Zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Neustart gibt es ein Duell am Freitag, heute treffen Hertha BSC und Union Berlin aufeinander. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Wann und wo wird gespielt?

Los geht's am heutigen Freitag, den 22. Mai, um 20.30 Uhr. Die Partie bildet damit den Auftakt des 27. Spieltags der Bundesliga.

Gespielt wird im Olympiastadion Berlin. Das bereits 1936 eröffnete Stadion fasst rund 75.000 Zuschauer, wird heute allerdings nahezu leer bleiben. Lediglich einige Journalisten und ausgewählte Delegierte der Teams sind auf den Tribünen zugelassen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen Union Berlin live im TV und Livestream?

Livebilder der 90 Minuten aus dem Olympiastadion gibt es heute ausschließlich bei DAZN. Wie der Streamingdienst bekanntgab, ist das Berliner Derby eines von neun Spielen, die in dieser Saison noch bei DAZN zu sehen sein werden.

Start der Sendung ist um 20.15 Uhr, aus der DAZN-Zentrale in Ismaning bei München begleitet Euch folgendes Team durch das Derby:

Moderation : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Zudem ist mit Alexander Schlüter als Reporter vor Ort, um Interviews mit Spielern und Funktionären zu führen.

Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC gegen Union Berlin

Immer auf der Höhe des Geschehens seid Ihr auch mit unserem Liveticker - bitte hier entlang.

Hertha BSC und Union Berlin im Direktvergleich: Die Eisernen im Vorteil

Sechsmal trafen die beiden Hauptstadtklubs bisher aufeinander: Viermal in der 2. Bundesliga, einmal im Rahmen eines Testspiels und in der Hinserie zum ersten Mal in der Bundesliga.

Die Bilanz spricht dabei für Union: Neben drei Eisernen-Siegen stehen zwei Unentschieden und ein Hertha-Sieg zu Buche. Auch in der Hinrunde setzte sich der Aufsteiger durch und triumphierte an der Alten Försterei mit 1:0.

Matchwinner war damals Sebastian Polter, der in der 87. Minute einen Elfmeter zum Endstand verwandelte.

Hertha BSC - Union Berlin: Die Pflichtspiel-Duelle im Überblick