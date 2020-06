BVB, News und Gerüchte: Kevin Kampl über seine Zeit bei Borussia Dortmund: Thomas Tuchel "wollte mich behalten"

Ex-BVB-Profi Kevin Kampl hat erklärt, dass ihn Thomas Tuchel vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen "behalten wollte". Außerdem: Michael Rummenigge wittert nach der Pleite gegen Mainz 05 "Wettbewerbsverzerrung". Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB, News: Kevin Kampl über seine Zeit beim BVB: Thomas Tuchel "wollte mich behalten"

Kevin Kampl schloss sich im Januar 2015 Borussia Dortmund an, bereits ein halbes Jahr später wechselte er trotz Vertrags bis 2019 zu Bayer Leverkusen. Gerüchteweise soll Thomas Tuchel, der im Sommer 2016 den BVB übernahm, der Grund für den schnellen Wechsel gewesen sein. Kampl erklärte aber nun im Sport1-Interview, dass Tuchel ihn behalten wollte: "Er war zwar nicht begeistert, dass ich nach Leverkusen wollte, denn er wollte mich gerne behalten."

Der Grund für den Wechsel sei ein anderer gewesen, so Kampl: "Aber in Leverkusen war zu der Zeit Roger Schmidt Trainer. Schmidt war sozusagen mein Mentor und ich wusste, dass ich unter ihm meinen besten Fußball spielen kann. Ich bin also zu Thomas Tuchel ins Büro und habe ihn gebeten, wechseln zu dürfen. Er hat mir das erlaubt und dafür bin ich ihm immer noch sehr dankbar. In Leverkusen bin ich ja dann auch sofort eingeschlagen."

Als Schmidt entlassen wurde, erklärte Kampl im Juni 2017 gegenüber dem kicker, dass er nicht wieder für die Werkself auflaufen wolle. Weiter äußerte er den Gedanken, seinem ehemaligen Trainer zu dessen neuem Verein Beijing Guoan in die chinesische Liga zu folgen. Tatsächlich kam es danach zu Verhandlungen mit dem Klub, letztlich wechselte der slowenische Nationalspieler aber zu RB Leipzig.

BVB, News: Michael Rummenigge wittert nach BVB-Niederlage gegen Mainz "Wettbewerbsverzerrung"

Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge hat Borussia Dortmund für die Niederlage gegen Mainz 05 scharf kritisiert. "Ich habe mir am vergangenen Mittwoch schon ein wenig die Augen gerieben", begann der 56-Jährige seine Sportbuzzer-Kolumne. "Warum? Borussia Dortmund hat eine Entscheidung in dieser Saison wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst, mit der der Klub eigentlich nichts zu tun hat: Den Abstieg."

Eigentlich, so Rummenigge, "können die Mainzer nicht beim BVB gewinnen". Durch den Sieg konnten die Mainzer kurz vor dem Saisonende daher ein wenig neue Hoffnung schöpfen, im Kampf um den Klassenerhalt hat Mainz "nun alle Karten in der eigenen Hand".

Den BVB kritisierte er daher scharf: "Die Dortmunder müssen sich fragen, wie man mit so einer Einstellung in ein Spiel gehen kann. Man hat auch eine Verantwortung den Fans und den anderen Mannschaften gegenüber. Die Leidtragenden sind nun Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Die BVB-Niederlage gegen Mainz war Wettbewerbsverzerrung. Da wurde mit angezogener Handbremse gespielt." Das Spiel bezeichnete Rummenigge sogar als "Tiefpunkt der Saison".

In den Spielen gegen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf (beide 1:0) habe sich das fortgesetzt, "was man schon in den Wochen zuvor beobachten konnte". Beide Siege seien "eher glücklich" gewesen, der Meistertitel "war da schon kein Thema mehr".

Letztlich sei die Saison für den BVB "bitter und enttäuschend" verlaufen, zumal Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor der Spielzeit angekündigt hatte, "dass die Meisterschaft dieses Mal das Ziel sei. Der Schuss ging weit daneben".

BVB - Mainz 05: Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler © imago images / Jürgen Fromme 1/15 Bei der 0:2 Niederlage gegen Mainz 05 erwischte nahezu die gesamte Dortmunder Mannschaft einen Tag zum Vergessen. Die Offensivabteilung der Borussia war abgemeldet, hinten patzte ein Routinier entscheidend. Die Einzelkritiken. © imago images / Jürgen Fomme 2/15 ROMAN BÜRKI: Zunächst nicht geprüft, dann chancenlos beim 0:1. Vor dem 0:2 lässt er einen Schuss nach vorne prallen. Das hätte er besser lösen müssen. Note: 4. © imago images / Sven Simon / Elmar Kremser 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Erst ist er bei Burkardts Treffer viel zu weit vom Torschützen entfernt, dann foulte er Latza elfmeterreif vor dem 0:2. Ein gebrauchter Tag für den Polen, der früh runter musste. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 4/15 MATS HUMMELS: Durchwachsene Vorstellung des Abwehrchefs, weil er seinen Nebenleuten nicht genug Halt geben konnte. In den Zweikämpfen nicht mit der gewohnten Souveränität. Note: 4. © imago images 5/15 EMRE CAN: In der Abwehr-Dreierkette aufgeführt. Ließ die große Chance zum 1:1 nach einer Ecke aus. Machte nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Im Mittelfeld besser aufgehoben als in der Defensivzentrale. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 6/15 ACHRAF HAKIMI: Einer der wenigen Aktivposten bei den Dortmundern. Schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein, wobei die Mainzer ihn einigermaßen in Schach halten konnten. Note: 3. © imago images / Sven Simon 7/15 AXEL WITSEL: Der eigentliche Dortmunder Chef im Mittelfeld zeigte wenig von seiner gewohnten Dominanz. Mainz engte seine Räume gut ein und er fand so nicht zu seinem üblichen Spiel. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 8/15 JULIAN BRANDT: Machte dort weiter, wo er in Düsseldorf aufgehört hatte. Hatte einige Fehler in seinem Spiel und zeigte keine gute Körpersprache. Seit einigen Spielen wirkt er nicht mehr frisch, körperlich wie mental. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Ließ die Flanke vor dem 0:1 zu, weil er meilenweit von seinem Gegenspieler entfernt stand. Offensiv trat er noch dazu kaum in Erscheinung und wandelte mit seinem Griff in Latzas Gesicht nahe am Platzverweis. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 10/15 JADON SANCHO: Legte los wie die Feuerwehr, aber nur für wenige Minuten. Dann hatten die Gäste ihn komplett im Griff. Das änderte sich auch bis zu seiner Auswechslung (77.) nicht mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 11/15 THORGAN HAZARD: Wieder eine schwache Vorstellung des Belgiers. Fiel nur bei Ecken und Freistößen auf, die er trat. Sonst eine Enttäuschung, er kann deutlich mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 12/15 ERLING HAALAND: Ohne Bindung zum Spiel, blieb der Norweger unsichtbar. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakte in der BVB-Startelf (21) und schoss kein einziges Mal aufs Tor. Die Bälle, die bei ihm ankamen, verarbeitete er unsauber. Note: 5,5. © imago images / Jan Hübner 13/15 MARCEL SCHMELZER: Ersetzte den schwachen Piszczek schon nach 55 Minuten. Zeigte den Einsatz, den sich Lucien Favre vom Rest seiner Truppe gewünscht hätte. Für die Wende sorgen konnte er dennoch nicht. Note: 3,5. © imago images 14/15 MATEU MOREY: Der Spanier durfte nochmal ein paar Minuten für den schwachen Sancho aufs Feld, agierte aber komplett unauffällig. Keine Bewertung. © imago images / Moritz Müller 15/15 NICO SCHULZ: Nach langer Zeit durfte der Nationalspieler mal wieder ran, wenn auch nur für wenige Minuten. Kam in der 82. Minute für den Rot-gefährdeten Guerreiro in die Partie. Keine Bewertung.

Michael Zorc über Mainz-Schmach: "Hoffe, dass das ein Einzelfall war"

Borussia Dortmund will am heutigen Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei RB Leipzig Wiedergutmachung für die 0:2-Pleite gegen den FSV Mainz 05 unter der Woche betreiben. "Es geht auch ums Prestige. Wir sind letztes Jahr Vizemeister geworden und wollen dies in diesem Jahr bleiben", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Freitag.

Allerdings sei klar, dass eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten sei. Zorc: "Dafür brauchen wir eine ganz andere Leistung gegen Leipzig als zuletzt gegen Mainz. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall war."

Trainer Lucien Favre betonte, dass die Einstellung gegen Mainz da gewesen sei. "Leipzig bleibt Leipzig, sie haben einen sehr, sehr guten Kader", ergänzte der Schweizer Fußballlehrer, der um die Stärken der Sachsen weiß.

Im heutigen Spiel muss Favre auf Achraf Hakimi aufgrund einer Geldsperre verzichten. Dagegen wird Giovanni Reyna nach einem bakteriellen Infekt wieder in den Kader zurückkehren. Noch keine Option ist Manuel Akanji, der bereits gegen Mainz aufgrund muskulärer Probleme fehlte. "Eventuell klappt es nächste Woche gegen Hoffenheim", erklärte der BVB-Coach.

