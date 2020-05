Bundesliga-Spielplan: Wie viele Partien stehen noch aus?

Die Politik gab am Mittwoch dem deutschen Fußball die Erlaubnis, den Betrieb wieder hochfahren zu dürfen. Nun startet am 16. Mai nach monatelanger Corona-Pause die Bundesliga wieder. Alle wichtigen Informationen zum Spielplan, seht Ihr hier.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verpasse kein Montags-, Freitags- und frühes Sonntagsspiel der Bundesliga!

Bundesliga: Der Spielplan für Spieltag 26

Der Bundesliga-Spielbetrieb wird nun am 16. Mai wieder starten. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Die Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn wird nicht wie zuerst geplant am Freitag, sondern am Samstag über die Bühne gehen.

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga: Wie viele Spiele stehen noch aus?

Bereits 25 Spieltage wurden in der aktuellen Saison absolviert. Lediglich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen haben mit 24 Spielen ein Spiel weniger als ihre Konkurrenten. Somit sind für 16 Teams noch jeweils neun und für zwei Mannschaften (Frankfurt und Bremen) jeweils zehn Spieltage im Kalender noch offen.

"Wir planen zwei englische Wochen, dazu gibt es noch das Nachholspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen", teilte DFL-Präsident Christian Seifert am Donnerstag mit.

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die Spiele der Bundesliga sind unter anderem auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Da wird der Großteil der Spiele übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie zudem im Livestream für Abonnenten via Sky Go an. Ein weiterer Weg zum Livestream ist ein Monats-Abo bei Sky Ticket.

Auch der Streamingdienst DAZN bietet Spiele der höchsten deutschen Spielklasse. Alle Montags-, Freitags- und frühen Sonntagsspiele sind im Angebot. Neben der Bundesliga sind auch andere Sportarten auf der Plattform vorzufinden. Unter anderem gehören Wrestling-Events der WWE und die Darts PDC Home Tour dazu.

Nach Ablauf des Probemonats kostet Euch das DAZN-Abo im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bundesliga - Tabelle: Der Stand nach 25 Spieltagen