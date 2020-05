Borussia Mönchengladbach: Zwei positive Corona-Tests?

Auch bei Borussia Mönchengladbach gibt es offenbar zwei positive Coronatests. Dies berichtet die Bild, nachdem zuvor bereits die Rheinische Post darüber informiert hatte.

Bei dem einen Fall handele es sich um einen Spieler, außerdem sei ein Physiotherapeut positiv getestet worden.

Beide Betroffenen befänden sich in häuslicher Quarantäne, das Training werde unverändert fortgesetzt. Genauere Auskünfte wollte der Verein auf Nachfrage von SPOX und Goal nicht geben. "Wir halten uns an die Abmachung mit der DFL. Wenn alles gut läuft, hoffen wir ab Donnerstag wieder im Mannschaftstraining zu sein", wird ein Sprecher in der Bild zitiert.

Am Montag vermeldete die DFL zehn positive Testergebnisse in der ersten und zweiten Liga - drei davon entfallen auf den 1. FC Köln, je einer auf Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue und nun wohl zwei weitere auf die Borussia.