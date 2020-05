Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 26. Spieltag der Buli im Überblick

Seit dem 9. März ruht der Ball in der Fußball-Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie. Zum Neustart gibt es mit dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am 26. Spieltag direkt einen echten Kracher - nur leider vor leeren Rängen. RB Leipzig empfängt den SC Freiburg, die Bayern gastieren am Sonntag bei Union Berlin.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.

Bundesliga: Die Begegnungen am 25. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 16.05., 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 -:- 16.05., 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg -:- 16.05., 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Hertha BSC -:- 16.05., 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 -:- 16.05., 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg -:- 16.05., 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Mönchengladbach -:- 17.05., 15.30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 -:- 17.05., 18 Uhr Union Berlin Bayern München -:- 18.05., 20.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen -:-

Die Bundesliga-Tabelle