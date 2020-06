FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 trennt sich wohl von Trainer-Duo

Der FC Schalke 04 wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum Saisonende Veränderungen im Trainerstab vornehmen. Nachwuchskeeper Daniel Rose hat seinen Wechsel zu den Königsblauen erklärt. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04 trennt sich offenbar von Trainer-Duo

Wie Sky und Sport1 am Samstag übereinstimmend vermelden, trennt sich Schalke 04 von den Athletik- und Konditionstrainern Bob Schoos sowie Klaus Luisser. Als Nachfolger steht offenbar Werner Leuthard bereit, der bereits unter Felix Magath bei den Königsblauen tätig war.

Grund für die Veränderungen auf der Schalker Trainerbank sollen die schlechten Fitnesswerte der Spieler nach der Corona-bedingten Unterbrechung sowie die vielen Verletzungen im S04-Kader sein. Zuletzt fielen bis zu zehn Spieler gleichzeitig aufgrund von verschiedenen Blessuren aus.

Zu den Langzeitverletzten zählen unter anderem Leistungsträger wie Suat Serdar (Außenbandanriss), Omar Mascarell (Adduktoren), Salif Sane (Muskelfaserriss), Amine Harit (Innenbandverletzung), Guido Burgstaller (Außenbandanriss im Knie) oder Jean-Clair Todibo (Sprunggelenk).

© imago images / Poolfoto

S04: Nachwuchskeeper Rose ließ Barca für Schalke abblitzen

Schalke 04 sicherte sich vergangene Woche die Dienste des irischen U17-Nationaltorhüters Daniel Rose vom FC Everton. Der hat in einem Interview mit The Athletic nun die Hintergründe seines Wechsels nach Deutschland erklärt.

"Ich kenne den Ruf des Vereins. Mir hat jemand gesagt, es ist wie Harvard für Torhüter", sagte der 16-Jährige. Ehemalige S04-Keeper wie Manuel Neuer oder Alexander Nübel seien "entweder Weltklasse oder auf dem Weg dorthin", so Rose.

Laut The Athletic hatten auch der FC Barcelona und Newcastle United ihr Interesse an Rose bekundet, der entschied sich aber für die Königsblauen. Den Wechsel verkündete er vergangene Woche auf seinem Instagram Profil. "Es hat sich angefühlt, als würde es mir in meiner Entwicklung als Spieler wirklich weiterhelfen", begründete Rose seine Entscheidung. "Ich werde als Mensch viel lernen."

Bundesliga: Schalke 04 zu Gast bei Freiburg

Am letzten Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Schalke 04 beim SC Freiburg. Für beide Teams geht es um nichts mehr, S04 möchte jedoch seiner Sieglosserie endlich ein Ende setzen.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Schalke 04: Die Bundesliga-Tabelle vor dem letzten Spieltag