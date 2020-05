RB Leipzig, News und Gerüchte - Emil Forsberg über Dayot Upamecano: "An ihm kommt keiner vorbei"

Emil Forsberg hat Innenverteidiger Dayot Upamecano gelobt. Außerdem: Timo Werner möchte nicht zum FC Bayern wechseln. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um RB Leipzig.

RB Leipzig, News - Emil Forsberg über Dayot Upamecano: "An ihm kommt keiner vorbei"

Emil Forsberg hat sich im Interview mit dem Sportbuzzer lobend über Innenverteidiger Dayot Upamecano geäußert: "An ihm kommt keiner vorbei - nicht mal ich."

Der 21-jährige Franzose wird von mehrere Klubs umworben. So soll vor allem der FC Bayern sein Interesse hinterlegt haben. "Dayot könnte überall spielen. Mir wäre aber am liebsten, er würde bleiben", erklärt Forsberg. Der Wunsch des Schwedens könnte sogar in Erfüllung gehen. Wie Sky berichtete, steht Upamecano vor einer Vertragsverlängerung in Leipzig.

Auch Forsberg kokettierte mit einem Wechsel. Kürzlich schloss der 28-Jährige aber einen Tapetenwechsel aus. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir spielen ein super Jahr, werden besser und besser. Im Moment gibt es keinen Anlass, an was anderes zu denken", sagte Forsberg gegenüber der Bild-Zeitung. Ein Wechsel sei "kein Thema", betonte der Schwede.

RB Leipzig: Die schnellsten Spieler der Roten Bullen in der Bundesliga © getty 1/26 Seit 2016 ist RB Leipzig in der Bundesliga und steht für Powerfußball und extremes Tempo. Doch wer sind die Speedkönige der Sachsen? Hier sind die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25 - Rani Khedira am 19/02/2017: 32,87 km/h. (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 25 - Tyler Adams am 01/02/2020: 32,90 km/h. © getty 4/26 PLATZ 23 - Dominik Kaiser am 03/12/2016: 32,95 km/h. © getty 5/26 PLATZ 21 - Naby Keita am 12/12/2017: 32,99 km/h. © getty 6/26 PLATZ 21 - Matheus Cunha am 02/03/2019: 32,99 km/h. © getty 7/26 PLATZ 20 - Patrik Schick am 22/02/2020: 33,08 km/h. © getty 8/26 PLATZ 19 - Christopher Nkunku am 18/08/2019: 33,17 km/h. © getty 9/26 PLATZ 18 - Ademola Lookman am 25/02/2018: 33,39 km/h. © getty 10/26 PLATZ 17 - Emil Forsberg am 07/10/2018: 33,57 km/h. © getty 11/26 PLATZ 16 - Marcel Halstenberg am 29/04/2017: 33,64 km/h. © getty 12/26 PLATZ 15 - Davie Selke am 10/12/2016: 33,70 km/h. © getty 13/26 PLATZ 14 - Marcelo Saracchi am 03/11/2018: 33,78 km/h. © getty 14/26 PLATZ 13 - Stefan Ilsanker am 17/12/2016: 34,28 km/h. © getty 15/26 PLATZ 11 - Yussuf Poulsen am 10/12/2016: 34,33 km/h. © getty 16/26 PLATZ 11 - Oliver Burke am 18/03/2017: 34,33 km/h. © getty 17/26 PLATZ 10 - Bruma am 16/09/2017: 34,54 km/h. © getty 18/26 PLATZ 9 - Marcel Sabitzer am 01/04/2017: 34,55 km/h. © getty 19/26 PLATZ 8 - Jean-Kevin Augustin am 12/05/2018: 34,66 km/h. © getty 20/26 PLATZ 7 - Ibrahima Konate am 16/02/2019: 34,68 km/h. © getty 21/26 PLATZ 6 - Nordi Mukiele am 18/08/2019: 34,70 km/h. © getty 22/26 PLATZ 5 - Dayot Upamecano am 20/05/2017: 34,85 km/h. © getty 23/26 PLATZ 4 - Bernardo am 08/04/2017: 34,98 km/h. © getty 24/26 PLATZ 3 - Konrad Laimer am 28/10/2018: 34,99 km/h. © getty 25/26 PLATZ 2 - Timo Werner am 27/08/2017: 35,02 km/h. © getty 26/26 PLATZ 1 - Lukas Klostermann am 18/01/2020: 35,10 km/h.

RBL, News: Timo Werner schließt Wechsel zum FC Bayern aus

Angreifer Timo Werner hat einen Wechsel zum FC Bayern München vorerst ausgeschlossen. "Bayern ist ein toller Verein, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und Hansi Flick hat diese Saison bewiesen, dass er ein richtig guter Cheftrainer ist. Aber falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern", sagte der 24-Jährige der Bild-Zeitung.

Diese Gedankenspiele seien jedoch noch "Zukunftsmusik" für ihn. "Oberste Priorität ist es für mich gerade, die Saison mit voller Konzentration mit Leipzig maximal erfolgreich zu spielen", bekräftigte Werner, der noch bis 2023 bei den Sachsen unter Vertrag steht: "Ich habe mich in meinen Augen besonders in der aktuellen Saison unter Julian Nagelsmann noch mal weiterentwickelt und bin als Persönlichkeit gereift, habe noch mehr Verantwortung übernommen."

