Bundesliga-Tabelle: Ausgangslage vor dem 26. Spieltag

Vor der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison, zeigt SPOX euch die Ausgangslage der Tabelle vor dem 26. Spieltag.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Vor dem 26. Spieltag führt der FC Bayern immer noch die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund an. Dahinter folgt RB Leipzig mit 50 Punkten. Am Tabellen-Schlusslicht befindet sich der SC Paderborn mit nur 16 Punkten. Werder Bremen befindet sich auf Platz 17 mit 18 Punkten. Auf dem Relegations-Platz steht Fortuna Düsseldorf mit 22 Punkten.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 73:26 47 55 2. Borussia Dortmund 25 68:33 35 51 3. RB Leipzig 25 62:26 36 50 4. Borussia M'gladbach 25 49:30 19 49 5. Bayer Leverkusen 25 45:30 15 47 6. Schalke 04 25 33:36 -3 37 7. Wolfsburg 25 34:30 4 36 8. SC Freiburg 25 34:35 -1 36 9. TSG Hoffenheim 25 35:43 -8 35 10. 1. FC Köln 25 39:45 -6 32 11. 1. FC Union Berlin 25 32:41 -9 30 12. Eintracht Frankfurt 24 38:41 -3 28 13. Hertha BSC 25 32:48 -16 28 14. FC Augsburg 25 36:52 -16 27 15. 1. FSV Mainz 05 25 34:53 -19 26 16. Fortuna Düsseldorf 25 27:50 -23 22 17. Werder Bremen 24 27:55 -28 18 18. SC Paderborn 07 25 30:54 -24 16

Bundesliga: Die Begegnungen am 26. Spieltag

Am 26. Spieltag erwarten euch spannende Begegnungen wie unter anderen das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Dieses wird aber aufgrund des Coronavirus ohne Fans ausgetragen, was dem hitzigen Duell der rivalisierenden Teams durchaus fehlen wird. Ebenso kämpfen am Samstag Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn um wichtige Punkte im Tabellen-Keller. Am 26. Spieltag der Bundesliga wird es kein Freitagsspiel geben.

Datum Heim Gast 16.05. 15:30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 16.05. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg 16.05. 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim Hertha BSC 16.05. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 16.05. 15:30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg 16.05. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 17.05. 15:30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 17.05. 18:00 Uhr Union Berlin Bayern München 18.05. 20:30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen

Bundesliga. Der 26. Spieltag live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat verkündet, dass die Samstags-Konferenz zum 26. Spieltag der Bundesliga live auf dem frei empfänglichen Sender Sky Sport News HD laufen wird.

DAZN zeigt die Highlights der Partie 40 Minuten nach Abpfiff, wie bei jedem Spiel der Bundesliga und 2. Liga. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele der höchsten deutschen Fuball-Liga live und exklusiv in voller Länge. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo dort 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro.