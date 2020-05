Hertha BSC gegen Union Berlin: Ort, Datum, TV-Übertragung

Auch ohne Zuschauer gibt es in der Bundesliga heiße Duelle: Wann und wo es zum Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin kommt und wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Ort und Datum des Berlin-Derbys

Das Hauptstadt-Duell eröffnet am Freitag, den 22. Mai, den 27. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Gespielt wird im Olympiastadion zu Berlin. In dem 1936 eröffneten Stadion finden eigentlich knapp 75.000 Zuschauer Platz, aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus wird es allerdings vorerst (nahezu) leer bleiben. Journalisten sowie ausgewählte Delegierte der Teams dürfen sich ins Stadioninnere begeben.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Union Berlin im TV und Livestream

Live und exklusiv zu sehen gibt es das Derby bei DAZN. Wie der Streamingdienst bekanntgab, erfolgte eine Einigung mit der DFL, sodass die 90 Minuten doch noch übertragen werden.

Übertragungsbeginn bei DAZN ist um 20.15 Uhr, folgendes Team begleitet Euch durch die Sendung:

Moderation : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

Reporter vor Ort: Alexander Schlüter

Bundesliga 2019/20: Diese Spiele zeigt DAZN

Neben dem Duell zwischen der Hertha und Union zeigt DAZN in dieser Saison acht weitere Bundesligaspiele live. Zudem hat das "Netflix des Sports" die Relegation im Angebot.

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 27. Fr., 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 27. So., 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 28. Mi., 27. Mai 18.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29. Fr., 29. Mai 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 1. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 5. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 7. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

