Werder Bremen: Florian Kohfeldt darf auch bei Niederlage in Freiburg bleiben

Auch bei einer weiteren Niederlage am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg wird Coach Florian Kohfeldt beim Bundesligisten Werder Bremen im Amt bleiben. "Mit ihm als Trainer haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir die Klasse halten", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Freitag.

Der Ex-Nationalspieler rückte aber auch von bisherigen Plänen ab, auch im Falle eines Bundesliga-Abstiegs mit dem 37-Jährigen auf der Kommandobrücke weiterzumachen: "Da gibt es keine Automatismen, in welcher Hinsicht auch immer."

Die Nibelungentreue zum Coach des Tabellenvorletzten stößt bei ehemaligen Werder-Profis zunehmend auf Kritik. "Ich glaube nicht, dass in dieser Konstellation noch eine Wende möglich sein wird", sagte Ehrenspielführer Rune Bratseth dem kicker. Der langjährige Stammkeeper Dieter Burdenski äußerte sich im Weser-Kurier ähnlich: "Es ist schwer zu verkaufen, dass Kohfeldt der beste Trainer sein soll, wenn man diese Saison sieht."

Kohfeldt selbst reagierte in einer Presserunde am Freitag enttäuscht auf diese Aussagen. "Es tut richtig weh, was da teilweise geschrieben wird und wenn man via Medien von Leuten kritisiert wird, die sonst sehr freundschaftlich und jovial rüberkommen, aber selber keine Verantwortung übernehmen", meinte der Werder-Coach.

Bundesliga: Werder desolat! Diese Teams kassierten die meisten Kopfball-Gegentore in dieser Saison © imago images 1/19 Bei der 1:4-Pleite gegen Leverkusen kassierte Werder Bremen gleich drei Gegentore per Kopf. Es ist fast keine Überaschung, schließlich sind die Hanseaten hier so schlecht wie kein anderes Team. Wir zeigen, wie viele Tore die BL-Teams per Kopf kassierten. © imago images 2/19 Platz 18: RB Leipzig – 2 Gegentore. © imago images 3/19 Platz 14: TSG 1899 Hoffenheim – 4 Gegentore. © imago images 4/19 Platz 14: Eintracht Frankfurt – 4 Gegentore. © imago images 5/19 Platz 14: Bayer 04 Leverkusen – 4 Gegentore. © imago images 6/19 Platz 14: FC Bayern München – 4 Gegentore. © imago images 7/19 Platz 13: Borussia Dortmund – 5 Gegentore. © imago images 8/19 Platz 12: FC Schalke 04 – 6 Gegentore. © imago images 9/19 Platz 7: 1. FC Köln – 7 Gegentore. © imago images 10/19 Platz 7: Sport-Club Freiburg – 7 Gegentore. © imago images 11/19 Platz 7: Hertha BSC – 7 Gegentore. © imago images 12/19 Platz 7: FC Augsburg – 7 Gegentore. © imago images 13/19 Platz 7: 1. FC Union Berlin – 7 Gegentore. © imago images 14/19 Platz 6: Borussia Mönchengladbach – 8 Gegentore. © imago images 15/19 Platz 4: SC Paderborn 07 – 9 Gegentore. © imago images 16/19 Platz 4: VfL Wolfsburg – 9 Gegentore. © imago images 17/19 Platz 3: Fortuna Düsseldorf - 10 Gegentore. © imago images 18/19 Platz 2: 1. FSV Mainz 05 – 11 Gegentore. © imago images 19/19 Platz 1: SV Werder Bremen – 14 Gegentore.

Kohfeldt: "Das empfinde ich als Frechheit"

"Ein ganz wichtiger Aspekt ist dieser: Wir, die Geschäftsführung und ich, übernehmen Verantwortung. Und wir übernehmen auch Verantwortung, wenn es am Ende nicht reicht - definitiv. Auch das sollte anerkannt werden", gab Kohfeldt zu verstehen und konterte seinen Kritikern: "Uns vorzuwerfen, dass wir alles laufen lassen würden, dass kein Feuer da ist, das empfinde ich als Frechheit. Es tut sehr weh, aber es fördert bei mir eine gewisse Form von Trotz. Ich werde es allen zeigen."

Die Norddeutschen stehen aktuell auf dem 17. Tabellenplatz, neun Punkten vom rettenden Rang 15 entfernt. Noch neun Begegnungen stehen für den SV Werder auf dem Programm.

Beim Gastspiel in Freiburg müssen die Bremer erneut auf Außenverteidiger Ludwig Augustinsson verzichten. Der schwedische Nationalspieler hat seine muskulären Probleme noch nicht vollständig überwunden. Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Mittelfeldspieler Davy Klassen in die grün-weiße Startformation zurück.