SC Paderborn - BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga setzt am heutigen Sonntag den 29. Spieltag fort. Der BVB ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht SC Paderborn. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nach der gestrigen 5:0-Machtdemonstration des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf beträgt der Abstand zum ersten Verfolger aus Dortmund zehn Punkte. Die Schwarz-Gelben stehen somit unter Zugzwang.

SC Paderborn vs. BVB: Uhrzeit, Ort, Stadion

Der SC Paderborn empfängt am heutigen Sonntag den aktuell Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr in der Benteler-Arena in Paderborn.

Im November 2019 lieferten sich die beiden Mannschaften am 12. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison bereits ein Duell auf Augenhöhe. Die Dortmunder lagen zur Halbzeit mit 0:3 hinten, ehe man in der zweiten Hälfte noch auf ein 3:3 stellte.

SC Paderborn vs. BVB: Heute live im TV und Livestream

Für den Großteil der Bundesliga-Partien hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Das ist auch bei diesem Spiel der Fall. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD startet die Übertragung bereits ab 17.30 Uhr mit dem Kommentatoren Wolff Fuss.

Auch im Sky-Livestream ist das Spiel zu sehen. Den Weg dorthin findet man mittels SkyGo-Abonnement. Eine weitere Möglichkeit bietet das SkyTicket.

Die besten Szenen der Partie sind dann bereits 40 Minuten nach Spielende auf der Streamingplattform DAZN abrufbereit. Dort sind alle Highlights der Bundesliga und der 2. Bundesliga im Angebot.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

SC Paderborn vs. BVB im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Duell vertreten. Diesen liefert SPOX auf der Homepage zum Mitlesen.

Hier entlang zum Liveticker: SC Paderborn gegen Borussia Dortmund

SC Paderborn vs. BVB: So könnten die Trainer aufstellen

SC Paderborn:

Zingerle - Jans, Hünemeier, Schonlau, Collins - Ritter, Vasiliadis - Antwi-Adjei, Holtmann - Mamba, Srbeny

Borussia Dortmund:

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Delaney, Guerreiro - Sancho, Brandt - T. Hazard

BVB wohl ohne Haaland gegen den SC Paderborn

Der BVB-Knipser Erling Haaland wird nach kicker-Informationen beim Spiel gegen den SC Paderborn wohl fehlen. Der Norweger hat sich im Spitzenspiel gegen den FC Bayern am vergangenen Spieltag eine Blessur am Knie zugezogen.

