BVB, News und Gerüchte - Sebastian Kehl schimpft nach Pleite gegen Mainz: "Jeder muss sich hinterfragen"

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, hat die Mannschaft für die Niederlage gegen Mainz 05 scharf kritisiert. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB, News: Sebastian Kehl schimpft nach Pleite gegen Mainz

Nach der Niederlage des BVB gegen Mainz 05 kritisierte Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung, die Leistung der Mannschaft. "Das war zu wenig", sagte er am Sky-Mikrofon. "Wir haben heute zu wenig investiert. Die Gier, die wir am Samstag in Düsseldorf hatten, war heute nicht zu sehen."

Angesprochen auf eine möglicherweise mangelnde Einstellung erklärte er: "Wir müssen uns diese Kritik heute gefallen lassen." In den Tagen vor der Partie habe sich dies nicht angedeutet, betonte der Ex-Profi und ergänzte: "Jeder muss sich heute hinterfragen."

Trainer Lucien Favre gab nach dem Spiel zu, dass man den Gegner unterschätzt habe: "Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt. Wir haben nicht gut zusammen verteidigt. Wir haben das nicht gut gemacht."

Auch Dietmar Hamann äußerte bei Sky seinen Unmut über die Leistung der Schwarz-Gelben: "So kann man nicht auftreten. Da soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden."

Durch die Niederlage könnte der BVB am Samstag sogar noch den zweiten Platz verspielen. Dann kommt es zum direkten Duell gegen den Drittplatzierten RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr im Liveticker).

FC-Bayern-Spieler verspotten angeblich den BVB

Die Spieler des FC Bayern München haben sich nach dem erneuten Gewinn der Meisterschaft (die achte in Folge) offenbar einen kleinen verbalen Seitenhieb auf den Ligarivalen Borussia Dortmund geleistet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, schmetterten die FCB-Stars bei der Ankunft an ihrem Hotel in Bremen einen eigentlich für die Dortmunder gedachten Fangesang.

"Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia! Wer wird Deutscher Meister? Borussia BVB!", schallte es hämisch auf die bekannte Pippi-Langstrumpf-Melodie aus dem Münchner Mannschaftsbus vor dem Bremer Atlantic Grand Hotel. Anheizer der Bayern-Spieler soll nach Bild-Angaben Thomas Müller gewesen sein.

Hier geht es zur News.

Bundesliga: Hummels und weitere Profis gründen wohl Interessenvertretung der Spieler

Mats Hummels, Sven Bender und zahlreiche weitere Profis haben laut einem Bericht des kicker eine Interessenvertretung gegründet, die bei zukünftigen Entscheidungen von den Klubs und der DFL einbezogen werden will.

"Ich finde es wichtig, dass Spieler eine Stimme bekommen - und zwar über die 1. Bundesliga hinaus", betont Mats Hummels gegenüber dem kicker, "wir wurden zuletzt oft übergangen, umso nötiger ist es, dass wir künftig unsere Stimme aktiv einbringen."

Hier erfahrt Ihr mehr dazu.

BVB - Mainz 05: Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler © imago images / Jürgen Fromme 1/15 Bei der 0:2 Niederlage gegen Mainz 05 erwischte nahezu die gesamte Dortmunder Mannschaft einen Tag zum Vergessen. Die Offensivabteilung der Borussia war abgemeldet, hinten patzte ein Routinier entscheidend. Die Einzelkritiken. © imago images / Jürgen Fomme 2/15 ROMAN BÜRKI: Zunächst nicht geprüft, dann chancenlos beim 0:1. Vor dem 0:2 lässt er einen Schuss nach vorne prallen. Das hätte er besser lösen müssen. Note: 4. © imago images / Sven Simon / Elmar Kremser 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Erst ist er bei Burkardts Treffer viel zu weit vom Torschützen entfernt, dann foulte er Latza elfmeterreif vor dem 0:2. Ein gebrauchter Tag für den Polen, der früh runter musste. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 4/15 MATS HUMMELS: Durchwachsene Vorstellung des Abwehrchefs, weil er seinen Nebenleuten nicht genug Halt geben konnte. In den Zweikämpfen nicht mit der gewohnten Souveränität. Note: 4. © imago images 5/15 EMRE CAN: In der Abwehr-Dreierkette aufgeführt. Ließ die große Chance zum 1:1 nach einer Ecke aus. Machte nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Im Mittelfeld besser aufgehoben als in der Defensivzentrale. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 6/15 ACHRAF HAKIMI: Einer der wenigen Aktivposten bei den Dortmundern. Schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein, wobei die Mainzer ihn einigermaßen in Schach halten konnten. Note: 3. © imago images / Sven Simon 7/15 AXEL WITSEL: Der eigentliche Dortmunder Chef im Mittelfeld zeigte wenig von seiner gewohnten Dominanz. Mainz engte seine Räume gut ein und er fand so nicht zu seinem üblichen Spiel. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 8/15 JULIAN BRANDT: Machte dort weiter, wo er in Düsseldorf aufgehört hatte. Hatte einige Fehler in seinem Spiel und zeigte keine gute Körpersprache. Seit einigen Spielen wirkt er nicht mehr frisch, körperlich wie mental. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Ließ die Flanke vor dem 0:1 zu, weil er meilenweit von seinem Gegenspieler entfernt stand. Offensiv trat er noch dazu kaum in Erscheinung und wandelte mit seinem Griff in Latzas Gesicht nahe am Platzverweis. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 10/15 JADON SANCHO: Legte los wie die Feuerwehr, aber nur für wenige Minuten. Dann hatten die Gäste ihn komplett im Griff. Das änderte sich auch bis zu seiner Auswechslung (77.) nicht mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 11/15 THORGAN HAZARD: Wieder eine schwache Vorstellung des Belgiers. Fiel nur bei Ecken und Freistößen auf, die er trat. Sonst eine Enttäuschung, er kann deutlich mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 12/15 ERLING HAALAND: Ohne Bindung zum Spiel, blieb der Norweger unsichtbar. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakte in der BVB-Startelf (21) und schoss kein einziges Mal aufs Tor. Die Bälle, die bei ihm ankamen, verarbeitete er unsauber. Note: 5,5. © imago images / Jan Hübner 13/15 MARCEL SCHMELZER: Ersetzte den schwachen Piszczek schon nach 55 Minuten. Zeigte den Einsatz, den sich Lucien Favre vom Rest seiner Truppe gewünscht hätte. Für die Wende sorgen konnte er dennoch nicht. Note: 3,5. © imago images 14/15 MATEU MOREY: Der Spanier durfte nochmal ein paar Minuten für den schwachen Sancho aufs Feld, agierte aber komplett unauffällig. Keine Bewertung. © imago images / Moritz Müller 15/15 NICO SCHULZ: Nach langer Zeit durfte der Nationalspieler mal wieder ran, wenn auch nur für wenige Minuten. Kam in der 82. Minute für den Rot-gefährdeten Guerreiro in die Partie. Keine Bewertung.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 32. Spieltag