Bundesliga-Pläne: Start der neuen Saison im September mit Fans und ohne Winterpause?

Die Bundesliga-Saison 2020/21 soll nicht wie geplant im August, sondern frühestens am 11. September eröffnet werden. Dies berichtet die Bild am Sonntag. Demnach bestehe die Hoffnung, im Idealfall auch wieder Zuschauer zulassen zu können. Durch den späten Saisonstart sei auch der Verzicht auf eine Winterpause denkbar.

Das ursprünglich für den 21. August vorgesehene Auftaktspiel zur Saison 2020/21 soll verschoben werden, da in diesem Monat die Champions League ihren Sieger kürt. Am wahrscheinlichsten gilt hierfür ein Blitzturnier ab dem Viertelfinale mit einem Endspiel am 29. August. In dieser Zeit sollen die nationalen Ligen noch pausieren.

Weiter berichtet die BamS, dass für das Jahr 2020 noch drei Länderspielpausen vorgesehen sind, in denen die deutsche Nationalmannschaft noch insgesamt acht Partien bestreiten soll. Somit würden erstmals so genannte Triple-Header, also drei Spiele innerhalb einer Abstellungsphase, stattfinden. Losgehen soll es für das DFB-Team am 3. September gegen Spanien und am 6. September gegen die Schweiz. Zu sechs Nations-League-Begegnungen sollen zwei Freundschaftsspiele hinzukommen.

DFL-Empfehlungen für den Bundesliga-Restart: Fuß-Jubel, Masken auf der Ersatzbank, Torhymnen © imago images 1/11 Die DFL hat sich vor dem Bundesliga-Restart in einem Rundschreiben an die 36 Teams gewandt und Verhaltensmaßnahmen für den Umgang mit Covid-19 festgelegt. Folgende Punkte müssen die Mannschaften laut Bild ab dem 16. Mai beachten. © imago images 2/11 Die DFL schreibt: "Verhalten bei Torerzielung ist zu beachten: gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen. Kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt." © imago images 3/11 Auch bei Einwechslungen soll auf das obligatorische Abklatschen verzichtet werden, um die Übertragung von Körperflüssigkeiten zu verhindern. © imago images 4/11 Auf dem Spielfeld gilt: Rudelbildungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden, auch das Spucken auf den Rasen stellt eine erhöhte Infektionsgefährdung dar und demnach nach Möglichkeit einzustellen. © imago images 5/11 Ein neues Bild auch beim Einlaufen der Mannschaften: Dabei werden die Teams das Spielfeld zeitversetzt betreten. Gänzlich fehlen werden Maskottchen und Einlaufkinder. Auch bei der Platzwahl gibt es keinen Handschlag und ebenso keine Teamfotos. © imago images 6/11 Der Aufenthalt der Spieler in den Umkleidekabinen ist „auf ein notwendiges Minimum zu beschränken“, auch eine konkrete Zeitangabe geht es auf dem DFL-Schreiben hervor: „30 bis 40 Minuten für den einzelnen Spieler.“ © imago images 7/11 Während bei den aktiven Spielern auf das Tragen von Masken verzichtet wird, herrscht für das Personal auf der Ersatzbank Maskenzwang. Zudem wird dort nur jeder zweite bis dritte Platz besetzt. Für das Aufwärmen darf der Gesichts-Schutz abgelegt werden. © imago images 8/11 Eine Ausnahme bilden die beiden Trainer, um dennoch mit ihren Spielern kommunizieren zu können: „Der Trainer darf den Nasen-Mund-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen, sofern er einen Mindestabstand von 1,50 m von allen anderen Personen einhält." © imago images 9/11 Ist das Spiel vorbei, ist das weitere Vorgehen klar geregelt. Laut DFL solle "auf jedweden Handshake innerhalb der eigenen Mannschaft, mit der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsrichter-Team verzichtet werden". © imago images 10/11 Als Ersatz für die fehlenden Zuschauer haben unter anderem Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln das Aufstellen von Pappfiguren ins Spiel gebracht. Dies ist "bei Einhaltung des Hygienekonzepts" erlaubt. © imago images 11/11 Nicht erlaubt ist es hingegen, über die Lautsprecher künstlich Stimmung zu erzeugen. Die DFL-Vorgabe lautet: "Verzicht auf akustische Simulation von Stadionatmosphäre während des Spiels". Möglich ist hingegen "die Einspielung von Tor/Einlaufhymnen".

Bundesliga: Saisonstart Ende September mit Zuschauern?

Daran anschließen könnte sich der Bundesliga-Auftakt am 11. September, aber auch ein noch späterer Start Ende des Monats scheint vorstellbar. So würde die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, die Saison bereits unter Zulassung von Zuschauern zu eröffnen. Aktuell sind Großveranstaltungen in Deutschland noch bis zum 31. August untersagt.

Eine vollständige Auslastung der Stadien gilt jedoch als ausgeschlossen. So soll auch in den Arenen der vorgesehene Sicherheitsabstand eingehalten und auf einen Mund-Nasen-Schutz zurückgegriffen werden. "Ein Stadion mit 60.000 Plätzen sollte erst mal nur mit 40.000 Menschen besetzt werden", sagte Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin, der BamS. Hierfür müsste allerdings die Zahl der Neuinfektionen weiter zurückgehen.

Bereits in den vergangenen Wochen erklärten zahlreiche Sportmediziner, dass unter Einhaltung der Vorgaben eine schrittweise Anpassung der Zuschauerzahl möglich sei. So sagte Pharmakologe Fritz Sörgel dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Der Zugang von Menschen zum Stadion kann so geregelt werden wie der Zugang der Kunden zum Ikea. Dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was dagegen einzuwenden wäre, Spiele vor reduziertem Publikum zuzulassen."