Bundesliga: Wann findet die nächste englische Woche statt?

Aufgrund der Corona-Zwangspause müssen in der Bundesliga viele Spieltage nachgeholt werden. Damit es zu einem schnellen Saisonende kommt, finden Spieltage nicht nur am Wochenende statt, sondern auch unter Woche. Hier erfahrt Ihr wann die nächste englische Woche der Bundesliga stattfindet.

Wann findet die nächste englische Woche statt?

Die nächste englische Woche in der Bundesliga ist der 32. Spieltag und er beginnt am Dienstag, den 16.06.2020 und endet am Mittwoch, den 17.06.2020. Das erste Spiel des Spieltags startet um 18: 30 Uhr. Es ist dann auch die letzte englische Woche diese Saison.

Bundesliga: Der 32. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 16.06.2020 - Di 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16.06.2020 - Di 20.30 Uhr SV Werder Bremen FC Bayern München 16.06.2020 - Di 20.30 Uhr Sport-Club Freiburg Hertha BSC 16.06.2020 - Di 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin SC Paderborn 07 17.06.2020 - Mi 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 17.06.2020 - Mi 20.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 17.06.2020 - Mi 20.30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17.06.2020 - Mi 20.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln 17.06.2020 - Mi 20.30 Uhr FC Augsburg TSG 1899 Hoffenheim

Die Bundesliga live im TV und Livestream

An allen normalen Spieltagswochenenden zeigt Sky sämtliche Spiele am Samstag. Das gilt zum einen für die vier bis fünf Spiele um 15.30 Uhr. Diese seht ihr beim Pay-TV-Sender als Einzelspiel ebenso wie in der Konferenz.

Die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime übertragen in der Regel die Freitags- und Montagsspiele.

DAZN überträgt neben der Bundesliga eigentlich noch viele weitere europäische Fußballligen und -Wettbewerbe wie die Primera Division, Serie A, Champions League oder Europa League.

DAZN kostet dabei pro Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Der erste Monat ist aber in jedem Fall kostenlos und unverbindlich. Hier kommt ihr zum Probemonat.

Die Bundesliga im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr alle Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Champions League, Europa League und DFB-Pokal immer im Liveticker verfolgen. Hier kommt Ihr zum Liveticker

Diese Spiele überträgt DAZN

Spieltag Datum und Uhrzeit Heim Gast 28. Mi., 27. Mai, 20.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29. Fr., 29. Mai, 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 01. Juni, 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 05. Juni, 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 07. Juni, 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni, 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Schalke 04

