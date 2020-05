Bundesliga - Übertragung: Free-TV, Pay-TV, Livestream, Konferenzen nach der Corona-Pause

Es ist offiziell: Die Bundesliga kehrt am 16. Mai zurück. Doch wie kann ich die Spiele überhaupt verfolgen? Alles was Ihr zu den Übertragungen beim Neustart der Bundesliga nach der Corona-Pause wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Alle Montags,- Freitags,- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Übertragung der Einzelspiele im TV und Livestream

Grundsätzlich wird sich in Sachen Übertragung der Bundesliga auch nach dem Neustart an die Rechtepakete der TV-Partner gehalten. Offiziell ist jedoch noch nicht bis in das letzte Detail geklärt, inwiefern die Corona-Krise etwaige Änderungen bei der Übertragung nach sich zieht.

Die Einzelspiele am Samstag sowie die Einzelspiele am Sonntag werden somit wohl lediglich bei Sky zu sehen sein. Mit einem Abonnement können Kunden diese live verfolgen. Zudem stehen den Abonnenten Livestreams via SkyGo und Sky-Ticket für mobile Geräte zur Verfügung. Darüber hinaus hält seit dieser Saison der Streaming-Anbieter DAZN die Rechte an den Freitags-, Montags- und den frühen Sonntagsspielen. 15 Minuten vor dem jeweiligen Spielbeginn ist beim Online-Streaming-Dienst ein Livestream abrufbar.

Der erste Monat ist bei DAZN sogar gratis. Damit könnt Ihr auf das komplette Angebot für die ersten 30 Tage kostenlos testen. Im Anschluss kostet ein Abonnement entweder 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro im Jahr. Natürlich ist der Probemonat auch kostenfrei kündbar.

Bundesliga-Spielplan: Der 26. Spieltag in der Übersicht

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

© getty

Bundesliga: Übertragung im Free-TV

Eigentlich sind die Partien der Bundesliga nicht im Free-TV zu sehen. Dabei gibt es jedoch in der Saison Ausnahmen. So strahlten die öffentlich-rechtlichen Sender beispielsweise die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde im frei empfangbaren Fernsehen aus. Ob es zu einer solchen Kooperation zwischen Sky und der ARD und dem ZDF kommt, ist noch nicht geklärt.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert kündigte aber schon auf der Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung an: "Das ist eine sehr besondere Situation, unsere Medienpartner wissen das auch. Insbesondere der Hauptrechteinhaber Sky plant da auch gewisse Maßnahmen."

Kurz darauf bestätigte Sky, dass einige Begegnungen im Free-TV zu sehen sein werden.

Free-TV-Übertragung: Bundesliga und 2.-Liga-Konferenz live

Konkret gab Sky an, dass am 26. Spieltag die Samstags-Konferenz der Bundesliga sowie die Sonntags-Konferenz der 2. Liga frei zugänglich sein werden. Somit können die Fans auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in Ausschnitten live mitverfolgen.

Demnach wird Sky verschiedene Möglichkeiten anbieten auf das Programm zurückzugreifen. Zum einen werden die Konferenzen der Bundesliga (Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr) und der 2. Liga (Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr) auf dem Free-TV-Sender Sky Sport News HD zu sehen. Außerdem wird der Sender auf skysport.de einen Livestream zum Abruf bereitstellen.

Gleiches gilt für den 27. Spieltag. Auch an diesem Wochenende werden beide Konferenzen (Bundesliga am 23. Mai ab 15.30 Uhr und 2. Liga am 24. Mai ab 13.30 Uhr) im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga-Spielplan: Die Termine bis zum Saisonende

Das Saisonfinale der Bundesliga ist für den 27. Juni angesetzt. Insgesamt wird es bis dahin zwei Spieltage unter der Woche geben. Zudem wird das Nachholspiel SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt unter der Woche stattfinden.