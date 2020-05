Wer zeigt / überträgt Schalke gegen Augsburg heute live im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 meldete sich mit einer schwachen Leistung gegen den BVB wieder in den Bundesliga-Spielbetrieb zurück. 0:4 verlor man das Revierderby. Nun geht es am 27. Spieltag gegen den FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel überträgt.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg: Wann und wo?

Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr den FC Augsburg. Das Spiel wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen vor einer leeren Kulisse ausgetragen. Im Normalfall bietet die Arena Platz für 62.271 Zuschauer.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg: Wer zeigt / überträgt die Partie?

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg wird in Deutschland vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung startet 15 Minuten vor Spielbeginn mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Freddy Harder wird das Spiel gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl kommentieren.

DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Bundesliga, 40 Minuten nach Spielende sind jedoch die Highlights aller Begegnungen des Spieltags auf der Plattform zu sehen. Neben der Bundesliga hat das "Netflix des Sports" unter anderem auch Darts- oder Wrestling-Events im Angebot.

Der monatliche Preis für ein DAZN-Abonnement beträgt 11,99 Euro, im Jahr kostet es 119,99 Euro. Davor bietet DAZN seinen Kunden die Möglichkeit, einen Gratis-Probemonat zu testen.

FC Schalke gegen FC Augsburg: Die Ergebnisse der letzten fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 03.11.2019 FC Augsburg FC Schalke 04 2:3 (1:1) Bundesliga, 10. Spieltag 05.05.2019 FC Schalke 04 FC Augsburg 0:0 (0:0) Bundesliga, 32. Spieltag 15.12.2018 FC Augsburg FC Schalke 04 1:1 (1:0) Bundesliga, 15. Spieltag 05.05.2018 FC Augsburg FC Schalke 04 1:2 (1:2) Bundesliga, 33. Spieltag 13.12.2017 FC Schalke 04 FC Augsburg 3:2 (1:0) Bundesliga, 16. Spieltag

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04:

Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - McKennie, S. Serdar - Caligiuri, Schöpf - Gregoritsch, Raman

FC Augsburg:

Luthe - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - M. Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick