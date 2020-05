Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 27-Spieltag im Überblick

Derby-Time in der Bundesliga! Am 27. Spieltag kommt es gleich zu drei brisanten Duellen: Den Anfang machen die Haupstadtklubs Hertha BSC und Union Berlin. Am Samstag empfängt Borussia Mönchengladbach im Rheinderby Bayer Leverkusen. Den Abschluss macht ein weiteres Rheinderby, wenn Köln auf Düsseldorf trifft.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.

Bundesliga: Die Begegnungen am 27. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 22.05., 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin -:- 23.05., 15.30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen -:- 23.05., 15.30 Uhr SC Paderborn TSG Hoffenheim -:- 23.05., 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund -:- 23.05., 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen -:- 23.05., 18.30 Uhr FC Bayern Eintracht Frankfurt -:- 24.05., 13.30 Uhr FC Schalke 04 FC Augsburg -:- 24.05., 15.30 Uhr FSV Mainz 05 RB Leipzig -:- 24.05., 18 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf -:-

Die Bundesliga-Tabelle