BVB gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker

Borussia Dortmund möchte im Endspurt der Saison Platz zwei sichern, für Mainz geht es im Abstiegskampf noch um wichtige Punkte- Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen Mainz 05 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Rein rechnerisch ist die deutsche Meisterschaft nun auch entschieden. Der BVB kann auch mit einem Sieg gegen Mainz die Bayern in der Tabelle nicht mehr überholen. Der FCB machte den Titel mit dem 1:0 gegen Werder Bremen am Dienstag klar.

Vor Beginn: Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Signal Iduna Park.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem BVB und Mainz 05.

Mit zwei Siegen in den verbleibenden Spielen kann der BVB Platz zwei aus eigener Kraft sichern. Mainz hingegen trennen nur drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.