Bundesliga: Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Nach dem Sieg in Freiburg wollen die abstiegsbedrohten Bremer heute gegen Borussia Mönchengladbach weitere Punkte sammeln, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Hier bleibt Ihr im ausführlichen Liveticker immer auf dem aktuellen Stand.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Eine klare Sache war das Hinspiel, das die Fohlen mit 3:1 gewannen. Patrick Herrmann traf für die Elf vom Niederrhein doppelt, Leonardo Bittencourt konnte für die Gäste in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Vor Beginn: Ein Blick auf die Statistik der Bundesliga-Historie zeigt: Mit einem Sieg könnte Werder im historischen Direktvergleich gleichziehen. Bisher gab es das Duell Fortuna vs. BMG 101-mal. 38-mal siegte Bremen, 39-mal Gladbach (24 Unentschieden).

Vor Beginn: Während Gladbach aufgrund der Niederlage gegen Bayer Leverkusen von der Werkself in der Tabelle überholt wurde, gibt es für Werder neue Hoffnung: Dank drei Punkte in Freiburg beträgt der Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz nur noch drei Zähler. Dort steht Fortuna Düsseldorf.

Vor Beginn: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Manuel Gräfe aus Berlin.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Begegnung Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach.

Bremen gegen Gladbach heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bremen und Gladbach ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream via SkyGo an oder ohne Abo auch in Form eines Tagespasses mit dem SkyTicket.

DAZN versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele mit allen Highlights aus der Bundesliga. Das Angebot des Streamingdienstes kann für einen Monat lang kostenlos getestet werden, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Breel Embolo und Tobias Strobl mussten gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt werden und stehen Marco Rose nicht zur Verfügung. Bei Werder ist der Einsatz von Kevin Vogt fraglich.

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Bittencourt, Rashica - Sargent

Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Bittencourt, Rashica - Sargent Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Herrmann, Plea, Thuram

Pappkameraden statt Geister: "Rekordkulisse" beim Rheinderby © imago images 1/20 Außerhalb vom Borussia-Park herrscht Tristesse. Die Fans haben mit einem Plakat daran erinnert, dass es beim Fußball nicht nur um Geld gehen sollte. © imago images 2/20 Erneuter Protest, diesmal im Stadion. Derweil gedenken die Spieler mit einer Schweigeminute am Mittelkreis der Opfer der Coronapandemie. © imago images 3/20 Auf den Rängen ist derweil der Teufel los. Fast 13.000 Pappkameraden mit den Konterfeis von Fans und Prominenten sorgen zumindest optisch für ein wenig Stadionatmosphäre. © imago images 4/20 Aus Pappe, aber mit Maske ... das nennt man dann wohl päpstlicher als der Papst. ;-) © imago images 5/20 Sie darf nicht fehlen: Waltraud "Walli" Hamrath. Die Kultanhängerin der Gladbacher schlechthin starb vor gut zwei Jahren im Alter von 83. © imago images 6/20 Noch mehr Prominenz: Borussias Sportchef Max Eberl. © imago images 7/20 Flügelflitzer Patrick Herrmann hat sich unter die Fans geschmuggelt. © imago images 8/20 Lars Stindl. © imago images 9/20 Und hier ist Stürmer Breel Embolo inmitten der Fohlen-Anhänger. © imago images 10/20 Jetzt wird's legendär. Auch Berti Vogts ist zu Gast. © imago images 11/20 Und hier ist Kultkeeper Wolfgang Kleff © imago images 12/20 Es geht aber noch besser: Trainerlegende Hennes Weisweiler. © imago images 13/20 Und hier ist die Meistermannschaft von 1970 in Gänze. Günter Netzer ist natürlich auch mit von der Partie und - natürlich - im Mittelpunkt. © imago images 14/20 Trotz der großartigen Unterstützung durch die eigene Anhängerschaft ging das Derby gegen Leverkusen mit 1:3 verloren. Pfiffe gab es aber keine ... © imago images 15/20 Was für ein Bild! Besser wird's bei einem Geisterspiel wohl nicht mehr ... © imago images 16/20 Wie desillusionierend! Man sollte nicht immer und überall hinter die Kulissen blicken. © imago images 17/20 Übrigens waren nicht nur Gladbacher im Stadion, sondern Fans aus der ganzen Republik. Von Bayern München, ... © imago images 18/20 ... dem 1. FC Köln, ... © imago images 19/20 ... Schalke 04, ... © imago images 20/20 ... Borussia Dortmund und vielen anderen.

