Bundesliga: Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live im TV und Livestream auf DAZN

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen am 26. Spieltag der Bundesliga ist live auf DAZN zu sehen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie verfolgen könnt.

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen bei DAZN: Die Ausgangslage

Lange Zeit stand eine Übertragung des Montagsspiel zwischen Werder und Leverkusen des 26. Spieltags auf der Kippe. Hintergrund sind Unstimmingkeiten um den TV-Vertrag zwischen dem Konzern Eurosport/Discovery und der DFL.

Wie die DFL am Sonntag bekanntgab, wird DAZN das Montagsspiel dennoch zeigen.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Live auf DAZN

Die Partie findet am Montag, 18. Mai, um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion statt. Um das Spiel zu verfolgen habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Ihr benutzt die DAZN-App auf eurem Smartphone oder Tablet

Ihr ladet auf eurem Smart-TV die DAZN-Anwendung aus dem jeweiligen Store herunter

DAZN überträgt die Partie exklusiv und live. Doch das "Netflix des Sports" hat darüber hinaus noch viel mehr im Angebot. Unter anderem sind bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro. Das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger mit 119,99 Euro für zwölf Monate.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Werder droht Negativrekord

Für die Bremer sah es vor der Corona-Zwangspause im eigenen Stadion ganz düster vor dem Tor aus. Die Bremer erzielten in den vergangenen fünf Heimspielen keinen einzigen Treffer.

Erst zwei Mannschaften blieben in der Bundesliga-Geschichte überhaupt sechs Partien lang zu Hause ohne eigenes Tor, der Sportclub aus Freiburg in der Saison 2010/11 und der VfB Stuttgart 2014/15. Sollten die Norddeutschen gegen Bayer keinen Treffer erzielen, tragen sie sich in die Geschichtsbücher ein - wenn auch in negativer Hinsicht.

Werder vs. Bayer 04: Die letzten fünf Aufeinandertreffen in der Bundesliga

In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen zwischen den beiden Bundesligisten liegen die Leverkusener im Vergleich vorne. Besonders in Erinenrung ist das 6:2 gegen die Bremer aus der vergangenen Saison geblieben. So sahen die vergangenen fünf Duelle in der Bundesliga aus: