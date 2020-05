Der 26. Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür. Nach der Unterbrechung der Saison wegen der Coronakrise finden heute endlich wieder Spiele der höchsten deutschen Spielklasse statt. Hier erfahrt Ihr, was heute alles auf dem Plan steht.

Heute ist es soweit. Nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause geht heute die Bundesliga weiter. Der 26. Spieltag steht an und bietet den Fans so einige Kracher. Ab 15.30 beginnen fünf Partien gleichzeitig. Darunter auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Auch der Ligadritte aus Leipzig tritt heute an, sein Gegner heißt SC Freiburg. Fans des FC Bayern müssen sich dahingegen noch etwas gedulden, der Rekordmeister spielt erst morgen um 18 Uhr.

Jedes einzelne Spiel des 26. Spieltags wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert, um die Corona-Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Bundesliga: Heute live im TV und Livestream

Wie auch schon vor der Corona-Pause hält der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für die meisten Spiele der Bundesliga. Mithilfe eines SkyGo-Abos bekommt der Kunde Zugriff auf den Livestream. Mit dem Kauf eines SkyTickets holt man sich einen Tagespass und hat somit eine weitere Möglichkeit, zu den Spielen zu gelangen.

Die Übertragung der Partien beginnt dabei jeweils 15 Minuten vor Anpfiff. Lediglich beim Topspiel der Woche zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach startet die Vorberichterstattung eine Stunde vorher (17.30 Uhr).

Der Kunde kann sowohl auf die Einzelspiele als auch auf die Konferenz zugreifen.

Bundesliga: Spieltag 26 im Überblick

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Sender Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 6 HD TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 HD FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 5 HD RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 HD Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 HD Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 HD 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga: Die Konferenz im Free-TV

Die Bundesliga-Konferenzen des Spieltags 26 werden von Sky kostenfrei auf dem Sender Sky Sport News HD angeboten. Um 15.30 Uhr startet die Konferenz mit folgenden Begegnungen:

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Auch die Konferenz des nächsten Spieltags wird auf Sky gratis zu sehen sein.

Bundesliga: Fünf Auswechslungen erlaubt statt drei

Die Rückkehr der Bundesliga bringt so einige Veränderungen mit sich. Vor allem an den Wechselmöglichkeiten wurde gefeilt. So entschied die Deutsche Fußball Liga, dass die Mannschaften in Zukunft nun fünf potenzielle Wechselmöglichkeiten pro Spiel haben, anstatt wie sonst üblich nur drei.

Die Wechsel dürfen in der Pause und an drei weiteren Zeitpunkten während des Spiels genutzt werden. Damit soll verhindert werden, dass eine Mannschaft auf Zeit spielt.

