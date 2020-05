Die Bundesliga wird aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ohne Zuschauer den Betrieb wieder aufnehmen. Das heißt jedoch nicht, dass die Fans zuhause ohne Stadion-Atmosphäre die Spiele mitverfolgen müssen. Wie dies funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga - Stadion-Atmosphäre bei der TV-Übertragung: So funktioniert's

Die Bundesliga setzt am Wochenende nach langer Corona-Pause endlich wieder den Spielbetrieb fort. Jedoch vorerst mit Geisterspielen und somit ohne Zuschauer. Die Trainer bekommen Gesichtsmasken, die Ersatzbänke sind halbleer und die Spieler dürfen bei einem Torerfolg nicht miteinander jubeln.

Um dem Zuschauer dennoch ein wenig Stadion-Feeling zu ermöglichen, plant Sky eine besondere Aktion. Der Pay-TV-Sender will trotz der leeren Ränge passende Fangesesänge, Anfeuerungsrufe und Zuschauer-Reaktionen einspielen. Sky-Abonnenten könne dafür eine optionale Tonspur wählen.

Diese ist Möglichkeit ist jedoch nur im Sky-Abo enthalten, bei der Konferenz im Free-TV aus Sky Sport News HD ist diese Option nicht wählbar. Hier werden lediglich die einzelnen Kommentatoren zu hören sein.

Bundesliga: Live im TV und Livestream

An den Rechtepaketen hat sich auch in der Corona-Zeit nichts geändert. Wer ab Samstag die Spiele live sehen möchte, ist bei Sky genau richtig. Dort werden die Begegnungen sowohl in Form von Einzelspielen als auch als Konferenz gezeigt.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender wie gewohnt Livestreams an. Diese sind über SkyGo-Abo oder dem SkyTicket, mit dem ein Tagespass erworben werden kann, abrufbar.

Bundesliga: Die Konferenz live im Free-TV

Am Samstag wird ab 15.30 Uhr auf Sky die Konferenz der Bundesliga live und kostenlos auf dem Sender Sky Sport News HD zu sehen sein. Folgende Spiele werden gezeigt:

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

SC Freiburg gegen SV Werder Bremen

SC Paderborn gegen TSG 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Partien des 26. Spieltags im Überblick

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga - Die Spieler mit den meisten Assists in der aktuellen Saison © imago images 1/27 Thomas Müller beendete die Bundesliga-Saison 2017/18 mit einem persönlichen Bestwert von 16 Assists. Diesen Wert hat er in der aktuellen Spielzeit schon neun Spiele vor Saisonende erreicht - und steht damit im ligaweiten Vergleich ganz vorne. Die Top 25. © imago images 2/27 Platz 25: Marcel Sabitzer (RB Leipzig): 5 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 3/27 Platz 25: Christian Günter (SC Freiburg): 5 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 4/27 Platz 24: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): 5 Vorlagen in 24 Spielen. © imago images 5/27 Platz 22: Karim Onisiwo (FSV Mainz 05): 5 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 6/27 Platz 22: Philipp Max (FC Augsburg): 5 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 7/27 Platz 20: Dodi Lukebakio (Hertha BSC): 5 Vorlagen in 22 Spielen. © imago images 8/27 Platz 20: Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen): 5 Vorlagen in 22 Spielen. © imago images 9/27 Platz 19: Jean-Paul Boetius (FSV Mainz 05): 5 Vorlagen in 21 Spielen. © imago images 10/27 Platz 17: Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach): 5 Vorlagen in 19 Spielen. © imago images 11/27 Platz 17: Marco Reus (Borussia Dortmund): 5 Vorlagen in 19 Spielen. © imago images 12/27 Platz 16: Florian Niederlechner (FC Augsburg): 6 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 13/27 Platz 15: Kai Pröger (SC Paderborn): 6 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 14/27 Platz 14: Philippe Coutinho (FC Bayern München): 6 Vorlagen in 22 Spielen. © imago images 15/27 Platz 13: Florian Kainz (1. FC Köln): 6 Vorlagen in 20 Spielen. © imago images 16/27 Platz 12: Timo Werner (RB Leipzig): 7 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 17/27 Platz 11: Christopher Trimmel (Union Berlin): 7 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 18/27 Platz 9: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach): 7 Vorlagen in 22 Spielen. © imago images 19/27 Platz 9: Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen): 7 Vorlagen in 22 Spielen. © imago images 20/27 Platz 8: Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach): 8 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 21/27 Platz 7: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt): 8 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 22/27 Platz 6: Serge Gnabry (FC Bayern München): 9 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 23/27 Platz 5: Achraf Hakimi (Borussia Dortmund): 10 Vorlagen in 25 Spielen. © imago images 24/27 Platz 4: Thorgan Hazard (Borussia Dortmund): 10 Vorlagen in 24 Spielen. © imago images 25/27 Platz 3: Christopher Nkunku (RB Leipzig): 12 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 26/27 Platz 2: Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 15 Vorlagen in 23 Spielen. © imago images 27/27 Platz 1: Thomas Müller (FC Bayern München): 16 Vorlagen in 25 Spielen.

Bundesliga: Die Highlights der Partien im TV und Livestream

Bereits 40 Minuten nach dem Spiel sind die Highlights der einzelnen Begegnungen auf DAZN abrufbar.

Die Streamingplattform hat neben den Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspielen auch die Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Angebot. Auch amerikanische Sportarten bietet das "Netflix des Sports". Fans der NBA, NFL, NHL und MLB kommen mit DAZN auf ihre Kosten.

Das monatliche DAZN-Abo wird für einen Preis von 11,99 Euro im Monat angeboten. Das Jahres-Abonnement kostet 119,99 Euro. Um sich mit der Plattform vertraut zu machen, kann man den Dienst einen Monat gratis testen.

