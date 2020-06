Muskulöser Malocher mit "wahnsinniger Präsenz": Wie Leon Goretzka zum X-Faktor wurde

Leon Goretzka bestätigt gegen Leverkusen erneut seine starke Entwicklung seit der Corona-Pause - der Bochumer ist endgültig in München angekommen.

Es fällt erfahrungsgemäß nicht leicht, die Laune von Leon Goretzka zu deuten, wenn er nach einem Spiel vor die versammelte Reporterschar in der Mixed-Zone tritt. Spitzbübisch und herausfordernd lässt der Mittelfeldmann des FC Bayern traditionell die Blicke schweifen, ehe er reflektiert, ruhig und mitunter gewitzt auf die gestellten Fragen antwortet.

Am frühen Abend des 8. März dieses Jahres war seine Mimik etwas einfacher zu dechiffrieren. Goretzka war sauer, merklich verdrießlich, weil er zum dritten Mal in Folge keine Startelf-Berücksichtigung in der Bundesliga gefunden hatte. Er bestätigte den Eindruck, indem er diesbezüglich Gesprächsbedarf anmeldete.

"Dass ich nicht glücklich bin, kann man - denke ich - offen und ehrlich sagen. Das wird man besprechen müssen", haderte Goretzka im Anschluss an den glanzlosen 2:0-Erfolg über den FC Augsburg, bei dem er 70 Minuten lang auf der Bank geschmort, aber kurz vor Spielende mit seinem Treffer die Entscheidung herbeigeführt hatte. Bei aller Unzufriedenheit blieb der 25-Jährige aber dennoch kämpferisch: "Da musst du die Faust in die Tasche stecken, weiter an dir arbeiten, dass du die Form hältst und dich anbietest."

Spiel der Rekorde: Diese Bestmarken fielen bei Bayerns 4:2 über Leverkusen © imago images 1/15 Der 30. Spieltag der Saison 2019/20 war ein historischer. Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen fielen zahlreiche Rekorde. Doch nicht nur da, denn auch andernorts wurden neue Bestmarken aufgestellt. Ein Überblick. © imago images 2/15 Neuer Bundesliga-Rekord! 90 Tore nach 30 Saisonspielen (FC Bayern) gelangen in der Geschichte noch keiner Mannschaft. © imago images 3/15 Als erster Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 sammelt Thomas Müller an den ersten 30 Spieltagen einer Saison 19 Torvorlagen. Mit dem Assist zum 4:1 stellte er auch den Gesamtrekord in einer Saison von Kevin De Bruyne (2014/15) ein. © imago images 4/15 Auch sein persönlicher Rekord purzelte. 27 Scorerpunkte in einer Saison (7 Tore, 20 Assists) gelangen dem 30-Jährigen zudem noch nie. © imago images 5/15 Bayer Leverkusens Florian Wirtz erzielte seinen ersten Treffer in der Bundesliga und ist mit 17 Jahren, einem Monat und drei Tagen der jüngste BL-Torschütze der Geschichte. (Zuvor Nuri Sahin mit 17 Jahren, zwei Monaten und 21 Tagen). © imago images 6/15 Die Bayern lagen in der Bundesliga erstmals im Jahr 2020 mit 0:1 zurück. Zuletzt gab es das Mitte Dezember beim 6:1 gegen Werder Bremen. © imago images 7/15 Im 20. Bundesliga-Spiel als Trainer sah Hansi Flick nun 65 Tore seiner Mannschaft - in der Bundesliga-Geschichte konnte kein anderer Trainer in seinen ersten 20 Spielen so viele Treffer bejubeln. © imago images 8/15 Robert Lewandowski und Thomas Müller sahen ihre 5. Gelbe Karte und fehlen damit am kommenden Wochenende gegen Gladbach. Für Müller ist es das erste Mal überhaupt, dass er mit einer Gelbsperre aussetzen muss. © getty 9/15 Serge Gnabry erzielte sein zwölftes Saisontor und stellte einen neuen persönlichen Rekord in der Bundesliga auf. © imago images 10/15 30. BL-Saisontor für Lewy - das schaffte er zuvor nur 15/16 & 16/17. 44 Pflichtspieltore in einer Saison und 30 Tore nach 30 Spieltagen sind zudem neuer persönlicher Rekord - solch eine Quote hatte zuletzt Gerd Müller 72/73 (33 Tore in 30 Spielen). © imago images 11/15 Negativer BL-Rekord dagegen für Bayer Leverkusen: Erstmals in der Vereinsgeschichte kassiert Leverkusen in zwei Heimspielen in Folge vier Gegentreffer. © imago images 12/15 Die Bayern haben die letzten acht Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen - die längste Serie seit 2013/14, als man unter Pep Guardiola zehnmal in Folge gewann. © imago images 13/15 Doch auch außerhalb der BayArena purzelten an diesem Spieltag die Bestmarken. In Dortmund schoss der BVB beispielsweise sein 81. Saisontor. Ein neuer Vereinsrekord. Nie zuvor hatten die Schwarzgelben so viele Treffer am 30. Spieltag auf dem Konto. © imago images 14/15 Auf der gegnerischen Seite konnte sich der Herthaner Vladimir Darida (29) über einen neuen Laufrekord freuen. Gegen den BVB spulte er 14,65 Kilometer ab. Bundesliga-Rekord. Einen, den er erst am 29. Spieltag selbst aufgestellt hatte. © imago images 15/15 Und auch in Leipzig gab es einen Rekord zu bestaunen - jedoch einen eher unrühmlichen. Der Paderborner Klaus Gjasula sah seine 16. Gelbe Karte in dieser Spielzeit. Damit schloss er zu Tomasz Hajto auf, der 98/99 ebenfalls 16 Gelbe Karten gesehen hatte.

Leon Goretzka setzt ambitioniertes Vorhaben in die Tat um

Zu diesem Zeitpunkt konnte Goretzka nicht ahnen, dass aufgrund der weltumfassenden Corona-Pandemie wochenlang kein Spiel stattfinden sollte und er dementsprechend ganz viel Zeit bekommen würde, um seine Parole in die Tat umzusetzen.

Mittlerweile, nach mehreren Monaten Abstand ist klar: Es handelte sich bei den Worten des gebürtigen Bochumers nicht um leere Hülsen, nicht um pathetisch dahergesagte Kalendersprüche. Goretzka arbeitete in der Zwangspause akribisch an seinem Vorhaben und kehrte sichtlich muskulöser und athletischer aus dem "Homeoffice" zurück.

"Man sieht Leon an, dass er an Muskelmasse zugelegt hat. Das kommt seinem Spiel zugute", sagte Trainer Hansi Flick kurz nach der Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs und schob nach: "Er nimmt eine gute Entwicklung." Die Belohnung für die Strapazen folgte auf dem Fuße, Flick setzt seit dem Neustart bedingungslos auf den deutschen Nationalspieler, der wiederum das Vertrauen seines Übungsleiters mit beeindruckenden Leistungen zurückzahlt.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images 1/16 Der FC Bayern München gewinnt am 30. Spieltag der Bundesliga mit 4:2 (3:1) gegen Bayer 04 Leverkusen und macht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler im Überblick. © imago images 2/16 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | Beim zwischenzeitlichen 0:1 durch Alario ohne Schuld, auch bei Wirtz' Ergebniskosmetik chancenlos. Ansonsten nicht sonderlich häufig im Mittelpunkt. Insgesamt ein entspannter Arbeitstag für den Kapitän. © imago images 3/16 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Unscheinbar und solide. Hielt den flinken Diaby in Schach und verbuchte die meisten klärenden Aktionen bei den Hausherren (3). © imago images 4/16 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 3 | Rückte für Hernandez zurück in die Startelf und lieferte – wie gewohnt, seit Flick übernommen hat – ab. Streute immer wieder schöne Diagonalbälle ein und hielt hinten weitestgehend dicht. © imago images 5/16 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Hob vor dem 0:1 das Abseits auf, fing sich aber im Laufe des Spiels und knüpfte an seine soliden Leistungen der Vorwochen an. Gewann 70 Prozent seiner direkten Duelle. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 2 | Bekam es mit dem schnellen Bellarabi zu tun, stellte den Leverkusener aber kalt. Auch gegen Bayer-Youngster Wirtz mit sehr souveränem Defensivspiel. Gewann satte 85 Prozent seiner Zweikämpfe. Starker Auftritt! © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 2,5 | Wieder einmal extrem lauffreudig und aufmerksam. Kimmichs Highlight: Sein Pass auf Gnabry, der wenige Augenblicke vor der Pause per Heber das 3:1 für die Münchner besorgte. © imago images 8/16 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 1,5 | Stahl Diaby im Mittelfeld den Ball und steckte sofort für Coman durch, der die Ruhe zum 1:1 behielt. Erzielte kurz darauf das 2:1 für die Münchner und war stets auf der Höhe. © imago images 9/16 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 2 | Wurde anfangs gut von Bayers Defensive aus dem Spiel genommen, nutzte einen Stellungsfehler der gegnerischen Hintermannschaft aber zum 1:1. Von seinem Treffer beflügelt, drehte der Franzose später auf. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 2 | Holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab und fehlt gegen Gladbach. Im Anschluss hatte der Ur-Münchner aber Grund zur Freude. Er bereitete das 2:1 und 4:1 vor und ist nun auf Vorlagen-Rekordkurs (20 Assists). © imago images 11/16 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 2,5 | War zu Beginn kaum zu sehen und scheiterte völlig freistehend an Hradecky (44.). Machte es aber nur wenige Sekunden besser, als er Bayers Schlussmann überlupfte. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2,5 | Auch der Pole handelte sich seine fünfte Gelbe ein. Wurde in der 66. Minute perfekt von Müller in Szene gesetzt und brachte seinen Namen auf die Anzeigetafel. © imago images 13/16 IVAN PERISIC | Mittelfeld | Note: 3 | Ersetzte Coman und zeigte sich bei komfortabler Führung spielfreudig. © imago images 14/16 JAVI MARTINEZ | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Auch der Spanier bekam von Trainer Flick ein paar Minuten eingeräumt. Da war allerdings schon alles gegessen. © imago images 15/16 THIAGO | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Feierte sein Comeback nach überstandener Verletzung, hatte aber keine Aktien mehr an der Partie. © imago images 16/16 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: Ohne Bewertung | Kam spät und ließ sich kurz vor Schluss vom 17-jährigen Wirtz düpieren.

Leon Goretzka wird gegen Leverkusen zum X-Faktor

Der jüngste Beweis für die These, dass Goretzka bei den Münchnern zum großen Nutznießer der Unterbrechung avanciert ist, lieferte er im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Obwohl mit Thiago ein wichtiger, eigentlich kaum verzichtbarer Akteur nach seiner Leistenverletzung zurückkehrte, entschied Flick, an seinem funktionierenden Sechser-Tandem Goretzka und Joshua Kimmich festzuhalten.

Beim Stand von 0:1 aus FCB-Sicht stibitzte Goretzka zunächst Bayers Moussa Diaby im Mittelfeld die Kugel und steckte auf den pfeilschnellen Kingsley Coman durch, der sich die Chance zum Ausgleich nicht entgehen ließ, nur wenige Minuten später trat der ehemalige Schalker selbst als Torschütze in Erscheinung und zeichnete verantwortlich, dass die Partie zugunsten der Gäste gedreht wurde.

Hansi Flick lobt Goretzka: "Eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz"

"Er war gerade an den ersten beiden Toren maßgeblich beteiligt und hat die Akzente gesetzt, die man in einer Mannschaft braucht, wenn es nicht so gut läuft. Das hat er hervorragend gemacht", schwärmte Flick, der seinen Malocher bereits nach dem Schützenfest gegen Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Woche mit einem Extra-Lob bedacht hatte, auf der obligatorischen Pressekonferenz in der BayArena. "Er hat aktuell, gerade, was seine Physis betrifft, eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz - und das tut uns gut." 5 - Leon Goretzka vom @FCBayern erzielte sein 5. #Bundesliga-Saisontor- alle 5 schoss er in der Rückrunde. Frühlingserwachen.

Wie gut Goretzkas Präsenz den Bayern aktuell tut, spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Nach der Corona-Pause gewann er in fünf Einsätzen für seinen Klub hinter Shootingstar Alphonso Davies (38, Quelle: Opta) die meisten direkten Duelle (29), verbuchte die zweimeisten Balleroberungen (36) und steuerte zwei seiner insgesamt fünf Saisontreffer, die er ohnehin allesamt in der Rückrunde erzielte, bei.

Zudem lieferte er seit dem Restart zwei Vorlagen. Zum Vergleich: In der gesamten ersten Saisonhälfte brachte Goretzka in acht Bundesligaspielen 18 gewonnene Zweikämpfe, 25 Balleroberungen und einen Assist zustande.

Goretzka: "Man muss auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt"

Doch, was sagt der Protagonist selbst über seine positive Entwicklung? "Man kann schon davon ausgehen, dass das alles abgesprochen ist mit dem Trainerteam. Man muss auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, wir spielen immer noch Fußball", erklärte Goretzka, der gegen Leverkusen satte 96 Prozent seiner Pässe an den Mann brachte, hinsichtlich der hinzugewonnenen Muskelmasse nach dem Duell mit der Werkself bei Sky.

Er ergänzte: "Ich fühle mich aktuell sehr gut und gewappnet für 90 Minuten. Ich habe nicht an Geschwindigkeit verloren - im Gegenteil. Dementsprechend ist das eine runde Sache."

Eine runde Sache, die Goretzka sich selbst erarbeitet hat. Am 8. März, als er traurig dreinblickend im Bauch der Allianz Arena seine Reservistenrolle beklagte, hatte er selbst eine "Top-Verfassung, vielleicht sogar die beste Verfassung meiner Laufbahn", bei sich ausgemacht. Zu jenem Zeitpunkt wusste er offenbar noch nicht, dass die beste Verfassung seiner Laufbahn noch kommen sollte. Die hat er nämlich zweifelsohne derzeit.

Goretzka, der seit seinem Wechsel von den Königsblauen an die Isar im Sommer 2018 immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen wurde, insgesamt bereits 17 Pflichtspiele verpasste, ist vollumfänglich in München angekommen.