SC Freiburg gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 gastiert am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 beim SC Freiburg. Wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Du willst ausgewählte Spiele live und alle Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

SC Freiburg gegen FC Schalke 04 live: Anstoß und Stadion

Am letzten Spieltag der Bundesliga werden bekanntlich alle Begegnungen um 15.30 Uhr angepfiffen - und somit auch die Partie zwischen Schalke 04 und dem SC Freiburg. Das Spiel steigt am heutigen Samstag (27. Juni) im Schwarzwald-Stadion im Breisgau. Gespielt wird vor leeren Rängen.

SC Freiburg - FC Schalke 04 heute im TV und Livestream sehen

Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender bietet sowohl alle Spiele einzeln als auch in der Konferenz an. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen für die Partie zwischen dem SC Freiburg und Schalke 04 gibt es demnach nicht. Alternativ stellt der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo oder mit dem SkyTicket zur Verfügung.

Wer kein Sky-Kunde ist, muss sich nicht lange gedulden, bis die Tore aller Spiele aus dem deutschen Oberhaus zu sehen sind. DAZN hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga im Programm.

Neben einigen ausgewählten Begegnungen aus Deutschlands bester Liga zeigt der Streamingdienst außerdem die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live in voller Länge. Auch US-Sport-Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Ein Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo gibt es bereits für 119,99 Euro.

SC Freiburg gegen Schalke 04 heute im Liveticker

Das Gastspiel des FC Schalke 04 in Freiburg könnt Ihr auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen - eine gute Alternative zur Live-Übertragung, wenn Ihr kein Sky-Kunde sein solltet.

Den Liveticker zum Einzelspiel findet Ihr hier - und hier geht's zum Konferenz-Ticker.

Bundesliga-Trainer mit den längsten Sieglosserien © imago images / Jürgen Fromme / firo Sportphoto 1/23 15 Spiele ohne Sieg - wie steht David Wagner damit im "Sieglos-Ranking" der Bundesliga-Historie da? Nun, die Flop Ten hat der 48-Jährige noch nicht geknackt - aber weit weg sind sie auch nicht mehr. SPOX zeigt die längsten Serien. © imago images / Revierfoto 2/23 Weit oben landet Trainer David Wagner damit im "Sieglos-Ranking" der Bundesliga-Historie aber nicht... © getty 3/23 Platz 13: Thomas von Heesen (Arminia Bielefeld/1. FC Nürnberg) - 16 sieglose Spiele zwischen November 2006 und März 2008 © getty 4/23 Platz 13: Tayfun Korkut (Hannover 96/Bayer 04 Leverkusen) - 16 sieglose Spiele zwischen Dezember 2014 und April 2017 © getty 5/23 Platz 13: Ralf Minge (Dynamo Dresden) - 16 sieglose Spiele zwischen Mai 1993 und Mai 1995 © getty 6/23 Platz 13: Peter Neururer (1. FC Saarbrücken) - 16 sieglose Spiele zwischen Februar und Juni 1993 © getty 7/23 Platz 13: Jürgen Klopp (1. FSV Mainz 05) - 16 sieglose Spiele zwischen August und Dezember 2006 © getty 8/23 Platz 13: Jörg Berger (Eintracht Frankfurt/Hansa Rostock) - 16 sieglose Spiele zwischen November 1999 und Februar 2005 © getty 9/23 Platz 13: Hannes Bongartz (SG Wattenscheid 09) - 16 sieglose Spiele zwischen November 1990 und Mai 1991 © getty 10/23 Platz 13: Friedhelm Funkel (Eintracht Fankfurt/Hertha BSC) - 16 sieglose Spiele zwischen April und Dezember 2009 © imago 11/23 Platz 6: Willibert Weth (Alemannia Aachen) - 17 sieglose Spiele zwischen Dezember 1969 und April 1970 © imago 12/23 Platz 6: Willibert Kremer (MSV Duisburg) - 17 sieglose Spiele zwischen Oktober 1991 und März 1992 © getty 13/23 Platz 6: Michael Frontzek (Alemannia Aachen/DSC Arminia Bielefeld) - 17 sieglose Spiele März 2007 und März 2008 © getty 14/23 Platz 6: Michael Büskens (SpVgg Greuther Fürth) - 17 sieglose Spiele zwischen September 2012 und Januar 2013 © imago 15/23 Platz 6: Janos Bedl (Wuppertaler SV) - 17 sieglose Spiele zwischen Januar und Juni 1975 © getty 16/23 Platz 6: Friedhelm Funkel (KFC Uerdingen 05) - 17 sieglose Spiele zwischen November 1995 und April 1996 © getty 17/23 Platz 6: Bernd Krauss (Borussia Mönchengladbach/Borussia Dortmund) -17 sieglose Spiele zwischen Oktober 1996 und April 2000 © imago 18/23 Platz 3: Otto Knefler (1. FC Kaiserslautern/Eintracht Braunschweig) - 18 sieglose Spiele zwischen Oktober 1967 und August 1970 © getty 19/23 Platz 3: Marco Kurz (1. FC Kaiserslautern/TSG 1899 Hoffenheim) - 18 sieglose Spiele zwischen Oktober 2011 und Januar 2013 © imago 20/23 Platz 3: Herbert Burdenski (Rot-Weiß Essen/Borussia Dortmund) - 18 sieglose Spiele zwischen Februar 1971 und Mai 1972 © imago 21/23 Platz 2: Heinz-Ludwig Schmidt (Tasmania 1900 Berlin) - 20 sieglose Spiele zwischen November 1965 und Mai 1966 © getty 22/23 Platz 1: Bernd Hoss (Blau-Weiß 90 Berlin) - 21 sieglose Spiele zwischen September 1986 und April 1987 © imago images / Contrast 23/23 PS: Steffen Baumgart steht mit dem SC Paderborn nach der Niederlage gegen Mönchengladbach bei 14 sieglosen Spielen in Serie. Da Paderborn aber schon als Absteiger feststeht, endet seine Serie erst einmal bei maximal 15 Spielen.

Freiburg gegen Schalke 04: Die vergangenen Duelle

Weder Freiburg (Platz acht) noch Schalke 04 (elf) haben noch etwas mit dem internationalen Geschäft zu tun. Die Königsblauen wollen zumindest ihre Sieglosserie von 15 Spielen beenden.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21. Dezember 2019 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 2:2 16. Februar 2019 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 0:0 25. September 2018 Bundesliga SC Freiburg Schalke 04 1:0 31. März 2018 Bundesliga Schalke 04 SC Freiburg 2:0 4. November 2017 Bundesliga SC Freiburg Schalke 04 0:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag