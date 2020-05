VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund: BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der beeindruckenden Vorstellung im Revierderby am vergangenen Wochenende trifft der BVB heute auf den VfL Wolfsburg, der ebenfalls sein erstes Spiel nach der Corona-Pause gewann. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Internet.

Der BVB geht als Tabellenzweiter in das Duell und will vor dem direkten Duell am Dienstag die Bayern bereits heute unter Druck setzen. Der VfL will als Sechster seinen Europapokalplatz verteidigen.

Wann und wo spielt der VfL Wolfsburg gegen den BVB?

Der VfL Wolfsburg empfängt Borussia Dortmund am heutigen Samstag, 23. Mai, um 15.30 Uhr in der heimischen Volkswagen-Arena. Die 26.000 Zuschauerplätze bleiben wegen der Hygienevorschriften im Rahmen der Covid-19-Pandemie aber unbesetzt.

VfL Wolfsburg gegen den BVB heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL und dem BVB wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 könnt ihr das Spiel als Sky-Kunde im TV oder per Sky Go als Livestream schauen. Mit dem Sky Ticket könnt ihr die Partie gegen eine einmalige Zahlung auch schauen, wenn ihr kein Abonnement habt.

Alternativ läuft das Spiel auch in der Samstags-Konferenz mit allen parallelen Spielen. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, aber heute ausnahmsweise auch im Free-TV bei Sky Sport News HD sowie im kostenlosen Livestream.

In der Konferenz ist Jonas Friedrich der Kommentator des Spiels, während ihr im Einzelspiel von der Stimme von Michael Born begleitet werdet.

VfL Wolfsburg - BVB heute live im Liveticker

Solltet ihr keine Livebilder von der Partie sehen können, bietet euch SPOX auch einen Liveticker mit den wichtigsten Spielereignissen an.

VfL Wolfsburg: Vorfreude auf den BVB

Beim VfL herrscht vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten gute Stimmung. Trainer Oliver Glasner geht mit guten Gefühlen in das Duell. "Wir freuen uns sehr darauf, uns mit einer der besten Mannschaften Deutschlands messen zu können. Wir sind weder Favorit noch Außenseiter. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Egal wer kommt."

Dennoch weiß Glasner um die Stärke des heutigen Gegners: "Dortmund ist sehr, sehr gut in Form und nach der Systemumstellung noch treffsicherer und defensiv stärker als vorher. Sie sind schwer zu bespielen, aber wir wollen natürlich gewinnen und werden alles geben."

Borussia Dortmund: BVB trifft auf stabilen Gegner

BVB-Trainer Lucien Favre sieht den VfL mittlerweile gefestigt und erwartet einen schwierigen Gegner: "Wolfsburg hat ein paar Dinge verändert. Sie haben nun ihre erste Mannschaft gefunden und sind damit sehr stabil."

Besonderes Lob gab es von Favre im Vorfeld für Julian Brandt: "Julian kann mehrere Positionen in mehreren Systemen spielen. Das ist brandstark und es ergibt Lösungen für den Trainer."

VfL Wolfsburg - BVB: Die letzten Duelle

Das heutige Spiel wird das 50. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften sein. Mit 27 Siegen konnte der BVB die meisten dieser Spiele gewinnen. Die Wölfe gewannen lediglich zehn Spiele, bei zwölf Duellen gab es keinen Sieger.