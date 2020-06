Bundesliga: BVB gegen Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Borussia Dortmund empfängt heute am 32. Spieltag der Bundesliga den FSV Mainz 05. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 findet am heutigen Mittwoch, den 17 Juni. statt. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die 81.365 Zuschauerplätze werden wie in den vergangenen Wochen auch leer bleiben.

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05 live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Dortmund wird ausschließlich auf Sky zu sehen sein. Es ist zudem möglich, die Begegnung via SkyGo im Livestream zu verfolgen. Für Nicht-Kunden bietet Sky außerdem SkyTicket an. Der Pay-TV-Anbieter gibt so die Möglichkeit, einen Tagespass zu kaufen und das Spiel auch ohne Abonnement zu sehen.

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05 im Liveticker

Wer das Spiel nicht auf Sky verfolgen kann, hat hier bei SPOX die Möglichkeit, das Spiel kostenlos im Liveticker zu verfolgen. Damit verpasst man garantiert keine entscheidende Spielszene.

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach seinem Joker-Einsatz gegen Düsseldorf könnte Erling Haaland in die erste Elf zurückkehren. Bei den Gästen fällt Taiwo Awoniyi nach seiner Kopfverletzung aus.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

FSV Mainz 05: F. Müller - R. Baku, St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Barreiro, Latza - Öztunali, Quaison, Onisiwo - Mateta

Bundesliga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 16.06. 18:30 Uhr Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16.06. 20:30 Uhr Werder Bremen Bayern München 16.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 16.06. 20:30 Uhr Union Berlin SC Paderborn 07 17.06. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 17.06. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 17.06. 20:30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17.06. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln 17.06. 20:30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Borussia Dortmund will mit einem Sieg den zweiten Platz festigen. Mainz dagegen kämpft gegen den Abstieg: Die direkten Abstiegsplätze sind nur drei Punkte entfernt.