Bundesliga - Stimmen und Reaktionen zu den Samstagsspielen: "Wenn man nicht mehr feiern kann ..."

Der neue Hertha-Trainer Bruno Labbadia hat seine Spieler nach der Jubeltraube in Hoffenheim verteidigt. Lucien Favre bewertet das 4:0 seiner Borussia im Derby als "ganz okay". RB Leipzig hadert gegen Freiburg mit seiner Chancenverwertung. Hier gibt es die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Samstagsspielen am 26. Spieltag der Bundesliga von Sky.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 4:0

Julian Brandt (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Mir wäre es lieber, wenn die Rahmenbedingungen normal wären. Aber gut, am Ende ist es so und wir müssen uns alle anpassen. Fußball ist Fußball und man versucht schon auch seinen Spaß zu finden. Ich glaube den hatten wir heute teilweise. Am Ende wurde es dann ein bisschen weniger, weil die Kräfte nachgelassen haben. Da hat man die letzten sieben, acht, neun Wochen auch gemerkt. Aber im Grunde genommen: Was gibt es Schöneres als mit so einem Sieg wieder in die Saison einzusteigen."

Daniel Caligiuri (Kapitän FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben uns viel vorgenommen, aber gerade in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen. Die Freiräume der Dortmunder Sechser waren zu groß, deshalb konnten sie sich immer aufdrehen und das Spiel verlagern. In die zweite Halbzeit sind wir mit unserer Umstellung auf Raute eigentlich gut gestartet. Aber dann kriegst du direkt das 0:3 und dann wird es schwierig für den Kopf, da nochmal zurückzukommen."

Roman Bürki (Torwart Borussia Dortmund) ...

... zur Geisterkulisse: "Wir haben vorher viele Gespräche geführt und wussten, dass es eigentlich nichts anderes ist als das Spiel, was wir früher als Kinder gespielt haben: Ohne Zuschauer und einfach Spaß haben. Das hat man heute der Mannschaft auch angemerkt. Das Resultat macht nun auch die Leute vorm Fernseher glücklich."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "4:0 gegen Schalke - das ist ganz okay. Der Schlüssel war, dass die Mannschaft gut zusammengespielt hat, auch defensiv. Das war sehr, sehr speziell. Du hast keinen Lärm, du schießt aufs Tor, machst einen Top-Pass, ein Tor - und nichts passiert. Das ist sehr, sehr komisch. Unser Publikum fehlt uns sehr. Es war ein ganz anderes Spiel als sonst. Es ist schwer, zu beurteilen, wie gut das Spiel war. Ich hatte das Gefühl, das war nicht so engagiert wie geplant. Die Spieler haben sich gut auf ihre Aufgabe konzentriert."

David Wagner (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht und zu ganz schlechten Momenten die Gegentore bekommen. Mindestens zwei Tore wären einfach zu verteidigen gewesen. Derby-Niederlagen sind prinzipiell unangenehm, auch diese in skurriler Atmosphäre. Das Rückrundengefühl ist irgendwie noch nicht da. Die Situation ist ganz außergewöhnlich. Ich glaube nicht, dass wir große körperliche Defizite hatten. Wir hatten Defizite beim Verteidigen der richtigen Räume. Die Schnelligkeitsvorteile im BVB-Spiel sind dann auch der Situation geschuldet. Jedes Spiel ist eine Gelegenheit, es besser zu machen."

Borussia Dortmund - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/32 Revierderby zum Neustart - und das Geisterspiel gerät für Schalke zum Alptraum: Besonders Keeper Schubert sieht ganz schlecht aus. Bei den Dortmundern trifft natürlich Haaland, doch andere Offensivspieler sind noch besser. Die Noten. © imago images 2/32 ROMAN BÜRKI: Der Keeper war fast ohne Beschäftigung, musste nur zwei Mal wirklich eingreifen. Dabei präsentierte er sich fehlerlos. Ein langweiliger Nachmittag für ihn. Note: 3. © imago images 3/32 LUKASZ PISZCZEK: Viel zu tun bekam der Pole nicht. Machte defensiv keine Fehler, offensiv war er quasi nie ins Spiel eingebunden, weil es nicht nötig war. Note: 3. © imago images 4/32 MATS HUMMELS: Wie gewohnt stark im Kopfball, sicher in den Zweikämpfen. Auch der Abwehrchef wurde in diesem Derby nicht wirklich gefordert. Note: 3. © imago images 5/32 MANUEL AKANJI: Nur erste Wahl, weil Zagadou verletzt ist. Ersetzte den Franzosen diesmal ganz ohne Probleme. Auch im Spielaufbau gut. Note: 3. © imago images 6/32 ACHRAF HAKIMI: Vor allem vor der Pause immer wieder mit tollen Aktionen, seine Geschwindigkeit stellte Schalke vor große Probleme. Tauchte im zweiten Durchgang etwas ab. Note: 2,5. © imago images 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Nicht jeder Pass saß, aber bei einem seiner seltenen Einsätze von Beginn an wirkte Dahoud selbstbewusst, gab Kommandos und setzte offensiv Akzente. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © imago images 8/32 THOMAS DELANEY: Man hatte nicht den Eindruck, dass er monatelang gefehlt hat. War sofort im Spiel und so ein wichtiger Faktor. Note: 2,5. © imago images 9/32 RAPHAEL GUERREIRO: Die Feinjustierung fehlte bei einer ersten Chance, aber danach zeigte er seine ganze Klasse. Besonders der Treffer zum 4:0 war eine Augenweide. Note: 1. © imago images 10/32 JULIAN BRANDT: Mit einem feinen Hackentrick vor dem 1:0, der das Tor ermöglicht. Dazu Vorbereiter des zweiten Treffers, insgesamt an allen vier Toren beteiligt. In Zauberlaune, spielte groß auf. Note: 1. © imago images 11/32 THORGAN HAZARD: Erst kurz vor Spielbeginn in die Startelf gerückt, präsentierte sich der Belgier von Anfang an hochmotiviert. Vorbereiter zum wichtigen 1:0 und eiskalter Torschütze zum 3:0. Note: 1,5. © imago images 12/32 ERLING HAALAND: Zunächst mit einem Warnschuss ans Außennetz, dann eiskalt beim Führungstreffer. Trat auch als Vorbereiter in Erscheinung. Note: 1,5. © imago images 13/32 LEONARO BALERDI (ab 68): Kam für Delaney ins Spiel. Spielte engagiert, die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber schon entschieden. Note: 3,5. © imago images 14/32 JADON SANCHO (ab 79.): Der leicht angeschlagene Engländer bekam noch ein paar Minuten Spielzeit, als er Thorgan Hazard ersetzte. Keine Bewertung. © imago images 15/32 MARIO GÖTZE (ab 87.): Durfte noch ein paar Minuten für Dahoud ran. Keine Bewertung. © imago images 16/32 MARCEL SCHMELZER (ab 87.): Der frühere Kapitän durfte in seinem wohl letzten Revierderby noch einmal mittun - erst sein dritter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Keine Bewertung. © imago images 17/32 MARKUS SCHUBERT: Schwarzer Tag mit vielen Fehlern. Leitete mit einem Ball zum Gegner das 0:2 ein - nicht sein erster schwacher langer Ball in diesem Spiel. Griff auch beim 0:3 daneben - ein strammer Schuss, aber sicherlich nicht unhaltbar. Note: 5,5. © imago images 18/32 JEAN-CLAIR TODIBO (bis 46.): Klärte per Grätsche in höchster Not am Fünfer (13.), danach lief er nur noch hinterher, ob im Sprintduell gegen Hakimi oder gegen Guerreiro beim 2:0. Zur Pause raus, schien zwischenzeitlich angeschlagen. Note: 4. © imago images 19/32 SALIF SANE: Bester Mann zentral in der Abwehrkette, bügelte Fehler aus und fing Bälle ab. Kam gegen Haaland aber eben auch zweimal zu spät: Beim 0:1 einen Schritt zu langsam, vor dem 0:3 eigentlich mit dem Foul am Norweger. Note: 4. © imago images 20/32 MATIJA NASTASIC: Ohne direkten Gegenspieler in der Kette, solide und mit guter Passquote. Konnte den Laden aber auch nicht zusammenhalten. Schwache Zweikampfquote (20 Prozent). Note: 4. © imago images 21/32 JONJOE KENNY: Offensiv lief über seinen Flügel nichts, defensiv immerhin bis zum 0:4 ohne große Aussetzer und einigen Balleroberungen. Dann hob er dilettantisch das Abseits auf. Note: 4. © imago images 22/32 WESTON MCKENNIE: Mit viel Einsatz im Mittelfeld, stand defensiv mehrfach richtig aber insgesamt klar im Schatten seiner Dortmunder Gegenparts. Ließ Hazard ziehen, als der beim 0:1 in die verwaiste rechte Flanke stieß. Note: 3,5. © imago images 23/32 SUAT SERDAR: Wollte im Mittelfeld Präsenz zeigen, traf nach gutem Beginn aber zu oft die falsche Entscheidung. Gewann in Halbzeit eins nur zwei von neun Zweikämpfen. In Halbzeit zwei leicht verbessert, machte nach 73 Minuten Platz für Schöpf. Note: 4. © imago images 24/32 BASTIAN OCZIPKA: Auch über seinen Flügel brachte Schalke offensiv wenig zustande. Immerhin mit ein paar guten Hereingaben, ansonsten praktisch unsichtbar. Note: 4. © imago images 25/32 DANIEL CALIGIURI (bis 76.): Hatte die beste Gelegenheit in Halbzeit eins, als ihm der Ball vor die Füße fiel, scheiterte aber an Bürki. Außer ihm schoss in den ersten 45 Minuten kein Schalker aufs Tor. Leitete per Ballverlust das 0:3 ein. Note: 4. © imago images 26/32 AMINE HARIT: Hatte die eine oder andere gute Aktion nach vorne, holte in der Anfangsphase etwa einen aussichtsreichen Freistoß heraus. Offensiv aber ohne Abschluss, zu viele Leerlaufphasen. Note: 3,5. © imago images 27/32 BENITO RAMAN (bis 46.): Emsig im Pressing, aber im Offensivspiel der Schalker unsichtbar, bekam auch überhaupt keine Bälle. Ganze 13 Ballaktionen in 45 Minuten, kein gewonnener Zweikampf. Nach 45 Minuten kam Matondo für ihn. Note: 4,5. © imago images 28/32 GUIDO BURGSTALLER (ab 46.): Als er für Todibo kam, war die Partie eigentlich schon entschieden. Beschäftigte die Dortmunder Abwehr, testete Bürki aber nur einmal mit einem leicht abgefälschten Versuch. Note: 4. © imago images 29/32 RABBI MATONDO (ab 46.): Sollte in Halbzeit zwei für mehr Schwung nach vorn sorgen. Mit vielversprechendem Beginn, nach dem 0:3 war bei S04 aber die Luft raus. Zeigte viel Einsatz, konnte am Ergebnis aber nichts ändern. Note: 3,5. © imago images 30/32 ALESSANDRO SCHÖPF (ab 74.): Kam für die Schlussviertelstunde für Caligiuri, ohne auffällige Aktionen. Keine Bewertung. © imago images 31/32 JUAN MIRANDA (ab 76.): Als er kam, war das Spiel längst entschieden. Keine Bewertung. © imago images 32/32 TIMO BECKER (ab 87.): Durfte in der Schlussphase noch ein paar Minuten mitspielen. Keine Bewertung.

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1

Kevin Kampl (RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Ich glaube, wir sind fünfmal vorm leeren Tor gestanden und müssen das Ding einfach nur machen. Wir hatten heute Chancen für zwei Spiele. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben uns sehr viele Chancen erarbeitet, obwohl Freiburg wie im Hinspiel sehr tief stand. Daran sieht man, dass wir gut gearbeitet haben. Ich bin mir sicher, dass die Chancenverwertung in den nächsten Partien wieder besser werden wird."

Robin Koch (SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Es war gar nicht so einfach den Push rauszuholen, den man sonst so hat, wenn 50.000 auf den Rängen sind. Man muss sich irgendwie selbst motivieren, wenn man in ein leeres Stadion kommt. Wir haben es ganz gut hinbekommen und die Spannung hochbekommen. Es war für alle ungewohnt und es wird für alle noch eine Zeit lang ungewohnt bleiben. Aber es geht nicht anders und fürs erste Spiel haben wir es auch ohne Zuschauer schonmal ganz gut hinbekommen.

Manuel Gulde (Torschütze SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Wenn man die zweite Halbzeit sieht, muss man mit dem Punkt glücklich sein. Leipzig hat superstarken Druck gemacht und da haben wir auch Glück gehabt, dass wir nicht zwei oder drei Tore kriegen. Die erste Halbzeit war gut von uns, da hat Leipzig nicht viel gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit kam natürlich nicht mehr viel von uns."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir waren in den ersten 25 Minuten sehr dominant, danach waren wir etwas ungeduldig im Ballbesitz und haben nicht mehr so gut attackiert. Aus meiner Sicht hätten wir trotzdem vor der Pause schon in Führung gehen können. In den letzten zehn Minuten haben wir etwas den Zugriff verloren. Außer bei der Standardsituation war es aber eigentlich nicht gefährlich. In der zweiten Halbzeit waren wir dann extrem überlegen. Wir hatten sechs, sieben hundertprozentige Chancen und da musst du gegen einen so tiefen Gegner mal eine machen. In Anbetracht der Chancen hätte sogar ein hoher Sieg bei rauskommen müssen. Wenn wir drei oder vier Tore schießen, wäre es nicht ganz unverdient gewesen."

... zu Mängeln nach der langen Pause: "Heute hat nicht so viel gefehlt. Wir hatten eine gute Restverteidigung und einen sehr guten Charakter auf dem Feld. Wir haben schon auch guten Fußball gespielt und in der zweiten Halbzeit viel Risiko genommen. Es fehlt ein bisschen der Rhythmus, um die Chancen zu machen. Ich bin mir sicher, wenn wir sie in Zukunft auch so rausspielen, werden wir sie auch wieder machen."

... zum Meisterkampf: "In der Tabelle wird wie nahezu jedes Jahr alles über Bayern gehen. Wir haben ein bisschen viele Punkte liegenlassen zuletzt - gerade vor der Zwangspause. Wir müssen unsere Hausaufgaben wieder machen und schauen, dass wir auf die ersten vier Plätze kommen. Das ist unser Hauptziel, dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Ich hake die Meisterschaft noch nicht ab. Aber wenn du zuhause 1:1 gegen Freiburg spielst und dort verlierst, sind das beispielsweise aus den beiden Spielen zu wenige Punkte um Deutscher Meister zu werden."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Wir freuen uns genauso, dass wir wieder unserer Arbeit nachgehen können wie der Koch, der den Menschen wieder ein gutes Gericht zubereitet. Wir freuen uns wie alle anderen Menschen, die versuchen Dinge kreativ umzusetzen. Von dem her war ich sehr froh, dass wir heute wieder ins Stadion gehen durften."

TSG Hoffenheim - Hertha BSC 0:3

Oliver Baumann (Torwart TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zum Spiel: "Drei Viertel der Partie waren eigentlich in Ordnung von uns. Da haben wir auch unsere Möglichkeiten gehabt - eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Letztendlich hat es Berlin mit den Toren heute einen Ticken zu einfach gehabt."

Vedad Ibisevic (Torschütze Hertha BSC) ...

... zu Labbadia: "Es ist schon einiges passiert in den letzten Wochen mit ihm. Natürlich haben wir mit dem neuen Trainer immer wieder versucht, uns auf Fußball zu konzentrieren. Trotz aller Umstände, die wir sonst hatten. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben alle sehr hart gearbeitet."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim) ...

... zum Spiel: "Das 0:3 fühlt sich nicht gut an. Wir hatten zwei oder dreimal die Chance zum 1:0. Da machen wir das Tor nicht. Genau wie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nach dem 0:1 haben ein paar Jungs die Konzentration verloren. Defensiv waren wir individuell absolut nicht gut. Und vorne müssen auf dem Niveau die Chancen rein."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Der Mannschaft tut es wahnsinnig gut, sie hat die ganze Zeit super gut mitgemacht. Sie hat diesen Sieg fürs Selbstvertrauen gebraucht. Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen und was rund um die Mannschaft im Verein los war. Ich bin sehr froh, dass wir diese drei Punkte geholt haben. Die Mannschaft ist das sehr, sehr geschlossen angegangen."

... zur Jubeltraube bei den Toren zum 2:0 und 3:0 "Ich weiß, dass jeder auf uns guckt. Eins ist aber klar. Der Fußball hat keine Subvention bekommen, sondern macht alles selber. Wir sind schon fünf- oder sechsmal getestet worden. Ich glaube, wir werden es nicht verhindern können. Es ist ja auch nur eine Empfehlung der DFL. Fakt ist, dass das zum Fußball dazugehört. Wir sind so oft getestet, dass man das auch zulassen kann. Wenn man nicht mehr feiern kann, geht noch mehr kaputt. Ich bin einfach froh, dass die Mannschaft heute Grund zum Jubeln hatte."

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:2

Andreas Luthe (Torhüter FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Es ist unheimlich schwierig, sich selbst in eine gute mentale Verfassung zu bringen. Aber ich glaube, das haben wir als Team geschafft. Es war nicht einfach, dass auf einmal der Cheftrainer nicht dabei sein kann. Das ist natürlich scheiße. Aber wir haben es super hinbekommen. Wir waren als Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit richtig, richtig gut. Das macht schon Mut für die nächsten Wochen. Das hat gezeigt, dass wir nicht schlecht vorbereitet sind."

Daniel Ginczek (Torschütze VfL Wolfsburg) ...

... zu seiner Jokerrolle: "Ich habe schon gehofft und auch gedacht, dass ich von Anfang an spiele. Ich akzeptiere die Entscheidung vom Trainer. So wie es dann heute gelaufen ist, war natürlich gut für mich. Ich konnte ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben gewonnen, ich habe das Tor gemacht. Jetzt geht es für mich unter der Woche weiter, um zu zeigen, dass ich in die Mannschaft will."

Tobias Zellner (Interimstrainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, da war uns Wolfsburg überlegen. Nach der Halbzeit hatten wir eine sehr gute Phase. Der Führungstreffer ist uns leider aberkannt worden. Für Wolfsburg war das ein Hallo-Wach-Effekt, uns hat das etwas runtergezogen. Am Ende haben wir leider in der Defensive gepatzt. Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten. Zu Heiko Herrlich hatte ich das letzte Mal am Freitagabend Kontakt. Das war natürlich eine Besonderheit zwei Tage vor dem Spiel. Aber Heiko hat die Verantwortung übernommen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "Wir sind sehr glücklich, dass wir nach dieser langen Phase mit einem Sieg starten konnten. Dass wir in der Nachspielzeit getroffen haben, war natürlich etwas glücklich. Wir waren aber aus meiner Sicht über 90 Minuten die gefährlichere Mannschaft. Wir haben das Spiel im Großen und Ganzen im Griff gehabt. Nach dem aberkannten Tor des FCA haben wir den Druck erhöht, das hat mir gefallen. So ein Sieg ist genauso schön wie vor einem vollen Stadion. Natürlich möchtest du mit deinen Fans feiern. Die Freude war groß, aber wir müssen uns eben sehr disziplinieren."

© imago images

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 0:0

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) ...

... zum Spiel: "Ich weiß nicht, ob man sich in ein, zwei Wochen an die Sachen gewöhnt hat oder ob die einen immer noch beschäftigen. Ab dem Moment, indem der Schiedsrichter anpfeift, gibt es einen Cut und man ist mit dem Fokus voll im Spiel und nicht 90 Minuten mit den Sachen drum herum beschäftigt."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf) ...

... zum Spiel: "Wir hatten heute richtig Pech. Wir hatten viermal Pfosten oder Latte. Die hatten nur eine Chance und so ein Spiel kannst du dann in der 88. Minute sogar noch verlieren. Wenn wir so spielen, steigen wir nicht ab."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) ...

... zur Geisterkulisse: "Ich habe es schon gern, wenn Emotionen von den Rängen kommen. Dafür machen wir es ja auch. Wir machen es nicht dafür, dass wir irgendwo alleine auf einer Wiese spielen."