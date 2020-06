Bayern München gegen SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern ist schon wieder deutscher Meister, hat aber noch zwei Ligaspiele in der laufenden Saison zu absolvieren. Am 33. Spieltag treffen die Münchner auf den SC Freiburg. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern gegen SC Freiburg: Termin, Anpfiff und Stadion

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg wird am heutigen Samstag (20.6) um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich reist nach München in die Allianz Arena, deren 75.024 Plätze aufgrund der Coronapandemie nicht von Fans besetzt werden.

Bundesliga: Bayern vs. Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Partie ist heute nicht live und in voller Länge im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen. Eine Zusammenfassung des Spiels ist ab etwa 18.30 in der ARD-Sportschau zu sehen, die auch per Livestream empfangen werden kann.

Sky zeigt Bayern - Freiburg heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD. Das Einzelspiel kommentiert Jonas Friedrich, in der Samstags-Konferenz betreute heute Frank Buschmann das Aufeinandertreffen. Sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel sind auch im Livestream am Desktop sowie auf mobilen Geräten mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App zu empfangen.

Falls ihr nicht genug Zeit habt, um das ganze Spiel zu sehen, könnt Ihr auch die Highlights schon 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN abrufen. Dort findet Ihr auch alle Highlights der 2. Liga sowie ausgewählte Spiele der Bundesliga. Der Streamingdienst zeigt außerdem europäischen Top-Fußball aus der Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Europa League. Die Rechte an der Champions League teilt sich DAZN mit Sky.

Viele weitere Sportarten sowie die US-amerikanischen Sportligen NFL, NBA, MLB, NHL und MLS könnt Ihr nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN schon für einen monatlichen Preis von 11,99 Euro oder mit einem Jahresabonnement für 119,99 Euro sehen.

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Partie heute auch live im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort erhaltet Ihr alle wissenswerte Informationen rund um das Spielgeschehen aus der Arena des deutschen Rekordmeisters im Minutentakt. Auch dort habt Ihr die Wahl, euch einen Überblick über die gesamte Liga im Konferenz-Ticker zu beschaffen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

Der SC Freiburg braucht im Gegensatz zum FC Bayern noch dringend Punkte. Die Breisgauer kämpfen noch mit dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim um die Plätze für die Europa League.