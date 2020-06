Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse am 31. Spieltag

Am 31. Spieltag der Bundesliga bahnen sich bereits zwei Entscheidungen an: Mit einem Sieg im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach kann der FC Bayern im Falle einer Dortmunder Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf erneut Deutscher Meister werden. Am anderen Ende der Tabelle kann der Abstieg des SC Paderborn drei Spieltage vor Schluss bereits feststehen. Mit einem Sieg in Hoffenheim hat RB Leipzig derweil die eigenen Ansprüche auf die Champions League untermauert.

Hier gibt es alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga im Überblick.

Bundesliga: Die Spiele des 31. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 12.06. 20:30 Uhr 1899 Hoffenheim 0:2 RB Leipzig 13.06. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg -:- SC Freiburg 13.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- Borussia Dortmund 13.06. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- Eintracht Frankfurt 13.06. 15:30 Uhr 1. FC Köln -:- Union Berlin 13.06. 15:30 Uhr SC Paderborn -:- Werder Bremen 13.06. 18:30 Uhr FC Bayern München -:- Borussia Mönchengladbach 14.06. 15:30 Uhr FSV Mainz 05 -:- FC Augsburg 14.06. 18:00 Uhr Schalke 04 -:- Bayer Leverkusen

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag