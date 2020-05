Kommentar zum Bundesliga-Neustart im Mai: Vieles spricht dafür – aber ein Risiko bleibt

Die Entscheidung für den Bundesliga-Neustart ist nachvollziehbar, weil es kaum mehr begründbare Gegenargumente gab, sondern vor allem mit falschen Fakten und Gefühlen operiert wurde. Trotzdem wandelt die Liga weiter auf ganz dünnem Eis, denn ein entscheidendes Risiko bleibt. Ein Kommentar von SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar.

Die Erleichterung im deutschen Fußball ist riesig nach der einstimmigen Entscheidung der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten am Mittwoch, dass die Saison in der ersten und zweiten Bundesliga mit Geisterspielen noch im Mai fortgesetzt werden kann.

Eine Ablehnung hätte die Zukunft der Mehrheit der 36 Vereine in Frage gestellt, denn ohne die auf rund 750 Millionen Euro geschätzten Einnahmen aus den TV-Rechten drohte einem Drittel schon im Juni die Pleite. Auch fast alle anderen Klubs hätten in den nächsten Monaten vor dem Aus gestanden.

Die Krise hat überdeutlich gemacht, dass die meisten Vereine seit Jahren nicht nachhaltig wirtschaften, sondern auf Pump. Gleichzeitig zeigt der Blick auf andere Wirtschaftszweige, dass man auf eine völlig unerwartete, epochale Pandemie wie das Coronavirus auch nicht ausreichend vorbereitet sein kann.

Bundesliga: Abwarten bis zur Impfstoff-Entwicklung ist keine Alternative

Das Werben der DFL an allen Fronten für eine Fortsetzung der Spielzeit war nachvollziehbar und legitim, um die Branche Profi-Fußball zu retten. Der Sportökonom Professor Alfons Madeja etwa spricht von 400.000 Arbeitsplätzen, die direkt oder indirekt am Betrieb der Bundesliga hängen. Daher ist ein Abwarten beim Neustart bis zur Entwicklung eines Impfstoffs, der noch ein Jahr oder sogar länger dauern kann, keine Alternative. Eine Absage der Politik hätte also mutmaßlich das komplette System zerstört.

Aus diesem Grund ist die Entscheidung nachvollziehbar und auch ganz richtig. Einzig das medizinische Argument, dass der zur Infektionsvermeidung nötige Abstand im Kontaktsport Fußball nicht einzuhalten ist und daher permanente Ansteckungsgefahr besteht, ist nicht zu entkräften.

Alle anderen in der sehr unversöhnlich geführten Debatte angeführten Aspekte sind entweder fachlich falsch oder lediglich nicht zu widerlegende Meinung. Dass man den Millionären in kurzen Hosen und der korrumpierten Branche keine Extrawurst braten dürfe, sondern dass der Profi-Fußball angesichts der drohenden Insolvenzen eben selbst schuld sei. Nur um ein Beispiel zu nennen. In den meisten Fällen war offensichtlich auch der Neid der größte Antrieb, sich klar gegen eine Wiederaufnahme zu positionieren.

Wenn man Arbeitsbereiche (z.B. Friseursalons oder Gastronomie) geschlossen lasse, wenn man Kindergärten, Kitas und Schulklassen nicht öffne, wenn man andere Sportarten und sonstige Hobbies nicht erlaube - dann dürfe man auch der Bundesliga nicht die Rückkehr auf den Platz ermöglichen. Frei nach dem Motto: Wenn es mir schlecht geht, dann soll es den anderen wenigstens auch schlecht gehen. Glück für den organisierten Fußball, dass dieser Kritiker-Chor aufgrund der angekündigten Öffnungen fast aller gesellschaftlicher Bereiche viel leiser geworden ist.

Die Corona-Verfehlungen der Fußball-Stars: Ein Kalou kommt selten allein © imago images 1/18 Hertha-Star Salomon Kalou hat dem Fußball mit einem krassen Verstoß gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einen Bärendienst erwiesen. Sein Facebook-Live-Video ging viral, die Berliner suspendierten den Ivorer daraufhin. © imago images 2/18 Doch der Fall Kalou ist nicht der einzige, der in der Coronakrise in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat. Der SID hat eine Liste mit Verfehlungen im Profifußball zusammengestellt. © imago images 3/18 Angefangen mit SALOMON KALOU selbst. Was war passiert? Der 34-Jährige zeigte in einem Facebook-Video, wie er auf dem Vereinsgelände und in der Kabine einige Mitspieler und Mitarbeiter des Klubs per Handschlag begrüßt. © imago images 4/18 Und damit noch nicht genug: Der Angreifer scherzte über die Coronavirus-Pandemie, filmte, wie sich Vedad Ibisevic über Gehaltskürzungen beschwerte und betrat entgegen die Richtlinien einen Raum, während dort ein Mitspieler auf das Virus getestet wurden. © imago images 5/18 Kalou habe nicht nur Hertha "großen Schaden zugefügt, sondern vor allem in der aktuellen Diskussion über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs den Eindruck erweckt, dass einzelne Spieler das Thema Corona nicht ernst nehmen", sagte Hertha-Manager Preetz. © imago images 6/18 JEROME BOATENG: Der Weltmeister von 2014 überstand auf der A9 in Oberfranken einen Unfall unverletzt. Bayern München verdonnerte seinen Innenverteidiger jedoch wegen Verlassens der Stadt ohne Genehmigung durch den Klub zu einer Geldstrafe. © imago images 7/18 Boateng habe den "Verhaltensweisen in der aktuellen Situation in Einklang mit den Vorgaben zur Ausgangsbeschränkung" zuwidergehandelt. Boateng besuchte eigenen Angaben zufolge seinen erkrankten Sohn in Sachsen ... © imago images 8/18 Dafür nehme er "jede Strafe in Kauf, das ist schließlich mein Sohn. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig", ließ der 31-Jährige verlauten. © imago images 9/18 AMINE HARIT: Der Schalker Mittelfeldspieler wurde nachts mit einer größeren Gruppe in einer Essener Shisha-Bar erwischt, als Nordrhein-Westfalen bereits erhebliche Kontakteinschränkungen verordnet hatte. © imago images 10/18 Die Polizei hatte die unerlaubte Versammlung aufgelöst. Der 22 Jahre alte Marokkaner musste angeblich 100.000 Euro Geldstrafe bezahlen. © imago images 11/18 LUKA JOVIC: Der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt ignorierte die Quarantäne-Auflagen seines Klubs Real Madrid und feierte in Belgrad laut Zeitungsberichten den Geburtstag seiner Lebensgefährtin. © imago images 12/18 Er habe nur eine Apotheke besucht, beteuerte Jovic dagegen. Zudem habe es keine speziellen Anweisungen gegeben, "wie ich mich während meiner Isolation verhalten soll". © imago images 13/18 KYLE WALKER: Der englische Nationalspieler soll einem Bericht des Boulevardblatts Sun zufolge mit einem Freund zwei Prostituierte zu sich nach Hause eingeladen haben. © imago images 14/18 Der Profi von Manchester City entschuldigte sich anschließend für sein Verhalten. Kurz zuvor hatte Walker die Fans noch dazu aufgerufen, den Anweisungen der Regierung zum "Social distancing" Folge zu leisten. © imago images 15/18 MOISE KEAN: Der Italiener in Diensten vom FC Everton hat sich als Gastgeber einer Party selbst gefilmt ... © imago images 16/18 Die Aufnahmen, die Kean in einer privaten Gruppe beim Instant-Messaging-Dienst Snapchat teilte, sollen laut Daily Star auch weibliche Gäste beim Lap Dance zeigen. © imago images 17/18 JOSE MOURINHO: Der Star-Coach wurde von seinem Klub Tottenham Hotspur ermahnt, weil er beim Training mit Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele die Abstandsregel missachtet hatte. Mourinho zeigte sich einsichtig. © imago images 18/18 "Ich akzeptiere, dass mein Verhalten nicht den von der Regierung vorgegebenen Verhaltensregeln entspricht", gab der Portugiese zu. Auch die Spurs-Profis Serge Aurier, Moussa Sissoko, Davinson Sanchez und Ryan Sessegnon verstießen gegen die Anordnungen.

BL-Neustart: Fehlende Testkapazitäten sind das falsche Argument

Auch andere Argumente wurden und werden durch permanente Wiederholung nicht richtiger. Etwa der angebliche Missbrauch der von der DFL bis Saisonende benötigten maximal 25.000 Testkapazitäten, die daher den Risikogruppen fehlen würden. Dabei stehen nachweislich mittlerweile mehr als 140.000 Tests pro Tag zur Verfügung und dass davon noch immer nur ein Bruchteil genutzt wird, kann man kaum dem Fußball vorwerfen.

Ebenso wenig stichhaltig sind die angeblichen Gefahren durch hunderte oder tausende sich bei Geisterspielen zusammenrottende Fans - vielmehr haben die organisierten Anhänger entsprechende Mahnung aus Kreisen von Polizei und Politik als populistischen Blödsinn zurückgewiesen.

So bleibt am Ende nur ein wirkliches Risiko, das die DFL-Vertreter tatsächlich nicht widerlegen können: Die Ansteckungsgefahr. Konsequent zu Ende gedacht, hätten alle Mannschaften für die rund sechs Wochen bis Saisonende in komplette Abschottung gehen müssen, um sicher zu gehen. Zu dieser Separierung konnten sich die Verantwortlichen aber aus sozialen und finanziellen Gründen nicht durchringen.

So können die Spieler und Staff-Mitglieder weiterhin von ihren Kindern, die den Virus aus den wieder geöffneten Schulen und Kindergärten mitbringen können, oder durch Freunde und Familienmitglieder, die im Alltag vermutlich häufig Infektionsrisiken ausgesetzt sind, mit Covid-19 angesteckt werden. Gerade dann, wenn auch andere der insgesamt rund 1000 Beteiligten pro Liga so sorglos mit den Gefahren umgehen und das strenge Hygienekonzept der DFL missachten wie es Salomon Kalou und seine Kollegen bei Hertha BSC zuletzt getan haben, ist die Gefahr mehr als reell.

In einem solchen Fall müsste aufgrund des wieder permanent durchgeführten Vollkontakt-Teamtrainings immer der gesamte Kader für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Falls das mehrere Mannschaften betrifft, ist ein regulärer Ablauf des ohnehin schon sehr engen Spielkalenders kaum mehr möglich. Scheitert die Liga aber somit an sich selbst, wäre auch ein Neuanfang vor der Entwicklung eines Impfstoffs, also weit ins Jahr 2021, keine sinnhafte Option mehr. Die Liga bewegt sich also auch nach der Zusage der Politik noch über Wochen auf ganz dünnem Eis.