Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin kann mit einem Sieg den sensationellen Klassenerhalt perfekt machen, Paderborn braucht unbedingt drei Punkte um weiter auf die Relegation hoffen zu können. Wie Ihr den Abstiegsgipfel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin - SC Paderborn: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Stadion An der alten Försterei wird der Schauplatz der wichtigen Partie im Abstiegskampf sein. Zwar werden die Tribünen wie gewohnt geschlossen sein, beim vergangenen Heimspiel der Köpenicker versammelten sich aber einige Fans von Union in einem nahegelegenen Wald - die Anfeuerungsrufe waren bis ins Stadion zu hören. Gut möglich, dass Union auch gegen den SC Paderborn wieder lautstarke Unterstützung der eigenen Fans bekommt. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Union - Paderborn: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn gibt es beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Zehn Minuten vor Anpfiff beginnt die Übertragung aus Berlin, durch die Partie begleitet Euch Kommentator Oliver Seidler. Zusätzlich zum Einzelspiel könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz mit den anderen Dienstagsspielen der Bundesliga sehen.

Falls Ihr das Spiel lieber auf eurem Computer, Tablet oder Handy sehen wollt, ist das im Livestream via Sky Go möglich. Über Sky Ticket können Fans ohne Sky-Abo einen Tagespass kaufen und das Spiel so verfolgen.

Schon 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die wichtigsten Szenen des Spiels auf DAZN zu sehen.

Bundesliga: Union Berlin - SC Paderborn im SPOX-Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV oder Stream sehen können, gibt es den SPOX-Liveticker. Mit dem Einzelticker zu Union Berlin gegen SC Paderborn bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Das Spiel könnt Ihr außerdem auch im Konferenzticker zum 32. Spieltag verfolgen.

Union - Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Urs Fischer und Steffen Baumgart ihre Mannschaften spielen lassen:

Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Reichel - Gentner, Andrich - Bülter, Malli, Ingvartsen - Andersson

SC Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Mamba, Srbeny

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Mit drei Punkten hätte Union Berlin den Klassenerhalt sicher in der Tasche. Der SC Paderborn braucht dringend einen eigenen Sieg sowie Niederlagen von Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen. Andernfalls stehen die Ostwestfalen als erster Absteiger aus der Bundesliga fest.