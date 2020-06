FC Augsburg - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Augsburg trifft am 30. Spieltag der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht Ihr hier.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Wann und wo?

Die Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden. Am heutigen Sonntag empfängt der FC Augsburg in der 30. Spielrunde zuhause in der WWK-Arena den 1. FC Köln. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr. Am 13. Spieltag gab es diese Begegnung schon mal. Damals trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte für die meisten Spiele der Bundesliga. Die Begegnung zwischen Augsburg und Köln ist eines davon. Sowohl im TV als auch im Livestream bietet Sky das Duell an. Um einen Zugriff auf das Livestream-Angebot zu bekommen, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

40 Minuten nach Abpfiff sind dann die Highlights auf DAZN zu sehen. Dort werden nicht nur die Highlights von Augsburg gegen Köln gezeigt, sondern auch die der restlichen Bundesliga-Spiele. Doch der Streamingdienst hat neben den Highlights auch ausgewählte, live und in voller Länge übertragene Spiele der Bundesliga im Angebot.

Auch andere Fußball-Ligen und Sportarten hat das "Netflix des Sports" im Programm. Bei der Rückkehr der Primera Division ist DAZN wieder der Ansprechpartner Nummer eins. Ebenfalls wird unter anderem auch die PDC Darts Home Tour oder Wrestling-Events der WWE übertragen.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Angebot 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln im Liveticker

Alle Fans, die das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen können, bekommen von SPOX einen Liveticker zum Mitlesen geboten.

Hier entlang zum Liveticker: FC Augsburg - 1. FC Köln

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: So könnten die Mannschaften ins Spiel starten

FC Augsburg:

Luthe - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - M. Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

1. FC Köln:

T. Horn - Ehizibue, Leistner, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Uth, Kainz - Cordoba, Modeste

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen