Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Der 26. Spieltag ist voll im Gange. Der Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München ist zu Gast bei Union Berlin. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Du willst die Highlights aller Bundesliga-Spiele sehen? Dann sichere Dir jetzt den Gratis-DAZN-Probemonat!

FC Bayern bei Union Berlin: Wann und Wo?

Das Spiel wird am Sonntag, den 17. Mai, im Stadion an der alten Försterei in Berlin um 18 Uhr angepfiffen. Normalerweise bietet das Stadion Platz für 22.012 Zuschauer. Aufgrund der Coronakrise bleibt es jedoch leer.

Union Berlin gegen FC Bayern: Live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Aufsteiger Union Berlin und Tabellenführer FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD kümmert sich Wolff Fuss um die Moderation.

Das SkyGo-Abo ermöglicht dabei den Zugriff auf das Spiel. Darüber hinaus kann via SkyTicket ein Tagespass erworben werden.

© getty

Bundesliga: Die Konferenz live im Free-TV

Nach wochenlanger Coronapause hat sich Sky dazu entschieden, die ersten beiden Samstags-Konferenzen (26. und 27. Spieltag) der Bundesliga kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen auf Sky Sport News HD zu zeigen. Die nächste findet am Samstag, den 23. Mai, mit folgenden Spielen ab 15.30 Uhr statt:

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

SC Freiburg gegen SV Werder Bremen

SC Paderborn gegen TSG 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Highlights auf DAZN

Beim Streaming-Dienst DAZN werden alle Highlights des Spieltags jeweils 40 Minuten nach Abpfiff der Partien auf Abruf bereit stehen.

DAZN hat grundsätzlich die Rechte für die Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga sowie ausgewählte Spiele aus Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS, Champions League und die gesamte Europa League.

Das DAZN-Abo wird für einen monatlichen Preis von 11,99 Euro und einen jährlichen Preis von 119,99 Euro angeboten. Der Kunde hat zuvor jedoch die Möglichkeit, das Angebot kostenlos einen Monat lang zu testen.

Union Berlin gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Union Berlin:

Gikiewicz - F. Hübner, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

FC Bayern München:

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga-Tabelle: Der Stand vor dem 26. Spieltag