FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während sich der FC Bayern standesgemäß mit einem 2:0-Sieg bei Union Berlin aus der Corona-Pause zurückmeldete, musste sich Eintracht Frankfurt gegen Mönchengladbach geschlagen geben. Heute treffen beide Teams auf einander. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung.

An das Hinspiel haben die Bayern keine guten Erinnerungen. Nach einer 1:5-Klatsche gegen die Eintracht musste Trainer Niko Kovac den Verein verlassen.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Datum, Anstoß, Stadion

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt beginnt am heutigen Samstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena, die eigentlich 75.024 Zuschauern Platz bietet, aber wie bei allen Bundesliga-Spielen, an diesem Spieltag leer bleibt.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 läuft ab 17.30 Uhr das Topspiel mit dem Kommentar von Kai Dittmann. Sky-Kunden können das Spiel zudem im Livestream über Sky Go schauen. Ohne Sky-Abonnement könnt ihr die Partie allerdings auch kostenpflichtig über das Sky Ticket buchen.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt heute live im Liveticker

SPOX bietet euch für die Partie einen Liveticker an, mit dem ihr über alle Tore, Chancen und Spielereignisse informiert werdet.

FC Bayern München: Hinspiel abgehakt

Bayern-Trainer Hansi Flick erwartet im heutigen Spiel eine starke Eintracht, die vor allem über den Willen kommt: "Frankfurt hat viel Dynamik und viel Herz. Als ich meine Auszeit hatte, habe ich viele Spiele der Eintracht gesehen, die haben mir sehr gefallen. Unabhängig von den Ergebnissen der letzten Wochen erwarten wir ein Team, das zurück in die Erfolgsspur will."

Das Hinspiel sei aber kein Thema mehr: "Es war für uns alle eine herbe Niederlage. Bis zu der Roten Karte oder auch bis zur Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel noch anders gestalten können. Frankfurt hat uns da mit ihrer Dynamik überrollt. Es ist ein anderes Spiel, mit anderen Voraussetzungen. Es fängt bei Null an. Wir werden versuchen unter den Voraussetzungen eine tolle Leistung zu zeigen und wollen dieses Spiel gewinnen. Daran wollen wir uns messen lassen."

Eintracht Frankfurt: Besser als gegen Gladbach spielen

Bei der Eintracht ist der Frust über die Heimniederlage gegen Mönchengladbach noch groß. Gegen den FC Bayern soll nun alles besser funktionieren, erklärt Trainer Adi Hütter: "Wir wissen, dass das Auswärtsspiel in München eines der schwierigsten wird. Wir möchten es besser machen, als gegen Gladbach und erwarten einen Topgegner."

Dabei weiß er auch, dass das gegen diesen Gegner nicht sehr einfach wird: ""Gladbach ist auch technisch beschlagen, aber der FC Bayern ist fußballerisch das Maß der Dinge. Wir müssen die Anfangsphase überstehen und hochkonzentriert bleiben. Das gilt vor allem für die Zweikämpfe, aber auch das Spiel nach vorne."

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die bisherige Bilanz und letzte Spiele

Bisher gab es insgesamt 121 Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften, wovon Bayern 62 gewinnen konnte. Frankfurt siegte dagegen 33 Mal, in 26 Spielen gab es keinen Sieger.