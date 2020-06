FC Bayern, Spielplan: Gegner und Termine

Der FC Bayern München steht in der Bundesliga vor seiner achten Meisterschaft in Folge. Auch im DFB-Pokal sind die Münchner im Halbfinale. Wir verraten euch den gesamten restlichen Spielplan der Bayern und gegen wen sie antreten müssen.

Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern, Spielplan: Nächsten Termine, Spiele und Gegner des FCB

In der Bundesliga ist der Rekordmeister FC Bayern München auf bestem Wege zur achten Meisterschaft in Folge. Der Abstand zum Tabellenzweiten Borussia Dortmund beträgt sieben Punkte. Vier Spieltage stehen in dieser Bundesligasaison 2019/20 aus. In diesen Spieltag muss der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, den SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg ran.

Wochentag Datum Wettbewerb Heim Zeit Gast Mi 10.06.20 DFB-Pokal Bayern München 20:45 Uhr Eintracht Frankfurt Sa 13.06.20 Bundesliga Bayern München 18:30 Uhr Borussia M'gladbach Di 16.06.20 Bundesliga Werder Bremen 20:30 Uhr Bayern München Sa 20.06.20 Bundesliga Bayern München 15:30 Uhr SC Freiburg Sa 27.06.20 Bundesliga Wolfsburg 15:30 Uhr Bayern München

FC Bayern München: Bundesliga-Spiele live im TV und Livestream

Wer den FC Bayern München live verfolgen möchte, ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt die meisten Bundesligaspiele. Sky bietet natürlich auch einen Livestream an. Für alle Abonnenten lassen sich die Spiele über SkyGo im Livestream schauen. Wer kein Sky-Abo besitzt, hat die Möglichkeit, sich die Spieltage über Sky-Ticket zu kaufen. Alle Informationen dazu findet Ihr auf der Sky-Homepage.

Der Streamingdienst DAZN überträgt nur ausgewählte Spiele der Bundesliga. Darunter sind in dieser Spielzeit aber keine Partien mehr des FC Bayern München.

DAZN bietet jedoch Highlights aller Bundesliga-Partien, darunter auch die des FC Bayern München, bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das DAZN-Abo kann man sich für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich holen. Wenn man sich noch unsicher ist, gibt es hier einen kostenlosen Probemonat .

So liefen die letzten Spiele des FC Bayern München

Der Rekordmeister ist mit Trainer Hansi Flick auf der Siegerstrasse: die letzte Pflichtspiel-Niederlage gab es am 07. Dezember 2019 gegen Gladbach. Seitdem sind die Bayern ungeschlagen.

Wochentag Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Gast So 17.05.20 Bundesliga 1. FC Union Berlin 0 - 2 Bayern München Sa 23.05.20 Bundesliga Bayern München 5 - 2 Eintracht Frankfurt Di 26.05.20 Bundesliga Borussia Dortmund 0 - 1 Bayern München Sa 30.05.20 Bundesliga Bayern München 5 - 0 Fortuna Düsseldorf Sa 06.06.20 Bundesliga Bayer Leverkusen 2 - 4 Bayern München

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 30. Spieltag

An der Spitze ist es unverändert: Bayern München und Borussia Dortmund konnten beide Ihre Spiele gegen Leverkusen beziehungsweise Hertha BSC gewinnen. Trotz Leipzigs Unentschieden gegen den Tabellenletzten Paderborn, bleibt RB auf Platz drei.