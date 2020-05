Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt Werder Bremen heute die Fohlen aus Gladbach. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Ort, Datum, Anpfiff

Um die Bundesliga-Saison wie geplant im Juni beenden zu können, hat die DFL englische Wochen in den Spielplan eingebaut. Am 28. Spieltag der Bundesliga treffen heute am 26. Mai Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Anpfiff ist um 20:30 Uhr im Weser-Stadion in Bremen. Das Stadion bietet normalerweise Platz für 42.358 Zuschauer. Aufgrund der Corona-Krise werden aber bis zum Saisonende alle Bundesliga-Partien vor leeren Rängen stattfinden.

Bundesliga: Der 28. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Wochentag Heim Auswärts 26.05.2020 18.30 Uhr Dienstag Borussia Dortmund FC Bayern München 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Eintracht Frankfurt SC Freiburg 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 27.05.2020 18.30 Uhr Mittwoch RB Leipzig Hertha BSC 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch TSG Hoffenheim 1. FC Köln 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch FC Augsburg SC Paderborn 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch Union Berlin 1. FSV Mainz 05

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach wird vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das Spiel kann entweder mit einem SkyGo-Abo oder einem SkyTicket verfolgt werden. Mit dem Kauf des SkyTickets erwirbt der Kunde einen Tagespass.

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Bundesliga-Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das DAZN-Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Der Kunde hat vorher die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat austesten.

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf ein TV- oder Livestreamübertragung hat, kann die Partie zwischen Bremen und Gladbach hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

