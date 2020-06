Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Am 32. Spieltag der Bundesliga stehen sich heute Eintracht Frankfurt und Schalke 04 gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel Eintracht gegen Schalke findet am heutigen Mittwoch, 17. Juni, statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Das Stadion wird jedoch aufgrund der Corona-Krise unbesetzt sein.

Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04 live im TV und Livestream

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Schalke 04 wird heute live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Sie wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel:

Vorberichte : ab 18.15 Uhr

: ab 18.15 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Anstoß: 18.30 Uhr

Der Streamingdienst AmazonPrime wird die Partie Frankfurt gegen Schalke ebenfalls übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04 im Liveticker

Wer das Spiel nicht bei DAZN verfolgen kann, hat hier bei SPOX die Möglichkeit, es kostenlos im Liveticker zu verfolgen. Damit verpasst Ihr garantiert keine Spielszene.

Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer Ihre Mannschaften aufstellen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Kohr, Rode - da Costa, Kamada, Kostic - Silva, Dost

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie - Schöpf, Bozdogan - Boujellab - Gregoritsch, Kutucu

Bundesliga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 16.06. 18:30 Uhr Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16.06. 20:30 Uhr Werder Bremen Bayern München 16.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 16.06. 20:30 Uhr Union Berlin SC Paderborn 07 17.06. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 17.06. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 17.06. 20:30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17.06. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln 17.06. 20:30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Da durch das Pokalfinale zwischen Leverkusen und dem FC Bayern auch der Tabellensiebte der Bundesliga an der Europa League teilnehmen darf, dürfen sich Schalke und Frankfurt noch geringe Chancen auf das internationale Geschäft ausrechnen.