: Diese Spiele stehen an

Wie gewohnt werden alle Partien am 34. Spieltag der Saison zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor allem im Fernduell gegen den Abstieg zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen bleibt es spannend. Aber auch der Kampf um die Champions-League-Plätze ist noch nicht entschieden.

Diese Partien stehen auf dem Plan:

Anstoß Heim Gast 27.06. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 27.06. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 27.06. 15:30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC 27.06. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Bayern München 27.06. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Paderborn 07 27.06. 15:30 Uhr Werder Bremen 1. FC Köln 27.06. 15:30 Uhr SC Freiburg Schalke 04 27.06. 15:30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 27.06. 15:30 Uhr Union Berlin Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: So seht Ihr den 34. Spieltag live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr die Partien des letzten Bundesliga-Spieltags dieser Saison leider nicht verfolgen, nur der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Begegnungen live - sowohl im TV als auch per Sky Go. Schon ab 13.30 Uhr könnt Ihr dort die Vorberichterstattung verfolgen, ab 15.10 Uhr wird dann zu den einzelnen Spielen oder der Konferenzschaltung übergeben.

Alle Highlights des Spieltags findet Ihr bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt außerdem Partien der Serie A und LaLiga live und in voller Länge und hat darüber hinaus viele weitere Sport-Events für Euch im Programm.

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr den letzten Spieltag nicht live und in Farbe verfolgen könnt, schaut doch einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei. Hier bieten wir Ticker zu allen Einzelspielen sowie eine Konferenz an, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst.

Bundesliga: Die Ergebnisse des 33. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 20.06. 15:30 Uhr FC Bayern München 3:1 SC Freiburg 20.06. 15:30 Uhr RB Leipzig 0:2 Borussia Dortmund 20.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1:1 FC Augsburg 20.06. 15:30 Uhr Hertha BSC 2:0 Bayer Leverkusen 20.06. 15:30 Uhr FSV Mainz 05 3:1 Werder Bremen 20.06. 15:30 Uhr Schalke 04 1:4 VfL Wolfsburg 20.06. 15:30 Uhr 1. FC Köln 1:1 Eintracht Frankfurt 20.06. 15:30 Uhr SC Paderborn 1:3 Borussia Mönchengladbach 20.06. 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim 4:0 Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag