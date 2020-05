Eintracht Frankfurt - News und Gerüchte: Kritik an Hütter für Trapp "zu billig"

Die aufkeimende Kritik an Adi Hütter nach den zuletzt schwachen Ergebnissen von Eintracht Frankfurt sind Torhüter Kevin Trapp ein Dorn im Auge. Der Trainer stellt sich derweil auf eine schwierige Aufgabe in München ein und ein Leistungsträger hat verlängert. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um die SGE.

Eintracht Frankfurt - News: Trapp ist Kritik an Adi Hütter "zu billig"

Kevin Trapp (29) ist sich der sportlichen Schieflage von Eintracht Frankfurt durchaus bewusst, an Trainer Adi Hütter (50) will er diese aber nicht festmachen. Im Gespräch mit Sport1 sagte der Keeper: "Ich finde es zu einfach, gleich alles schlecht zu reden, wenn es mal nicht richtig läuft. Ich verstehe manche unzufriedene Kommentare, aber Kritik am Trainer ist mir zu billig."

Zudem äußerte sich Trapp über die im Winter vorgenommene Systemumstellung von Dreier- auf Viererkette und attestierte dem Team, dadurch "flexibler und variantenreicher" geworden zu sein.

Gleichzeitig aber betonte Trapp: "Es kommt nicht auf das System an, sondern auf die Bereitschaft, alles zu geben."

© imago images

Eintracht Frankfurt - News: Makoto Hasebe verlängert bis 2021

Am Freitag gab die Eintracht die Vertragsverlängerung von Leistungsträger Makoto Hasebe (36) bekannt. Der Japaner verlängerte seinen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

"Dass er mit 36 Jahren noch immer ein wichtiger Pfeiler unserer Mannschaft ist, hat mit seiner Disziplin und seiner Professionalität zu tun", sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic (48).

Im Anschluss an seine Karriere soll Hasebe der Eintracht zudem als Markenbotschafter erhalten bleiben.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen © imago images 1/25 Am heutigen Samstag empfängt der FC Bayern um 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Brisant: Das Hinspiel verlor der FCB mit 1:5. Die heftige Klatsche bedeutete damals das Aus für Trainer Niko Kovac. Wir blicken auf die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images 2/25 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Manuel Neuer © imago images 3/25 ABWEHR: Benjamin Pavard © imago images 4/25 Jerome Boateng © imago images 5/25 David Alaba © imago images 6/25 Alphonso Davies © imago images 7/25 MITTELFELD: Joshua Kimmich © imago images 8/25 Leon Goretzka © imago images 9/25 Thomas Müller © imago images 10/25 ANGRIFF: Serge Gnabry © imago images 11/25 Robert Lewandowski © imago images 12/25 Kingsley Coman © imago images 13/25 MÖGLICHE ÄNDERUNG: Thiago. Der Spanier war unter der Woche angeschlagen. Trainer Hansi Flick war sich bei der obligatorischen Pressekonferenz nicht sicher, ob der Mittelfeldstratege rechtzeitig fit wird. Auch Gnabry hatte zuletzt Probleme. © imago images 14/25 EINTRACHT FRANKFURT - TOR: Kevin Trapp © imago images 15/25 ABWEHR: Danny da Costa © imago images 16/25 David Abraham © imago images 17/25 Martin Hinteregger © imago images 18/25 Evan Ndicka © imago images 19/25 MITTELFELD: Makoto Hasebe © imago images 20/25 Mijat Gacinovic © imago images 21/25 Sebastian Rode © imago images 22/25 ANGRIFF: Daichi Kamada © imago images 23/25 Andre Silva © imago images 24/25 Filip Kostic © imago images 25/25 MÖGLICHE ÄNDERUNG: Stefan Ilsanker. Vor der Zwangspause und bei der 1:3-Pleite der SGE gegen Gladbach in der vergangenen Woche setzte Trainer Adi Hütter auf den Defensivmann. Eine Hereinnahme von Djibril Sow ist ebenfalls denkbar.

Eintracht Frankfurt - News: Hütter erwartet unangenehme Aufgabe beim FC Bayern

In der Hinrunde hatte die Eintracht den FC Bayern mit 5:1 abgewatscht. Wenig später trennte sich der Rekordmeister dann von Trainer Niko Kovac (48), Hansi Flick (55) übernahm und wurde mittlerweile zum Cheftrainer befördert.

Für Adi Hütter hat das damalige Spiel aber keinen Einfluss auf das heutige Duell mit dem Rekordmeister (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Vielmehr könne es für die SGE "sehr unangenehm" werden, wie Hütter am Freitag zugab.

Hütters Marschroute für das Gastspiel in der Allianz Arena ist daher klar: "Wir dürfen überhaupt keine Fehler machen", zudem "müssen wir taktisch diszipliniert und mutig spielen".

Hütter bezeichnete die Partie am Samstagabend als "schwierigste Spiel der Saison".

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften heute Abend auflaufen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Eintracht Frankfurt: Trapp - da Costa, Abraham, Hinteregger, Ndicka- Hasebe - Gacinovic, Rode - Kamada, Kostic - Silva

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle