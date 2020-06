Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse am 33. Spieltag

Am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es im Tabellenkeller zum Kracherduell zwischen Mainz 05 und Werder Bremen. Mit einem Sieg wären die Rheinhessen definitiv gerettet. Werder muss bei einem Dreier auch auf Konkurrent Düsseldorf im Kampf um den Relegationsplatz schauen. An der Tabellenspitze könnte sich der zuletzt schwächelnde BVB im direkten Duell mit RB Leipzig die Vizemeisterschaft sichern. Im Rennen um die Champions League-Quali tritt Gladbach beim bereits abgestiegenen SCP an, während Leverkusen in Berlin spielt. Die Tabelle und Ergebnisse im Überblick.

Wie gewohnt werden alle Partien am 33. und 34. Spieltag der Saison zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bundesliga: Die Spiele am 33. Spieltag

Datum Heim Ergebnis Gast 20.06. 15:30 Uhr FC Bayern München -:- SC Freiburg 20.06. 15:30 Uhr RB Leipzig -:- Borussia Dortmund 20.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- FC Augsburg 20.06. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- Bayer Leverkusen 20.06. 15:30 Uhr FSV Mainz 05 -:- Werder Bremen 20.06. 15:30 Uhr Schalke 04 -:- VfL Wolfsburg 20.06. 15:30 Uhr 1. FC Köln -:- Eintracht Frankfurt 20.06. 15:30 Uhr SC Paderborn -:- Borussia Mönchengladbach 20.06. 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag