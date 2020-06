Bundesliga: DFB-Legende Jürgen Kohler erneuert Zweifel an Sanes-Eignung für den FC Bayern

DFB-Legende Jürgen Kohler hat seine Zweifel an Leroy Sanes Eignung für den FC Bayern erneuert. Auch zu möglichen Wechseln von Kai Havertz und Timo Werner hat er Bedenken geäußert.

"Der Flügelspieler von Manchester City ist durch seinen Kreuzbandriss sportlich ein wenig in Vergessenheit geraten. Ob er für den FC Bayern die Königslösung ist, hatte ich aber schon vor seiner Verletzung mit einem Fragezeichen versehen", so der frühere BVB-Verteidiger in seiner kicker-Kolumne.

Kohler weiter: "Sane ist schnell und talentiert, aber er muss noch den Nachweis erbringen, dass er auf absolutem Top-Niveau ein Leistungsträger ist."

Spiel der Rekorde: Diese Bestmarken fielen bei Bayerns 4:2 über Leverkusen © imago images 1/15 Der 30. Spieltag der Saison 2019/20 war ein historischer. Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen fielen zahlreiche Rekorde. Doch nicht nur da, denn auch andernorts wurden neue Bestmarken aufgestellt. Ein Überblick. © imago images 2/15 Neuer Bundesliga-Rekord! 90 Tore nach 30 Saisonspielen (FC Bayern) gelangen in der Geschichte noch keiner Mannschaft. © imago images 3/15 Als erster Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 sammelt Thomas Müller an den ersten 30 Spieltagen einer Saison 19 Torvorlagen. Mit dem Assist zum 4:1 stellte er auch den Gesamtrekord in einer Saison von Kevin De Bruyne (2014/15) ein. © imago images 4/15 Auch sein persönlicher Rekord purzelte. 27 Scorerpunkte in einer Saison (7 Tore, 20 Assists) gelangen dem 30-Jährigen zudem noch nie. © imago images 5/15 Bayer Leverkusens Florian Wirtz erzielte seinen ersten Treffer in der Bundesliga und ist mit 17 Jahren, einem Monat und drei Tagen der jüngste BL-Torschütze der Geschichte. (Zuvor Nuri Sahin mit 17 Jahren, zwei Monaten und 21 Tagen). © imago images 6/15 Die Bayern lagen in der Bundesliga erstmals im Jahr 2020 mit 0:1 zurück. Zuletzt gab es das Mitte Dezember beim 6:1 gegen Werder Bremen. © imago images 7/15 Im 20. Bundesliga-Spiel als Trainer sah Hansi Flick nun 65 Tore seiner Mannschaft - in der Bundesliga-Geschichte konnte kein anderer Trainer in seinen ersten 20 Spielen so viele Treffer bejubeln. © imago images 8/15 Robert Lewandowski und Thomas Müller sahen ihre 5. Gelbe Karte und fehlen damit am kommenden Wochenende gegen Gladbach. Für Müller ist es das erste Mal überhaupt, dass er mit einer Gelbsperre aussetzen muss. © getty 9/15 Serge Gnabry erzielte sein zwölftes Saisontor und stellte einen neuen persönlichen Rekord in der Bundesliga auf. © imago images 10/15 30. BL-Saisontor für Lewy - das schaffte er zuvor nur 15/16 & 16/17. 44 Pflichtspieltore in einer Saison und 30 Tore nach 30 Spieltagen sind zudem neuer persönlicher Rekord - solch eine Quote hatte zuletzt Gerd Müller 72/73 (33 Tore in 30 Spielen). © imago images 11/15 Negativer BL-Rekord dagegen für Bayer Leverkusen: Erstmals in der Vereinsgeschichte kassiert Leverkusen in zwei Heimspielen in Folge vier Gegentreffer. © imago images 12/15 Die Bayern haben die letzten acht Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen - die längste Serie seit 2013/14, als man unter Pep Guardiola zehnmal in Folge gewann. © imago images 13/15 Doch auch außerhalb der BayArena purzelten an diesem Spieltag die Bestmarken. In Dortmund schoss der BVB beispielsweise sein 81. Saisontor. Ein neuer Vereinsrekord. Nie zuvor hatten die Schwarzgelben so viele Treffer am 30. Spieltag auf dem Konto. © imago images 14/15 Auf der gegnerischen Seite konnte sich der Herthaner Vladimir Darida (29) über einen neuen Laufrekord freuen. Gegen den BVB spulte er 14,65 Kilometer ab. Bundesliga-Rekord. Einen, den er erst am 29. Spieltag selbst aufgestellt hatte. © imago images 15/15 Und auch in Leipzig gab es einen Rekord zu bestaunen - jedoch einen eher unrühmlichen. Der Paderborner Klaus Gjasula sah seine 16. Gelbe Karte in dieser Spielzeit. Damit schloss er zu Tomasz Hajto auf, der 98/99 ebenfalls 16 Gelbe Karten gesehen hatte.

Kohler über Havertz: Rate ihm, in Leverkusen zu bleiben

Sane gilt seit langem als Transferziel des FC Bayern. Wie Sane ist auch Kai Havertz bei den Bayern im Gespräch. "Ich würde ihm raten, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Der Schritt zu einem absoluten Top-Klub könnte für ihn zu früh kommen", so der Weltmeister von 1990.

Havertz sei "bei aller Klasse noch sehr jung" und brauche "vor allem Spielzeit". Daher rät Kohler ihm: "Die bekommt er in Leverkusen, so kann er sich zu einem der konstant besten Bundesligaspieler und zur Stammkraft in der Nationalelf entwickeln."

Auch der angebliche Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea ist für Kohler kein Selbstläufer: "Die Premier League ist für viele ein Traum, aber sie ist auch brutal, was Tempo, Härte und die Anzahl der Spiele angeht. Für Werner wird das eine wesentliche Umstellung."