Deshalb wird Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 nicht auf Sky übertragen

Die frühe Partie am anstehenden Bundesliga-Mittwoch heißt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04, wird jedoch nicht auf Sky gezeigt. Den Grund dafür und wo Ihr das Spiel stattdessen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Ihr wollt ausgewählte Spiele live und alle Highlights der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichert euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eintracht Frankfurt - Schalke 04: Termin, Anpfiff und Ort

Das Aufeinandertreffen am 32. Spieltag der Bundesliga beginnt am Mittwoch (17. Juni) um 18.30 Uhr. Die Gäste aus Gelsenkirchen werden von den Frankfurtern in der Commerzbank-Arena empfangen. Das Waldstadion bietet normalerweise 48.000 Zuschauern Einlass, wird aufgrund der Coronapandemie jedoch fast leer bleiben.

© imago images / Poolfoto

Bundesliga, 32. Spieltag: Deshalb läuft SGE - Schalke nicht auf Sky

Das frühe Spiel am Mittwoch der letzten englischen Woche während der laufenden Bundesliga-Saison 2019/20 läuft nicht auf Sky, da die Rechte der Partie bei DAZN liegen.

Die Vorberichterstattung beginnt dort um 18.15 Uhr mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch. Der Streamingdienst zeigte im Laufe der Spielzeit durchgehend ausgewählte Spiele der Bundesliga live, alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga gibt es schon 40 Minuten nach Abpfiff.

DAZN zeigt außerdem weiteren internationalen Top-Fußball aus der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1, Europa League sowie ausgewählte Spiele der Primeira Liga und der Champions-League-Saison.

Außerdem erwartet Euch dort ein breites Angebot von US-Sport aus der NFL, NBA, MLB, MLS und NHL sowie Tennis, Darts, Boxen, WWE, UFC, Snooker, Wintersport, Motorsport, Radsport, E-Sport und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei einem Preis von 119,99 Euro für zwölf Monate.

Alternativ könnt ihr das Spiel bei Amazon Prime sehen, im frei empfänglichen Fernsehen läuft Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 nicht.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04 live im Liveticker

Falls ihr auf keines der oben genannten Angebote zurückgreifen könnt oder möchtet, seid ihr bei uns richtig. Der SPOX-Liveticker zum Spiel versorgt euch mit den wichtigsten Highlights der Partie in Frankfurt.

Hier entlang zum Liveticker Frankfurt - Schalke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Der FC Schalke zeigte in der Rückrunde teilweise sehr schlechte Leistungen und findet sich zum Ende der Saison genau einen Punkt vor Eintracht Frankfurt im Mittelfeld der Tabelle.