Bundesliga: Wie läuft der Rest der Saison? Spiele, Datum, Termine

Die Bundesliga ist die erste Topliga Europas, die nach der Corona-Pause wieder den Spielbetrieb hochfährt. Für den 16. Mai ist der Restart des Spielbetriebs angesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie der Ablauf der restlichen Saison aussieht.

Bundesliga: Die Spiele, Daten und Termine der restlichen Saison

Am Donnerstag veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga nach einer Pressekonferenz den Spielplan für die restlichen Spieltage der Bundesliga. Mit dem 26. Spieltag beginnt am 16. Mai der Restart. Am 27. Juni soll dann das Saisonfinale stattfinden. "Wir wollten bis zum 30. Juni die Saison beenden, weil bis dahin über 100 Verträge auslaufen", sagte DFL-Präsident Christian Seifert in der Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung.

Um die Saison bis zum letzten Spieltag am 27. Juni beenden zu können, wurden zwei "englische Wochen" terminiert. Außerdem steht mit der Begegnung Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt noch eine Nachholpartie des 24. Spieltags an.

Bislang wurden lediglich die Ansetzungen am 26. Spieltag genau fixiert. Die detaillierten Anstoßzeiten der Spiele an den einzelnen Spielrunden wird die DFL erst später bekannt geben.

Spieltag Datum 26 16. - 18.05.2020 27 22. - 24.05.2020 28 26./27.05.2020 29 29.05. - 01.06.2020 24 02./03.06.2020 - Nachholtermin: Werder vs Eintracht 30 05. - 08.06.2020 31 12. - 14.06.2020 32 16./17.06.2020 33 20.06.2020 34 27.06.2020

Bundesliga-Neustart: Die Begegnungen des 26. Spieltags im Überblick

Die DFL hat sich beim Bundesliga-Neustart auf Samstag, den 16. Mai, festgelegt. Ein Freitagsspiel gibt es am 26. Spieltag somit nicht.

Highlight des Spieltags dürfte das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstagnachmittag sein. Am Sonntag tritt Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München gegen Union Berlin an. Der Spieltag wird am Montag mit dem Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen abgeschlossen.

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga live im TV und Livestream

Die Partien der Bundesliga werden unter anderem vom Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet die Matches am Samstag sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz an. Die Livestreams können mit einem SkyGo-Abonnement besucht werden. Ebenfalls wird Fans, die kein Abo haben, die Möglichkeit geboten, sich per SkyTicket einen Tagespass zu holen. Gleiches gilt für die Begegnungen am Sonntag.

Neben Sky überträgt auch der Streamingdienst DAZN Spiele der Bundesliga. Der Online-Streaming-Dienste hält durch die Kooperation mit Eurosport die Rechte an den Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele.

Nach einem kostenlosen Probemonat kann für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr das "Netflix des Sports" abonniert werden.

Vereine mit dem höchsten Zuschauerschnitt der aktuellen Saison: Bundesliga das Maß aller Dinge © imago images 1/31 Der Fußball muss in den kommenden Monaten weltweit (fast) überall auf Zuschauer verzichten. Welche Klubs wurden in der laufenden Ligasaison im internationalen Vergleich am zahlreichsten unterstützt? Die Top 30. © imago images 2/31 Platz 30: Hamburger SV ( Hamburger SV) – Schnitt: 47.317 Zuschauer. © imago images 3/31 Platz 29: Zenit St. Petersburg (Gazprom Arena) – Schnitt: 47.701 Zuschauer. © imago images 4/31 Platz 28: Newcastle United (St. James’ Park) – Schnitt: 48.248 Zuschauer. © imago images 5/31 Platz 27: Real Betis (Benito Villamarin) – Schnitt: 48.819 Zuschauer. © imago images 6/31 Platz 26: Glasgow Rangers (Ibrox) – Schnitt: 49.238 Zuschauer. © imago images 7/31 Platz 25: Hertha BSC (Olympiastadion) – Schnitt: 49.271 Zuschauer. © imago images 8/31 Platz 24: 1. FC Köln (RheinEnergieStadion) – Schnitt: 49.717 Zuschauer. © imago images 9/31 Platz 23: Eintracht Frankfurt (Commerzbank Arena) – Schnitt: 50.200 Zuschauer. © imago images 10/31 Platz 23: Manchester City (Etihad Stadium) – Schnitt: 50.207 Zuschauer. © imago images 11/31 Platz 21: Borussia Mönchengladbach (Stadion im Borussia-Park) – Schnitt: 51.103 Zuschauer. © imago images 12/31 Platz 20: VfB Stuttgart (Mercedes-Benz Arena) – Schnitt: 51.657 Zuschauer. © imago images 13/31 Platz 19: Benfica (Estadio da Luz) – Schnitt: 52.479 Zuschauer. © imago images 14/31 Platz 18: Olympique Marseille (Orange Velodrome) – Schnitt: 52.805 Zuschauer. © imago images 15/31 Platz 17: FC Liverpool (Anfield) – Schnitt: 53.130 Zuschauer. © imago images 16/31 Platz 16: Ajax Amsterdam (Johan Cruijff ArenA) – Schnitt: 53.342 Zuschauer. © imago images 17/31 Platz 15: AC Milan (Giuseppe Meazza) – Schnitt: 53.957 Zuschauer. © imago images 18/31 Platz 14: Atletico Madrid (Wanda Metropolitano) – Schnitt: 57.314 Zuschauer. © imago images 19/31 Platz 13: Celtic Glasgow (Celtic Park) – Schnitt: 57.944 Zuschauer. © imago images 20/31 Platz 12: Nashville SC (Nissan Stadium) – Schnitt: 59.069 Zuschauer (erst ein Saisonspiel) © imago images 21/31 Platz 11: Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur Stadium) – Schnitt: 59.384 Zuschauer. © imago images 22/31 Platz 10: West Ham United (London Stadium) – Schnitt: 59.925 Zuschauer. © imago images 23/31 Platz 9: FC Arsenal (Emirates Stadium) – Schnitt: 60.275 Zuschauer. © imago images 24/31 Platz 8: FC Schalke 04 (Veltins-Arena) – Schnitt: 61.075 Zuschauer. © imago images 25/31 Platz 7: Inter Mailand (Giuseppe Meazza) – Schnitt: 65.800 Zuschauer. © imago images 26/31 Platz 6: Real Madrid (Santiago Bernabeu) – Schnitt: 66.875 Zuschauer. © imago images 27/31 Platz 5: Atlanta United (Mercedes-Benz Stadium) – Schnitt: 69.301 Zuschauer (erst ein Saisonspiel). © imago images 28/31 Platz 4: Manchester United (Old Trafford) – Schnitt: 72.676 Zuschauer. © imago images 29/31 Platz 3: FC Barcelona (Camp Nou) – Schnitt: 73.588 Zuschauer. © imago images 30/31 Platz 2: FC Bayern München (Allianz Arena) – Schnitt: 75.000 Zuschauer. © imago images 31/31 Platz 1: Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) – Schnitt: 81.171 Zuschauer.

Bundesliga: Diese Spiele werden im Free-TV übertragen

Nachdem der Spielbetrieb wegen der Coronakrise eine Zeit lang pausierte, hat sich Sky dazu entschieden, die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga am 26. und am 27. Spieltag gratis auf dem Sender Sky Sport News HD zu übertragen. Dieser ist für alle kostenfrei empfangbar.