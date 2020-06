FC Bayern schleppt sich bei Werder über die Ziellinie: Schonzeit zum passenden Zeitpunkt

Die Bayern tüten in Bremen die achte Meisterschaft in Folge ein. Das Spiel zeigt: Die nun folgende Schonzeit für die Etablierten kommt genau richtig.

Ich hoffe, wir werden eine Minibar finden, an der wir noch ein Gläschen kriegen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in der typischen, ihm von Haus aus innewohnenden Nüchternheit, von der er im Verlauf des Abends vermutlich alkoholbedingt etwas einbüßen sollte. Auch Trainer Hansi Flick, normalerweise Trinkertyp "maßvoller Rotweingenießer", prophezeite, Hermann Gerland zuliebe, "mal mitzumachen" - was auch immer das mit Blick auf die Alkoholauswahl zu bedeuten hatte.

Etwas ausgelassener ging es in der Kabine zu, wo die Mannschaft mit Champus und Bier anstieß. Alphonso Davies und Jerome Boateng performten Travis Scotts "Sicko Mode" und ließen ihre Follower via Video an ihrem Auftritt teilhaben, David Alaba tanzte zum Hit "Roller" von Apache 207, in dem der Interpret gebetsmühlenartig behauptet, "gleich" zu bleiben, obwohl "sie" (vermutlich seine Fans) Fotos machen und "Taschen platzen" (vermutlich wegen des vielen Geldes, das der Hype so mit sich bringt).

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Groothuis/Witters 1/13 Mit seinem 31. Saisontreffer hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum Titel geschossen. Neben dem Polen war auch Manuel Neuer im entscheidenden Moment zur Stelle, während ein Offensivtrio unauffällig blieb. Die Noten der Münchner beim Sieg in Bremen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 |Hätte vermutlich nicht damit gerechnet, einen halbwegs beschäftigungsreichen Abend zu erleben. Seine Glanzparade bei Osakos Kopfball kurz vor Schluss rettete am Ende die vorzeitige Meisterschaft. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Nach dem Seitenwechsel schaltete sich der Franzose deutlich mehr ins Offensivspiel ein, bediente aus Abseitsposition Lewandowski zum vermeintlichen 2:0. Hinten mit 75 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen stabil. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2 | Hinten ließ er nichts anbrennen (71,4 Prozent Zweikampfquote), vorne schüttelte der 31-Jährige einen absoluten Sahnepass aus dem Fußgelenk. Lewandowski bedankte sich artig zum 1:0. Starker Auftritt von Boateng. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Auch der Österreicher zeigte – wie gewohnt – eine souveräne Leistung. Wartete mit den meisten Ballaktionen auf und behielt auch in Münchens Unterzahl die Nerven. © imago images / Groothuis/Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Hatte Glück, dass Osmers einen Tritt gegen Bittencourt nur mit der Gelben Karte ahndete, flog kurz vor Schluss dann doch noch runter (79.). Da half auch sein Sprintrekord (36,51 km/h) nichts. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Eroberte mit Abstand die meisten Bälle aller Akteure (15) und behielt die Ruhe auf der Sechs und später in der Innenverteidigung. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 3 | Erneut mit starker Physis und positiver Zweikampfbilanz unterwegs (60 Prozent). Tauchte erstmals nach drei Spielen diesmal nicht in der Scorerliste auf. Trotzdem: unaufgeregte Vorstellung. © imago images / Poolfoto 9/13 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 4,5| Dem Flügelflitzer wollte gegen die alten Kollegen nicht allzu viel gelingen. Wurde nach 82 Minuten durch Hernandez ersetzt. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Hatte gegen gut organisierte Bremer merklich Probleme, ins Spiel zu finden und war kaum an gefährlichen Szenen beteiligt. Außerdem mit 21 Ballverlusten. © imago images / Poolfoto 11/13 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Setzte kaum Nadelstiche, ehe er in der 81. Minute beinahe die Entscheidung besorgt hätte. Kurz zuvor hatte er allerdings seinen Kollegen Davies in Bredouille gebracht, was dessen Platzverweis zur Folge hatte. © imago images / Groothuis/Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2 | Avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie „absolute Weltklasse“. © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: ohne Bewertung | Half dabei, den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Alles beim Alten: FC Bayern zum achten Mal in Folge Meister

Apropos gleichbleibend: Bei den etlichen Nova, die im Zuge des Restarts nach der Coronapause auf Fans, Funktionäre, Trainer und Spieler einprasselten, blieb dem deutschen Fußball immerhin eine Konstante erhalten - am Ende jubeln die Münchner. Das 1:0 bei Werder Bremen bedeutete die achte Deutsche Meisterschaft in Serie für den Klassenprimus, der seit Beginn der Bundesliga 1963 insgesamt zum 30. Mal am Saisonende vom tabellarischen Platz an der Sonne grüßt.

Dabei gestaltete sich das Vorhaben, bereits zwei Spieltage vor Schluss auch rechnerisch keinerlei Zweifel mehr aufkommen zu lassen und somit Schonzeit für die Dauerbrenner im Team zu generieren, schwieriger als erwartet. Der Tabellenvorletzte aus der Hansestadt fand nach rund zehn Minuten, in denen die Gäste sich zunächst anschickten, kurzen Prozess zu machen, immer besser in die Partie und dechiffrierte Flicks Spiel-Code auf beeindruckende Art und Weise.

Aus einer stabilen Defensive heraus setzte die Truppe von Coach Florian Kohfeldt kleine, aber nicht ungefährliche Nadelstiche nach vorne, ehe Robert Lewandowski, der einen zauberhaften Pass Jerome Boatengs in Weltklasse-Manier veredelte, kurz vor der Pause die Führung für den FCB herausschoss. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Favorit das Geschehen zwar weitestgehend, richtig gefährlich wurde es vor des Gegners Kasten aber nur selten.

Alphonso Davies fliegt, Bremen drückt, Manuel Neuer glänzt

Als Alphonso Davies, dessen Nachtreten im ersten Durchgang gegen Bremens Leonardo Bittencourt von Schiedsrichter Harm Osmers "nur" für gelbwürdig befunden wurde, in der 79. Minute schließlich doch noch vorzeitig Feierabend hatte, witterten die Nordlichter noch einmal Morgenluft. Werder drängte, Werder ackerte, aber Werder belohnte sich nicht. Auch, weil Manuel Neuer einen Kopfball von Yuya Osako herausragend von der Linie kratzte (90.), schleppten sich die Münchner am Ende glanzlos, aber glücklich über die Ziellinie.

"Ich weiß, dass wir einen Weltklasse-Torwart haben", lobte Flick im Anschluss bei Sky und schob nach: "Manu hat uns auch gegen Gladbach mit mehreren Paraden gerettet. Auch heute, das gehört dazu." Torschütze Lewandowski hatte indes in Neuers Glanztat einen "typischen Manu" ausgemacht.

Flicks Verweis auf das Duell mit den Fohlen, das die Bayern mit 2:1 für sich entschieden, kam nicht von ungefähr. Schon am vergangenen Samstag war sein Team vor heimischer Nicht-Kulisse bisweilen in die Bredouille geraten und hatte schließlich nur dank der individuellen Klasse von Leon Goretzka, der kurz vor Schluss eine Flanke von Benjamin Pavard ins Netz bugsierte, die Oberhand behalten.

Bundesliga: Die Spieler mit den meisten Meistertiteln © imago images 1/33 Durch den Gewinn der achten Meisterschaft in Folge ist Franck Ribery nicht mehr der Spieler, der den Titel am häufigsten gewann. Gleich zwei FCB-Stars sind mit dem Franzosen gleichgezogen. SPOX zeigt die erfolgreichsten Schalen-Sammler der Bundesliga! © getty 2/33 5 MEISTERTITEL: U.a. Franz Beckenbauer. Der Kaiser genießt nicht zuletzt durch seine Auslandseinsätze internationales Ansehen. Mit dem FC Bayern und einmal mit dem Hamburger SV holte der Libero fünf Titel. © imago images / Lackovic 3/33 Sven Ulreich ist zwar "nur" Ersatzkeeper des FC Bayern, kann aber bereits fünf Meistertitel vorweisen. Die Zukunft des 31-Jährigen in München ist mehr als unklar. © imago images 4/33 Kingsley Coman darf sich ebenfalls über seine fünfte Schale freuen. Der Flügelflitzer trug mit seinen Dribblings und Torvorlagen viel zur erneuten Titelverteidigung bei. © imago images 5/33 Mit 25 Jahren kann Joshua Kimmich nicht nur fünf Meistertitel vorweißen. Nach seinem Positionswechsel vom Rechtsverteidiger zum defensiven Mittelfeldspieler gehört er zweifellos zu den Leadern im Team. © getty 6/33 Roland Wohlfarth erzielte in 319 Spielen für den FC Bayern 149 Treffer. Sein Engagement brachte ihm fünf Meistertitel ein. © getty 7/33 Berti Vogts ist nicht nur Weltmeister. Das Gladbacher Urgestein verhalf den Fohlen in den 70er Jahren zu ihrer Glanzzeit. Fünf Mal durfte Vogts die Schale im grün-weißen Trikot nach oben stemmen. © getty 8/33 Als Trainer lief es für Horst Köppel bei Borussia Mönchengladbach eher so semi. Als Spieler aber holte der Mittelstürmer ebenso fünf Schalen nach Gladbach. © getty 9/33 6 MEISTERTITEL: Münchner durch und durch: Hasan Brazzo Salihamidzic sackte neben etlichen Pokal-Siegen, dem Henkelpott und dem Weltpokal auch nebenbei sechs Meisterschalen mit dem FC Bayern ein. Größter Motivationsfaktor: Die Weißbierdusche. © imago images / Sven Simon 10/33 Vor seiner Rückkehr zum FC Bayern München holte Mats Hummels seinen zweiten und dritten Titel mit dem BVB. An der Isar folgten drei weitere, ehe er zu Borussia Dortmund zurückkehrte. © imago images / Eibner 11/33 Das FCB-Eigengewächs Holger Badstuber durfte die Schale insgesamt sechsmal in die Höhe stemmen. Der Innenverteidiger läuft inzwischen für den VfB Stuttgart auf. © imago images / Contrast 12/33 Tom Starke hat es auf bemerksenswerte sechs Titel geschafft. Viele Einsätze hatte der Ersatzkeeper allerdings nicht ... © getty 13/33 Samuel Kuffour und Oliver Kahn holten gemeinsam sechs Titel mit den Bayern. Zum Titan kommen wir später nochmal... © getty 14/33 Hier darf er "nur" den DFB-Pokal halten. Mit dem anderen Ding kuschelte Jens Jeremies insgesamt sechs Mal - und damit ist nicht Giovane Elber gemeint. © getty 15/33 Das "x" steht für Bixente. Lizarazu war Publikumsliebling - und holte einige Meistertitel. Sechs an der Zahl, um genau zu sein. © getty 16/33 Seine Karriere ließ Ludwig Kögl bei der SpvGG Unterhaching ausklingen. Zuvor heimste er mit dem VfB Stuttgart und - na klar - den Bayern insgesamt sechs ominöse silberne Schalen ein. © getty 17/33 Gestatten: Claudio Pizarro, er erfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Gleichzeitig ist der Peruaner Bremer Rekordhalter. Meister wurde er mit Werder nie. Hier präsentiert er seine erste von insgesamt sechs Schalen beim FCB. © getty 18/33 Alexander Zickler stand mit den Süddeutschen ebenfalls unglaubliche sieben Mal am Ende der Saison ganz oben. 68 Tore steuerte der Mittelstürmer dazu selbst bei. © getty 19/33 7 MEISTERTITEL: Der König von München: Beim Rekordmeister sammelte Lothar Matthäus mit sieben Titeln fleißig an den insgesamt 28 Schalen der Klubhistorie mit. © getty 20/33 Vom Brusthaar-Alarm bei Dieter Hoeneß ließ sich Klaus Augenthaler nicht abschrecken. Stattdessen holte Auge in vierzehn Spielzeiten sieben Meisterschaften, alle mit Ihr-wisst-schon-wem. © imago images / MIS 21/33 Rafinha war auf der rechten Verteidigerseite meist nur zweite Wahl beim FC Bayern. Zu sieben Meistertiteln reichte es trotzdem. © getty 22/33 Mit Manuel Neuer rückt ein weiterer Star aus dem aktuelllen Kader in der ewigen Liste nach oben. Die Nummer eins stand bei allen Spielen in der Startelf und darf sich nun acht Meisterschaften in den Lebenslauf schreiben. © getty 23/33 Auch Robert Lewandowski feiert 2020 bereits seinen achten Titel. Die ersten zwei gelangen ihm allerdings noch im Trikot von Borussia Dortmund... © imago images / Lackovic 24/33 Javi Martinez darf sich ebenfalls achtfacher Deutscher Meister nennen. Für den Spanier könnte es allerdings die letze im Bayern-Trikot sein. Seine Zukunft ist mehr als unklar. © getty 25/33 Seit seinem Wechsel 2009 von Real Madrid zu Bayern München sammelte Arjen Robben zahlreiche Erfolge - vor seinem Karriereende holte er in der vergangenen Saison den achten Titel. © getty 26/33 8 MEISTERTITEL: Zwei Feierbiester in einem Bild: Bastian Schweinsteiger erreichte mit Jupp Heynckes Historisches. Die Schale vom Triple war nur eine von acht beim FCB. © getty 27/33 Der Heiland? Nein, einfach nur Mehmet Scholl. Ganz nach dem Motto: "Ich hab' ne Schale auf dem Kopf, ich bin ein Meister..." Das gute Ding hatte Scholl acht Mal auf dem Schädel. © getty 28/33 Apropos Ding: DA IST DAS DING!!! Das letzte von acht, die Oli Kahn unverkennbar in die Höhe reckte. Wenn auch nicht die legendärste. © imago images 29/33 Nachdem Jerome Boateng im vergangenen Sommer schon auf dem Abstellgleis stand, darf er nun seine achte Meisterschaft bejubeln - und das als Stammspieler! © getty 30/33 Auch ganz oben in dieser Rangliste: Philipp Lahm. Der Weltmeister hat zum Abschluss seiner Karriere solide fünf Meisterschaften am Stück geholt - insgesamt sind es acht. © getty 31/33 Franck Ribery gehört mit neun Meisterschaften sicherlich zu den größten Legenden des Klubs. Vor seinem Wechsel nach Florenz spielte er zwölf Jahre für die Münchner. © imago images 32/33 Der ewige Bayer Thomas Müller gehört nun ebenfalls zu den erfolgreichsten Spielern der Münchner. Nach seinem neunten Meistertitel könnte er in der kommenden Saison nach der zehnten Schale greifen. © getty 33/33 David Alaba hat mit 27 Jahren bereits neun Titel auf dem Buckel. Wenn er noch ein paar Jährchen für den deutschen Rekordmeister aufläuft, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Liste alleine anführt.

Mannschaft geht auf dem Zahnfleisch: "Etwas Müdigkeit gespürt"

In Bremen waren es eben zwei, beziehungsweise drei einzelne Aktionen, die sieg- und meisterschaftsbringend waren: Boatengs Pass, Lewandowskis Abschluss und Neuers Reaktionsstärke. Die beiden vergangenen Spiele sowie die zweite Halbzeit im DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt haben offenbart, dass der Dauerdominator die viel zitierten Federn gelassen hat und dass die Tatsache, die Schale vorzeitig unter Dach und Fach gebracht zu haben, im Umkehrschluss genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Flicks Mannschaft geht mittlerweile - vor allem aufgrund des personellen Aderlasses - merklich auf dem Zahnfleisch. "In letzter Zeit haben wir viele Spiele gespielt, etwas Müdigkeit gespürt", gab beispielsweise Lewandowski zu. Flick hatte in Bremen mit Lucas Hernandez im Prinzip nur eine echte Option in der Hinterhand, die er bei knappem Spielstand ziehen konnte.

Ansonsten war die Bank nach dem kurzfristigen Ausfall von Routinier Javi Martinez gespickt mit jungen, unerfahren Offensivleuten, die normalerweise vornehmlich bei den Amateuren zum Einsatz kommen. Real-Leihgabe Alvaro Odriozola war zudem bis dato in seinen wenigen Einsätzen nicht unbedingt als souveräner Ruhepol aufgefallen. Dementsprechend wechselte Flick auch nur ebenjenen Hernandez ein.

Die gute Nachricht aus Bayern-Sicht: Mit Blick auf die kommenden Aufgaben dürfte sich die Situation etwas entspannen. Im Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg sowie eine Woche drauf, wenn Neuer in Wolfsburg die Trophäe vor leeren Rängen in den Nachmittagshimmel der Autostadt stemmen wird, werden aller Voraussicht nach die Reservisten ihre Chance bekommen, um den Arrivierten eine Verschnaufpause einzuräumen.

Die schlechte Nachricht aus Sicht von DFB-Pokal-Endspielgegner Bayer Leverkusen: Zum Finale um den prestigeträchtigen Titel sieht sich die Werkself, die im Bundesliga-Endspurt noch um die Champions-League-Qualifikation kämpft und dementsprechend alle verfügbaren Kräfte bis zum Schluss benötigt, mit einer fitten, hungrigen Bayern-Mannschaft konfrontiert. Die Begegnung in Berlin gilt dabei für den FCB vor allem als Zwischenstation auf dem Weg zum großen Traum: Den Triple-Gewinn.

Die schnellsten Spieler der Bundesliga: Neuer Rekord! Bayern-Flitzer sticht Hakimi aus © imago images 1/21 Bayern Münchens Alphonso Davies hat bei der Partie gegen Werder Bremen einen neuen Tempo-Rekord aufgestellt (seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013/14). Damit sticht der Kanadier einen BVB-Flitzer aus. Das Ranking im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,19 km/h (die Daten werden von der DFL erhoben) © getty 3/21 Platz 19: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 35,22 km/h © getty 4/21 Platz 18: Ihlas Bebou in der Saison 2017/18 (Hannover 96) - 35,25 km/h © getty 5/21 Platz 17: Mathew Leckie in der Saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) - 35,26 km/h © getty 6/21 Platz 16: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,29 km/h. © getty 7/21 Platz 14: Bernard Tekpetey in der Saison 2019/20 (Fortuna Düsseldorf) - 35,3 km/h © getty 8/21 Platz 14: Karim Bellarabi in der Saison 2014/15 (Bayer 04 Leverkusen) - 35,3 km/h © getty 9/21 Platz 13: Breel Embolo in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,31 km/h © getty 10/21 Platz 12: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,32 km/h © getty 11/21 Platz 11: Lukas Klünter in der Saison 2018/19 (Hertha BSC) - 35,4 km/h © getty 12/21 Platz 10: Sheraldo Becker in der Saison 2019/20 (1. FC Union Berlin) - 35,43 km/h © getty 13/21 Platz 9: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,44 km/h © getty 14/21 Platz 7: Marcus Thuram in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,6 km/h. © getty 15/21 Platz 7: Jeremiah St. Juste in der Saison 2019/20 (1. FSV Mainz 05) - 35,6 km/h © getty 16/21 Platz 6: Kingsley Coman in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,66 km/h © getty 17/21 Platz 5: Kingsley Ehizibue in der Saison 2019/20 (1. FC Köln) - 35,85 km/h © getty 18/21 Platz 4: Moussa Diaby in der Saison 2019/20 (Bayer Leverkusen) - 35,95 km/h. © imago images 19/21 Platz 3: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,21 km/h © getty 20/21 Platz 2: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,49 km/h © imago images / Marvin Ibo Güngör 21/21 Platz 1: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (Bayern München) - 36,51 km/h

Triple? Präsident Hainer optimistisch

"Wir haben im Pokal noch den nächsten Schritt, den wir machen wollen", sagte Flick und ergänzte bezüglich der Champions League, die ab August in Lissabon, wo nur noch ein Spiel über Weiterkommen und Ausscheiden entscheidet, weitergehen wird: "Die Champions League kann man nicht planen, die wird schwer genug." Hainer gab sich schon etwas optimistischer: "Ich würde mal die Experten zitieren, die alle sagen, diese Mannschaft hat die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen", sagte er.

Die Pause, die zwischen Pokalfinale und Königsklassen-Restart für die Bayern ansteht, während viele Konkurrenten dann mitten im Wettkampf-Modus-Saft stehen, stellt für den Nachfolger von Uli Hoeneß kein Problem dar. "Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch mit der Pause in der Coronakrise unheimlich gut umgegangen ist. Wenn man sieht, wie die Mannschaft aus der Pause gekommen ist und wie sie gespielt hat und wie souverän sie die Meisterschaft geholt hat, gibt mir das alle Hoffnung."

Tatsächlich könnte die spielfreie Zeit bis zur Wiederaufnahme der Champions League nicht ganz ungelegen kommen. Neben der Möglichkeit, neue Kräfte zu sammeln, kehrt mit Thiago, der jüngst an der Hüfte operiert wurde, ein wichtiger Baustein zurück. Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Philippe Coutinho (Sprunggelenksverletzung) steigen am Donnerstag ins Mannschaftstraining ein und könnten durchaus im August wieder eingreifen.

"Wir haben nach dem Pokalfinale eine Pause von rund vier Wochen, der Trainer wird der Mannschaft einen Kurzurlaub von zwölf Tagen geben", verriet Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagabend. "Und anschließend wird er wieder in die Vorbereitung für das Achtelfinale gehen (gegen den FC Chelsea, Hinspiel 3:0). Dann müssen wir einfach voll konzentriert zur Sache gehen, um auch in der Champions League noch die eine oder andere Runde weiterzukommen, idealerweise ins Finale."

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die künftige Schonzeit hat. Eines ist aber klar: Sollte Rummenigges Wunschszenario eintreten und das Champions-League-Finale sogar gewonnen werden, dürften Hainer, Flick, Gerland und Co. sich nicht bloß mit einer Mini-Bar, an der es noch "ein Gläschen" gibt, zufriedengeben.