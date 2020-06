FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

Zum Topspiel des 31. Spieltages der Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach heute Abend beim FC Bayern München zu Gast. Unter Umständen können die Bayern mit einem Sieg zum 30. Mal Deutscher Meister werden. Hier könnt Ihr die Partie im kostenlosen und ausführlichen Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern vs. Gladbach heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Borussen geht es im Gegensatz dazu noch um den Einzug in die Champions League. Durch den 2:0-Erfolg der Leipziger gegen die TSG Hoffenheim stehen die Fohlen jedoch unter Zugzwang. Bei einer Niederlage heute Abend beträgt der Rückstand auf die CL-Ränge schon sechs Punkte.

Vor Beginn: Der FC Bayern kann heute Abend die achte deutsche Meisterschaft in Folge perfekt machen. Verliert nämlich der BVB schon am Nachmittag gegen Fortuna Düsseldorf und gehen die Bayern als Sieger aus dem Duell mit Gladbach hervor, ist der deutsche Rekordmeister rechnerisch nicht mehr einzuholen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 31. Spieltages zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

Bayern - Gladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Bayern fehlen neben den verletzten Thiago, Tolisso, Süle und Coutinho auch Müller und Lewandowski gelbgesperrt. Bei den Gladbachern muss Plea ebenfalls nach seiner vieldiskutierten gelb-roten Karte gegen Freiburg zusehen. Außerdem sind Johnson, Strobl und Zakaria verletzungsbedingt nicht einsatzbereit.

FC Bayern : Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry - Coman, Perisic - Zirkzee

: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry - Coman, Perisic - Zirkzee Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke - Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram

Bayern gegen Gladbach heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky Sport besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesliga-Spiele am Samstag und wird dementspreched auch die heutige Partie live und in voller Länge zeigen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnen schon ab 17.30 Uhr die Vorberichte. Kommentiert wird das Duell von Wolff Fuss. Sky bietet via SkyGo zudem einen Livestream an.

Die Highlights aller Bundesliga-Spiele gibt es außerdem schon 40 Minuten nach Spielende beim Streamingdienst DAZN auf Abruf.

