Berliner Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin: Viel Zündstoff, wenig Vorfreude

Vor dem Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union (ab 20.15 Uhr live auf DAZN) kommt in der Hauptstadt wenig Vorfreude auf. Während sich die Fans abwenden, bemühen die Klubs die Brisanz des Duells.

Es flogen Pyros und Fäuste, es drohten Spielabbruch und Platzsturm: Das Berliner Stadtduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Union Berlin geriet in der Hinrunde zum Skandal-Derby - und ist in dieser Form bei der Neuauflage zum Glück ausgeschlossen.

Angesichts von über 74.000 unbesetzten grauen Sitzschalen im leeren Olympiastadion und scharfer Kritik der aktiven Fanszene steht das vermeintliche Fußballfest aber wieder unter keinem guten Stern. Die Vorfreude in der Hauptstadt hält sich in Grenzen.

Pyro, Polizei und pompöse Choreo: So lief das erste Berlin-Derby in der Bundesliga © imago images 1/19 Am Freitag kommt es zum zweiten Hauptstadt-Derby in der Bundesliga (ab 20.15 Uhr live auf DAZN). 203 Tage ist es her, dass Hertha und Union erstmals im Oberhaus aufeinandertrafen. Und es war, nun ja, besonders. Wir blicken zurück auf das Skandal-Derby. © imago images / getty 2/19 Das erste Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC (1:0) hatte es in sich – zumindest die Fans brannten im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk ab. Zwischenzeitlich rückte der Sport sogar in den Hintergrund. © getty 3/19 Doch alles der Reihe nach. Um 16 Uhr öffneten die Kassen der Alten Försterei. Im Stadionbereich herrschte zwar Alkoholverbot, die Fans waren zu diesem Zeitpunkt aber längst auf den Straßen unterwegs. © getty 4/19 "Hertha-Fans, die mit Zügen am S-Bhf. Wuhlheide angekommen sind, werden jetzt zu Fuß in Richtung Stadion laufen. Wir begleiten sie auf ihrem Weg", teilte die Berliner Polizei gegen 16.30 Uhr mit. © getty 5/19 Eine halbe Stunde später: "Während Fans von Hertha auf dem Weg zum Stadion vereinzelt Pyros zündeten, haben Fans des 1. FC Union sich den Einlasskontrollen entzogen und sind unkontrolliert ins Stadion gelangt." © getty 6/19 Die Polizei hatte schon vor dem Spiel alle Hände voll zu tun. © getty 7/19 Als dann mal alle Fans im Stadion drin waren, sah das fürs Erste ziemlich beeindruckend aus. Die Eisernen warteten mit einer großen Choreo auf. Das Thema: griechische Mythologie. "Spree-Athen ist Weiß und Rot!" © getty 8/19 Und auf der Gegentribüne: "Angekommen im Fußballolymp, nach einer schier endlosen Odyssee, schlägst Du nun deine größte Schlacht. Deinem Gegner wird dies fortan bedeuten: Erst die Sünde, nun der Tod …" © imago images 9/19 Die ungefährliche Variante, die gegnerischen Ultras zu provozieren: Union-Fans präsentieren ihre Hertha-"Trophäen". © getty 10/19 Aber: Nach dem Anpfiff wurde immer wieder Pyro gezündet. Vor allem der Hertha-Block war in Rauch gehüllt. © getty 11/19 Doch damit nicht genug. Die Ultras hoben das Fangnetz und … © getty 12/19 … schossen Leuchtraketen. © getty 13/19 Und zwar auf das Spielfeld. Im Laufe der Partie landeten Raketen neben Spielern und am Spielfeldrand neben Kameramännern. © imago images 14/19 Schockmoment auf der Union-Bank: Eine der Raketen flog unmittelbar in die Nähe der Ersatzbank. © imago images 15/19 Schiedsrichter Deniz Aytekin schickte beide Mannschaften kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit vorübergehend in die Kabine. © getty 16/19 Der Rasen war in dichten Rauch gehüllt. © getty 17/19 Nach drei Minuten wurde das Spiel fortgesetzt. Das Schiedsrichtergespann stand dabei in engem Austausch mit der Berliner Polizei, die es für sicherer hielt, das Spiel fortzusetzen. Dann zündeten Hertha-Fans ihre Trophäen an. © getty 18/19 Auf dem Feld passierte dann auch mal etwas Nennenswertes: Sebastian Polter schoss die Eisernen per Elfmeter in der 90. Minute zum Sieg. Doch auch nach dem Abpfiff war längst noch nicht Schluss. © getty 19/19 Union-Ultras wollten zur anderen Seite des Platzes laufen, um es mit den Hertha-Fans aufzunehmen. Unions Spieler hielten ihre eigenen Anhänger aber zurück, allen voran Keeper Rafa Gikiewicz – mit Erfolg. Es kam nicht zum Super-GAU.

Hertha-Trainer Burno Labbadia: "Es ist ein anderes Derby"

"Die Rahmenbedingungen sind andere, deshalb ist es ein anderes Derby", sagte Herthas neuer Trainer Bruno Labbadia. Die Blau-Weißen haben etwas gutzumachen, die desolate Leistung und das 0:1 beim Köpenicker Rivalen wirkten im Verein lange nach. "Wir erinnern uns alle an den Auftritt in der Alten Försterei. Das war ein rabenschwarzer Tag. Jetzt haben wir die Chance, das ein Stück weit vergessen zu machen", sagte Manager Michael Preetz.

Auf den Rückhalt der Fans kann die Alte Dame dabei nicht setzen - und das liegt nicht nur an den Rahmenbedingungen des Geisterspiels. Herthas Ultras, die sich im Hinspiel nicht mit Ruhm bekleckerten, übten im Internet scharfe Kritik an der Fortsetzung der Bundesliga. Fans wurden aufgefordert, die Geisterspiele nicht mittels Zaunfahnen, Spruchbändern oder anderen Stilmitteln von Fankultur aufzuwerten.

© DAZN

Hertha-Fans gehen auf die Barrikaden

"Dieses ganze Schauspiel hat nichts mit dem Fußball zu tun, den wir lieben und unterstützen", schrieb der Förderkreis Ostkurve. Der Fußball habe sich von seinen Wurzeln entfernt.

Immerhin können die Anhänger das Duell im heimischen Wohnzimmer verfolgen. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, wird der Streaminganbieter DAZN die verbleibenden Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr übertragen. Der TV-Blackout für das Derby bleibt den Fans erspart.

Sportlich ist das Spiel für beide Klubs nicht nur wegen des Prestiges wichtig. Die Tabellennachbarn würden mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Es um drei Punkte, sagte Labbadia, "und die können wir sehr gut gebrauchen."

© imago images

Union-Coach Fischer nach Corona-Tests wieder dabei

Der neue Trainer sieht seine Mannschaft, die ohne die verletzten Karim Rekik und Marius Wolf auskommen muss, nicht als Favoriten. "Union macht das sehr gut, spielt eine starke Saison", sagte der 54-Jährige und lobte Unions Trainer Urs Fischer: "Er hat tolle Arbeit geleistet. Sie sind sehr gut organisiert. Das wird ein intensives Spiel, man bekommt wenig Chancen."

Auch Fischer fand anerkennende Worte für die Arbeit seines Kollegen. "Ich glaube, dass Bruno eine Handschrift hat. Seine Mannschaften sind sehr kompakt und aggressiv, versuchen aber auch Fußball zu spielen", sagte Fischer, der am Sonntag beim 0:2 gegen Bayern München noch gefehlt hatte.

Beim Aufsteiger ist man heilfroh, dass der Cheftrainer wieder auf der Bank sitzt. Der Schweizer hatte in der vergangenen Woche das Quarantäne-Camp wegen eines Todesfalls in der Familie verlassen. Nach zwei negativen Corona-Tests ist er wieder dabei.