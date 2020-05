SC Paderborn vs. TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Spieltag nach der Corona-Zwangspause steht in der Bundesliga an. Der SC Paderborn empfängt die TSG aus Hoffenheim. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

SC Paderborn vs. TSG 1899 Hoffenheim: Wann und Wo?

Die Partie zwischen dem SC Paderborn und der TSG 1899 Hoffenheim findet am heutigen Samstag, den 23. Mai, statt. Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der Benteler Arena in Paderborn. Das Stadion bietet in der Regel 15.000 Plätze. Diese werden aber auch wie in der Woche zuvor, aufgrund des Coronavirus, unbesetzt sein.

SC Paderborn vs. TSG 1899 Hoffenheim live im TV

Fußballfans aufgepasst! Mit der derzetigen Ausnahmesituation hat sich der Pay-TV Sender Sky überlegt, die Samstag Spiele in der Konferenz zugänglich für alle zu machen. Das bedeutet, dass Ihr die Begegnung zwischen Paderborn und Hoffenheim live und gratis in der Konferenz bei Sky News HD sehen könnt. Dieser Sender läuft im Free-TV.

Für Sky Kunden besteht außerdem die Möglichkeit, das Spiel als Einzelspiel zu sehen, ohne dass zu anderen Spielen geschaltet wird. Der Pay-TV-Sender Sky bietet mit SkyGo die Möglichkeit, auch von unterwegs das Geschehen zu verfolgen.

SC Paderborn vs. TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker und Highlights

Für alle Interessierten, die keinen Zugriff auf die Livestreams haben, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Für alle, die es nicht schaffen das Spiel rechtzeitig zu verfolgen hat DAZN das richtige Angebot. Ihr könnt bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights des Spiels auf DAZN sehen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Bundesliga: Die Begegnungen am 27. Spieltag

Neben der Partie zwischen Paderborn und Hoffenheim, fand auch das Berliner Derby zwischen Hertha und Union am vergangenen Freitag statt. Heute empfangen unter anderem die Bayern die Frankfurter Eintracht und Dortmund ist zu Gast in Wolfsburg.

Datum Heim Gast 22.05. 20:30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23.05. 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23.05. 15:30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23.05. 15:30 Uhr SC Paderborn 07 1899 Hoffenheim 23.05. 18:30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 24.05. 13:30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24.05. 18:00 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag