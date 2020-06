BVB, News und Gerüchte: Michael Zorc über Top-Talent Youssoufa Moukoko: "Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben"

Sportdirektor Michael Zorc versucht, den Hype um Top-Talent Youssoufa Moukoko zu bremsen. Außerdem: Emre Can hat sich Jadon Sancho zur Brust genommen. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Zorc über Moukoko: "Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben"

Sportdirektor Michael Zorc versucht, den Hype um Top-Talent Youssoufa Moukoko zu bremsen. "Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind geschaffen, aber wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf. Wir tun gut daran, die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hoch zu schrauben", betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in der Bild am Sonntag. Dank neuer Regularien dürfte der 15-Jährige ab seinem 16. Geburtstag am 20. November theoretisch in der Bundesliga auflaufen.

"Es wird immer eine Einzelfallentscheidung geben, die nicht nur anhand der sportlichen Fähigkeiten getroffen werden wird. Hierbei spielen körperliche und mentale Aspekte, aber auch die Persönlichkeit des Spielers eine große Rolle. Wir werden alle damit sehr verantwortungsbewusst umgehen", erklärt Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Moukoko erzielte im Nachwuchsbereich von Dortmund bisher 157 Treffer in nur 97 Spielen, darunter 34 Treffer in der A-Junioren-Bundesliga.

BVB: Emre Can nimmt sich Jadon Sancho zur Brust

Emre Can (26) von Borussia Dortmund hat seinen Teamkollegen Jadon Sancho (20) zu mehr Disziplin aufgefordert. Gleichzeitig hofft der BVB-Matchwinner gegen Hertha BSC (1:0) darauf, "noch viele Jahre" mit Trainer Lucien Favre zu arbeiten.

BVB, News: Darum fehlte Mario Götze im Kader gegen Hertha BSC

Mario Götze fehlte am Samstag im Kader des BVB. Dies hatte nichts mit seinen sportlichen Leistungen zu tun. Der 28-Jährige stand seiner Frau Ann-Kathrin im Krankenhaus bei. Das Paar erwartet die Geburt ihres ersten Kindes, wie der BVB via Twitter mitteilte.

